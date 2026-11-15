В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.7 комментариев
Буйнов попал в базу данных украинской разведки
Украинская военная разведка внесла певца Буйнова в санкционную базу
Главное управление разведки Минобороны Украины внесло народного артиста России, певца Александра Буйнова в базу данных антироссийского портала War&Sanctions.
Музыкант оказался в черном списке за систематическую поддержку действий России в отношении Украины и политики властей, передает ТАСС.
Авторы базы данных отмечают, что певец регулярно участвует в массовых мероприятиях в поддержку российских военных. Кроме того, в своих интервью артист неоднократно заявлял о полной поддержке специальной военной операции.
Всего на портале War&Sanctions с начала 2022 года собрана информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах. Украинское ведомство связывает их с российской пропагандой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Главное управление разведки Минобороны Украины внесло в свою базу данных российского режиссера Никиту Михалкова.
Во вторник антироссийский портал включил в списки народного артиста России Сергея Безрукова.
В понедельник украинское ведомство внесло в санкционную базу лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева за поддержку спецоперации.