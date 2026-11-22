Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.2 комментария
При атаках дронов на Белгородскую область пострадали четыре человека
В результате массированных ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Белгородской области ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя.
В Белгородском округе украинские дроны атаковали несколько населенных пунктов. В селе Беломестное беспилотник ударил по коммерческому объекту, ранив мужчину, а в селе Веселая Лопань из-за атаки на маршрутный автобус осколочное ранение получил еще один местный житель, сообщил оперативный штаб региона в Мах.
В городе Шебекино в результате детонации беспилотников пострадали два человека. Мужчина получил осколочное ранение челюсти, а женщина обратилась к врачам с акубаротравмой. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.
Кроме того, атакам со стороны Украины подверглись Грайворонский, Борисовский, Валуйский и Яковлевский округа. Зафиксированы множественные повреждения частных жилых домов, инфраструктурных объектов, легковых автомобилей, грузового транспорта и линий электропередачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в селе Вознесеновка Шебекинского округа мирная жительница скончалась от тяжелых травм после атаки украинского FPV-дрона.
Во вторник беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю в селе Новая Таволжанка.
Три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате атак на населенные пункты региона.