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    Россия заработала на газовых ошибках Европы
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    В Крыму объяснили боязнь Зеленского возвращаться на Украину
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    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    15 ноября 2026, 09:48 • Новости дня

    Макрон признал необходимым вступление Украины в НАТО

    Президент Франции Макрон назвал местом Украины Североатлантический альянс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости членства Украины в Североатлантическом альянсе для обеспечения европейской безопасности.

    Французский лидер высказался о будущей системе безопасности в Европе и призвал продолжать поддержку Киева, передает «Интерфакс».

    «Я убежден, что Украина и НАТО должны будут играть ключевую роль», – написал Макрон в соцсети X.

    Политик добавил, что место Украины находится внутри альянса. Говоря о возможных контактах европейских стран с Москвой, он назвал их целью разъяснение видения послевоенного периода. Кроме того, глава государства указал на необходимость определить ожидания от США для долгосрочного обеспечения европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения прессы о возможном назначении французского лидера переговорщиком по Украине от Европы.

    В четверг Макрон заявил о готовности стать специальным посланником для переговоров с Россией.

    В среду председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус исключил вступление Украины в Европейский союз в ближайшие десять лет.

    14 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»

    The Telegraph: Обновленные «Искандеры» позволят разделить Украину по Днепру

    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска модернизировали баллистические ракеты «Искандер», оснастив их системами самонаведения, что позволит разделить Украину по берегам Днепра, сообщает The Telegraph.

    Вооруженные силы России оснастили ракеты «Искандер» оптическими и радиолокационными головками самонаведения, что позволяет корректировать траекторию перед попаданием и эффективно обходить системы ПВО, пишет The Telegraph.

    В результате модернизации российские ракеты способны разделить Украину по берегам Днепра, нарушив транспортные связи между левобережной и правобережной частями страны.

    Ранее отставной полковник Матвийчук отмечал, что поражение Северного моста в Киеве приведет к сбоям в поставках техники, вооружения и людских ресурсов на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военный эксперт Ян Гагин рассказал о переходе России на использование баллистических ракет для разрыва транспортных артерий.

    В прошлом месяце движение по Северному мосту через Днепр перекрыли из-за атаки российского беспилотника.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о риске лишения ВСУ западных поставок из-за ударов по мостам.

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    14 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Киева приступили к строительству понтонных переправ через Днепр из-за повреждения основных мостов, сообщил замглавы транспортного комитета Рады Владимир Крейденко.

    «В Киеве началось возведение понтонных мостов. Они будут готовы через три-четыре месяца», – заявил Крейденко.

    Крейденко добавил, что движение по зеленой ветке киевского метро между берегами реки, скорее всего, не возобновится до начала следующего года, передает ТАСС.

    Ранее движение по ключевым переправам украинской столицы было ограничено из-за их разрушения в результате ракетных ударов. На Южном мосту проезд для легковых автомобилей с правого берега на левый закрыт, в обратном направлении – ограничен, а движение грузовиков запрещено. На Северном мосту также введены существенные ограничения: частному транспорту запрещен проезд с левого берега на правый, грузовикам – в обе стороны. Метро не функционирует уже несколько недель, в результате чего путь между берегами Днепра занимает у жителей 2-2,5 часа вместо привычных 20-30 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве.

    В октябре украинский архитектор Олег Гречух назвал нереалистичным строительство нового моста через Днепр в столице.

    За несколько дней до этого власти Киева сообщили о планах начать строительство резервных переправ через Днепр из-за повреждения мостов.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    14 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    @ Vladimir Andreev/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве стоит обсудить с европейскими странами их возможное участие в следующем раунде переговоров по Украине.

    «Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент Владимир Путин провел встречу в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что страны Европы пытаются подключиться к мирному процессу.

    По словам Ушакова, европейцам необходимо определиться, хотят ли они войны или мира, поскольку пока их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности присоединения европейских стран к мирным переговорам при демонстрации готовности к урегулированию. В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о проведении предметных мирных переговоров с участием ЕС в ближайшие недели. В четверг помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого переговорщика.

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    14 ноября 2026, 13:57 • Новости дня
    Украинский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус в Брянской области

    Дрон-камикадзе ВСУ атаковал рейсовый автобус на остановке в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «ВСУ продолжают свои подлые преступления. В поселке Щербиничи Злынковского района дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке», – сообщил Ковальчук в Max.

    По предварительным данным, семь находившихся в автобусе пассажиров не пострадали. Само транспортное средство получило механические повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дрон ВСУ убил в Брянской области 76-летнего мужчину на электровелосипеде.

    В пятницу Ковальчук сообщал о гибели 52-летней местной жительницы в результате атаки украинского беспилотника по частному дому.

    В четверг в регионе три человека пострадали в результате атак украинских беспилотников на легковой и грузовой автомобили.

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    15 ноября 2026, 01:58 • Новости дня
    Военные ВСУ после российской операции «Медвежий угол» объявлены пропавшими

    Tекст: Антон Антонов

    После операции российских войск «Медвежий угол» в Харьковской области начали появляться некрологи и объявления о поиске пропавших украинских военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    «Начинают всплывать некрологи и посты о поиске пропавших без вести украинских военнослужащих, уничтоженных в районе проведения операции «Медвежий угол»», – говорится в сообщении.

    Особенно серьезные потери понес первый пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины, передает РИА «Новости».

    Украинские подразделения располагались в населенных пунктах Варваровка, Николаевка, Рубленое, Нестерное, Крейдянка, Красный Яр, Потихоново, Лошаково, Комиссарово, Широкое, Черняков и Березники в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выведенной на доукомплектование в Чугуев 151-й бригаде Вооруженных сил Украины началось массовое дезертирство после операции российских войск «Медвежий угол».

    Министерство обороны России сообщило об освобождении 28 населенных пунктов и уничтожении 1810 бойцов ВСУ российскими военными в ходе операции «Медвежий угол».

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    14 ноября 2026, 14:01 • Новости дня
    Болгария отказалась поставлять Украине оружие из запасов армии

    Радев: Болгария прекратит поставки оружия Украине из армейских запасов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что власти страны больше не будут поставлять вооружение и боеприпасы киевскому режиму из запасов национальной армии.

    Власти страны также не могут оказать финансовую помощь Украине из-за проблем с национальными резервами, передает РИА «Новости» со ссылкой на болгарское агентство БТА.

    «Мы больше не будем предоставлять оружие и боеприпасы из запасов болгарской армии», – заявил Радев.

    Глава правительства добавил, что София не станет препятствовать другим государствам Евросоюза в оказании поддержки Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Радев признал отсутствие средств для оказания финансовой поддержки Украине.

    В прошлом месяце правительство Болгарии отказалось оплачивать поставки нового вооружения Киеву через Европейский фонд мира.

    Тогда же Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    14 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области

    Российские военные освободили Терсянку Запорожской области

    Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.

    Ведомство сообщило об освобождении этого населенного пункта в Max в субботу, в первой половине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду подразделения российских группировок войск «Центр» и «Восток» взяли под контроль Шиловку в ДНР и Воскресенку в Запорожской области.

    В понедельник подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области.

    В прошлом месяце подразделения группировки «Восток» освободили Общее в Запорожской области.

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    15 ноября 2026, 01:31 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода

    Tекст: Антон Антонов

    Европе необходимо четко обозначить, в том числе для России, свое видение послевоенного устройства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Нам необходимо пойти дальше и четко заявить – в том числе и россиянам, – чего мы хотим для послевоенного периода. Нам также следует определить, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов в плане обеспечения долгосрочной безопасности Европы», – написал Макрон в Х.

    По его словам, цель Франции и ее партнеров – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжить совместную работу над укреплением общей системы безопасности для Европы. Он считает, что Украина «играет ключевую роль в НАТО, в составе которой должна иметь полноправное место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал продолжить финансирование Украины.

    Макрон заявил о необходимости выработать единое видение целей Европы перед назначением специального посланника для переговоров с Россией и выразил готовность сам заняться этим вопросом.

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    14 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    Объект «Нафтогаза» получил повреждения в Полтавской области

    На объекте «Нафтогаза» в Полтавской области вспыхнул масштабный пожар

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Полтавской области на Украине зафиксирован удар по объекту нефтегазового комплекса компании «Нафтогаз», приведший к масштабному возгоранию.

    В Полтавской области получил повреждения объект нефтегазового комплекса, после зафиксированного удара на инфраструктуре возник масштабный пожар, передает ТАСС со ссылкой на компанию «Нафтогаз».

    Полтавская область выступает одним из ключевых центров добычи газа на Украине. На территории региона располагается около ста месторождений углеводородов, которые обеспечивают порядка 40% от общего объема газодобычи в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов произошла в городе Кременчуге Полтавской области, а также в Харьковской и Одесской областях на Украине.

    В Вышгороде под Киевом на территории складских помещений начался сильный пожар после серии взрывов.

    В четверг в Черниговской области на севере Украины повредили объект компании «Нафтогаз».

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    15 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    Глава парламента Крыма объяснил загранпоездки Зеленского страхом

    Константинов: Зеленский боится возвращаться на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский проводит большую часть времени за рубежом из-за страха перед гражданами Украины и опасений за свою власть, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Владимир Зеленский боится возвращаться на Украину, поэтому находится большую часть времени за границей под предлогом командировок, передает РИА «Новости» заявление главы крымского парламента Владимира Константинова.

    «Но подлинная причина в том, что он боится возвращаться на Украину, боится встречи с простыми украинцами, чьих родных отправил на смерть, заставив воевать за чужие интересы. У Зеленского руки по локоть в крови, и ему вовек не отмыться от этого», – сказал Константинов.

    Кроме того, глава парламента Крыма считает, что Зеленский не доверяет своему окружению и опасается политических и националистических группировок, которые хотят отстранить его от власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военный эксперт Виталий Киселев заявил о бегстве Владимира Зеленского с Украины из-за страха государственного переворота.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о наличии на Украине сил для смены власти.

    Владимир Константинов заявил о баснословном состоянии Владимира Зеленского от украинского конфликта.

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    14 ноября 2026, 19:51 • Новости дня
    Фигурант дела «Карфаген» Буркин раскрыл схему работы кол-центров на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава украинского наркосиндиката «Химпром» и фигурант дела «Карфаген» Евгений Буркин заявил, что мошеннические кол-центры ежегодно платили властям и силовикам Украины до 370 млн долларов за прикрытие своей деятельности.

    В интервью украинским журналистам Буркин оценил ежегодный приток средств от 1500 кол-центров в стране примерно в 20 млрд долларов наличными. До закрытия они обеспечивали значительные поступления в экономику Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, офис на 50 сотрудников ежемесячно платил за прикрытие 21 тыс. долларов: по 7 тыс. долларов получали представители СБУ, Нацполиции и прокуратуры. С увеличением штата сумма взятки пропорционально возрастала.

    Буркин рассказал, что сбор денег осуществляли назначенные сотрудниками киберподразделений посредники, а схема работала благодаря участию высшего руководства правоохранительных органов.

    «В правоохранительной системе Украины можно купить практически любое решение – от возбуждения уголовного дела до его закрытия или назначения на должность», – подчеркнул Буркин.

    В качестве одного из участников схемы Буркин назвал бывшего сотрудника офиса генпрокурора Сергея Кропиву, который передавал часть полученных средств генпрокурору Руслану Кравченко. Закрытие мошеннических кол-центров, по словам главы ОПГ, привело к снижению доходов в сферах ресторанного бизнеса, торговли и аренды.

    Буркин также подтвердил факты жестокого обращения внутри преступных группировок: в одной из днепропетровских ОПГ сотрудников держали на цепи и избивали за невыполнение плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Андрей Марочко назвал операцию Национального антикоррупционного бюро Украины переделом доходов от кол-центров из-за их подконтрольности офису Владимира Зеленского.

    Расследование НАБУ «Карфаген» открыло 5% от масштабов коррупции на Украине.

    Ранее стало известно, что заместитель начальника отдела офиса генерального прокурора Украины Сергей Крапива занимался крышеванием этих организаций.

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    14 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Фигурант дела «Карфаген» оценил масштаб вскрытой на Украине коррупции

    Расследование НАБУ «Карфаген» открыло 5% от масштабов коррупции на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Фигурант расследуемого Национальным антикоррупционным бюро Украины дела «Карфаген» о крышевании мошеннических кол-центров Егор Буркин подтвердил колоссальные масштабы коррупции в правоохранительной системе страны.

    Скрывающийся за границей Егор Буркин в интервью украинскому блогеру Василию Тимошенко заявил, что расследование силовиков выявило лишь малую часть происходящего, передает РИА «Новости».

    «Я не хочу ничего отрицать. Я, наоборот, хочу подтвердить, что все именно так и было. Вот все то, что вы услышали, – это процент, может быть, максимум 5% от всего того, что сейчас творится на Украине», – заявил Буркин.

    По его словам, на всех уровнях правоохранительной системы процветает коррупция, позволяющая за деньги закрыть уголовное дело или получить должность. Общий объем ежемесячных взяток за функционирование нелегальных кол-центров составлял около 31,5 млн долларов.

    Буркин подтвердил участие в незаконных схемах генерала СБУ Сергея Дуки и первого заместителя начальника главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

    Фигурант выразил готовность сотрудничать со следствием и иностранными правоохранительными органами, добавив, что обладает доказательствами участия многих чиновников в преступных схемах. Ранее сообщалось, что объявленный в розыск на Украине Буркин управляет нелегальным бизнесом из Мексики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов назвал опубликованные материалы дела «Карфаген» верхушкой айсберга.

    Военный эксперт Андрей Марочко назвал операцию НАБУ неспособной решить проблему незаконных организаций из-за их подконтрольности офису президента.

    На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения генералу СБУ Сергею Дуке в виде содержания под стражей.

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    14 ноября 2026, 17:02 • Новости дня
    Демократы попросили Маска сохранить документы о работе Starlink на Украине

    Bloomberg: Демократы попросили Маска сохранить данные о Starlink на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Сенаторы от Демократической партии США Джин Шахин и Крис Кунс обратились к главе SpaceX Илону Маску с просьбой сохранить все документы и данные, связанные с работой систем спутниковой связи Starlink и Starshield на Украине, сообщает Bloomberg.

    Сенаторы-демократы из комитета по иностранным делам Джин Шахин и Крис Кунс попросили главу SpaceX Илона Маска сохранить всю переписку и документы, касающиеся работы систем связи Starlink и Starshield на Украине, передает Bloomberg.

    В письме отмечается, что перебои в работе сервисов привели к нарушению работы критически важных систем ПВО и создали угрозу для американского персонала. По мнению сенаторов, ограничения работы спутников вызывают «серьезные вопросы относительно контроля, которым обладает SpaceX» над важными для нацбезопасности каналами связи.

    «Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы критически важные для национальной безопасности возможности зависели от непрозрачных решений или односторонних ограничений без разрешения и контроля со стороны государства», – заявили законодатели.

    Ранее Владимир Зеленский жаловался, что из-за ограничений в работе системы Starshield, которую применяют украинские военные, осложнилась логистика и сократились возможности использования беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский заявил о провале военных миссий ВСУ из-за систематического ограничения скорости американской спутниковой связи Starshield.

    В четверг компания SpaceX назвала неправдой заявления Зеленского о повторных ограничениях работы военной системы.

    На прошлой неделе представители Демократической партии США сообщили о намерении выяснить, кто распорядился замедлить работу Starshield на территории Украины.

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    15 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции
    При атаке ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции
    @ Министерство здравоохранения Ростовской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночная атака украинских беспилотников на Таганрог привела к гибели главного инженера местной электроподстанции, еще четыре человека – трое мужчин и женщина – пострадали, электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, получила повреждения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате вражеской атаки в Таганроге погиб мужчина – главный инженер электроподстанции. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», – сообщил губернатор в «Максе».

    Четыре человека пострадали при падении обломков дронов на их автомобили на трассе и на автозаправочной станции, все они госпитализированы.

    Обломки беспилотников повредили дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе на 64-м километре трассы Р-280. Повреждены четыре автомобиля, возгорания нет, движение через мост перекрыто, объезд организован через Таганрог и село Покровское. Еще один автомобиль поврежден на стоянке АЗС на этой же трассе.

    В городе получила повреждения электроподстанция, обслуживающая железную дорогу: обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка, движение железнодорожного транспорта приостановлено. Также повреждена электроподстанция в квартале Шубин, там возникло возгорание, последствия ликвидируют специальные службы.

    В ходе отражения воздушной атаки в ночь на воскресенье уничтожено около 50 беспилотников в Таганроге, Ростове-на-Дону и семи районах области – Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском. Беспилотная опасность по региону сохраняется, в области действует запрет на фото- и видеосъемку атак дронов и размещение таких материалов в сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что ПВО уничтожила БПЛА над Таганрогом.

    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области.

    Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА в Горловке.

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    14 ноября 2026, 14:57 • Новости дня
    Песков исключил выдвижение условий по переговорной группе европейцев

    Песков: Россия не будет ставить условия по переговорной группе европейцев

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена выдвигать условия европейским странам по составу их переговорной группы.

    «Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После этого американские представители отправились в Дублин для консультаций с Владимиром Зеленским и советниками по национальной безопасности ряда европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Песков сообщил об отсутствии у Москвы информации от Вашингтона по итогам переговоров американских спецпосланников с руководством Украины.

    В пятницу пресс-секретарь президента назвал условием участия европейских стран в мирных переговорах демонстрацию реальной готовности способствовать урегулированию.

    В четверг Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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