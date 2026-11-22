Tекст: Ольга Иванова

В Белгородском округе украинские дроны атаковали несколько населенных пунктов. В селе Беломестное беспилотник ударил по коммерческому объекту, ранив мужчину, а в селе Веселая Лопань из-за атаки на маршрутный автобус осколочное ранение получил еще один местный житель, сообщил оперативный штаб региона в Мах.

В городе Шебекино в результате детонации беспилотников пострадали два человека. Мужчина получил осколочное ранение челюсти, а женщина обратилась к врачам с акубаротравмой. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

Кроме того, атакам со стороны Украины подверглись Грайворонский, Борисовский, Валуйский и Яковлевский округа. Зафиксированы множественные повреждения частных жилых домов, инфраструктурных объектов, легковых автомобилей, грузового транспорта и линий электропередачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в селе Вознесеновка Шебекинского округа мирная жительница скончалась от тяжелых травм после атаки украинского FPV-дрона.

Во вторник беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю в селе Новая Таволжанка.

Три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате атак на населенные пункты региона.