Президент Франции Макрон назвал местом Украины Североатлантический альянс

Tекст: Дмитрий Зубарев

Французский лидер высказался о будущей системе безопасности в Европе и призвал продолжать поддержку Киева, передает «Интерфакс».

«Я убежден, что Украина и НАТО должны будут играть ключевую роль», – написал Макрон в соцсети X.

Политик добавил, что место Украины находится внутри альянса. Говоря о возможных контактах европейских стран с Москвой, он назвал их целью разъяснение видения послевоенного периода. Кроме того, глава государства указал на необходимость определить ожидания от США для долгосрочного обеспечения европейской безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения прессы о возможном назначении французского лидера переговорщиком по Украине от Европы.

В четверг Макрон заявил о готовности стать специальным посланником для переговоров с Россией.

В среду председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус исключил вступление Украины в Европейский союз в ближайшие десять лет.