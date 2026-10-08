Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти
Власти Сирии и Ирака близки к заключению соглашения о сухопутном маршруте для транспортировки иракской нефти, чтобы избежать поставок через Ормузский пролив, заявил гендиректор сирийской госкомпании Syrian Petroleum Company Юсеф Киблави.
«Я ожидаю, что экспорт иракской нефти через Сирию на грузовиках начнется в ближайшее время, сделка между двумя правительствами почти заключена», – сказал Киблави, передает ТАСС.
Он также выразил надежду, что первая колонна грузовиков с иракской нефтью сможет прибыть в Сирию к середине октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания снаряда. В тот же день снаряды поразили еще три судна в этом районе. На прошлой неделе СМИ писали, что возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить мировые цены на нефть.