Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я ожидаю, что экспорт иракской нефти через Сирию на грузовиках начнется в ближайшее время, сделка между двумя правительствами почти заключена», – сказал Киблави, передает ТАСС.

Он также выразил надежду, что первая колонна грузовиков с иракской нефтью сможет прибыть в Сирию к середине октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания снаряда. В тот же день снаряды поразили еще три судна в этом районе. На прошлой неделе СМИ писали, что возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить мировые цены на нефть.