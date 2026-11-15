В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.7 комментариев
Рособрнадзор сохранил модели ЕГЭ по математике и информатике на 2027 год
Рособрнадзор решил не менять модели ЕГЭ по математике и информатике в 2027 году
Единый государственный экзамен по профильной математике и информатике в 2027 году пройдет по экзаменационным моделям прошлого года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Решение не менять форматы проведения тестирования приняли по итогам общественно-профессионального обсуждения спецификаций и демонстрационных версий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
В ведомстве уточнили, что специалисты учли все поступившие в ходе дискуссий предложения и замечания, после чего сделали окончательный выбор в пользу сохранения моделей 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Федеральный институт педагогических измерений утвердил документы со структурой заданий Единого государственного экзамена на 2027 год.
Рособрнадзор назвал даты проведения основного этапа сдачи тестирования.
Ранее Министерство образования и науки сохранило минимальные баллы для поступления в высшие учебные заведения на следующий учебный год.