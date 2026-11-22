Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.2 комментария
Финляндия решила закупить тяжелые многоцелевые беспилотники
Yle: Финляндия закупит тяжелые многоцелевые беспилотные комплексы
Силы обороны Финляндии в следующем году планируют приобрести тяжелые многоцелевые беспилотные комплексы, которые сейчас проходят испытания в арктических условиях.
Финляндия намерена закупить тяжелые многоцелевые беспилотные комплексы в следующем году, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.
Новая техника в настоящий момент проходит испытания в арктических условиях на полигоне Роваярви. Ожидается, что сначала дроны поступят на вооружение в действующие подразделения сухопутных войск страны.
Финские военные объясняют задержки с внедрением беспилотников быстрым развитием технологий и трудностями с поставками.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявлял, что Москва примет необходимые меры по обеспечению своей безопасности с учетом продолжающейся милитаризации Финляндии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Силы обороны Финляндии заявили о намерении приобрести 1 млн противопехотных мин.
Также Хельсинки и Киев заключили соглашение о совместном производстве современных беспилотных технологий.
Кроме того, финская пограничная охрана решила закупить средства противодействия дронам для использования на границе с Россией.