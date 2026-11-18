Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?2 комментария
Госдума одобрила штрафы за дискредитацию традиционных ценностей
Госдума одобрила в первом чтении штрафы за дискредитацию традиционных ценностей
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за неисполнение требований о прекращении распространения аудиовизуальных произведений, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Согласно проекту, за неисполнение или несвоевременное исполнение требования Роскомнадзора ограничить доступ к такому произведению вводится штраф для граждан от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 700 тыс. до 1 млн рублей, передает РИА «Новости».
За повторное нарушение штрафы составят от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, от 600 тыс. до 800 тыс. рублей и от 1,5 до 5 млн рублей соответственно.
Кроме того, для владельцев аудиовизуальных сервисов вводятся штрафы за само распространение произведений с материалами, дискредитирующими традиционные ценности. Для граждан – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. За повторное нарушение – от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, от 300 тыс. до 400 тыс. рублей и от 1 до 3 млн рублей соответственно.
Если владелец сервиса удалит произведение в течение суток после отзыва прокатного удостоверения, ответственность не наступит. Срок давности привлечения к ответственности по новым составам составит один год. Возбуждать дела о распространении таких произведений будет Минкультуры России, а о неудалении по требованию – Роскомнадзор.
На произведения, размещенные в аудиовизуальных сервисах до 1 марта 2026 года, и на произведения с действующим прокатным удостоверением новая ответственность не распространяется. Законопроект, в случае его принятия в третьем чтении, вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе комитет Госдумы одобрил законопроект об увеличении штрафов за дискредитацию армии.
В октябре правительство предложило вдвое увеличить штрафы за дискредитацию армии.
Ранее депутат Госдумы Николай Бурляев заявил об открытии дороги к пересмотру отношения к криминальным картинам после принятия закона о традиционных ценностях в кино.