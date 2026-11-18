Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?2 комментария
Иран сбил американский беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом
Иран уничтожил беспилотник США MQ-9 на востоке Ормузского пролива
Силы противовоздушной обороны армии Ирана уничтожили американский беспилотный аппарат MQ-9 в небе над восточной частью Ормузского пролива.
Об уничтожении американского летательного аппарата сообщил отдел по связям с общественностью армии Ирана, передает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.
«Беспилотник MQ-9 на востоке Ормузского пролива был обнаружен и своевременно уничтожен огнем отечественных систем сил ПВО армии, размещенных на юго-востоке страны и действующих под управлением единой сети противовоздушной обороны страны», – заявили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вооруженные силы Ирана с помощью средств радиоэлектронной борьбы захватили американский беспилотник MQM-170 в районе острова Кешм в Ормузском проливе.
В начале месяца иранские силы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-9.
В прошлом месяце военно-морские силы армии Ирана ликвидировали беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива.