Складские помещения загорелись в трех районах Киева после ночных взрывов

Мэр Киева Кличко сообщил о крупных пожарах на городских складах

Tекст: Елизавета Шишкова

Кличко сообщил о возгораниях в Голосеевском, Дарницком и Подольском районах города, передает РИА «Новости».

«Произошли пожары в складских помещениях», – заявил градоначальник в своем Telegram-канале. Дополнительных подробностей о причинах и масштабах происшествия он не привел.

Накануне ночью местные средства массовой информации передавали сообщения о серии взрывов на территории Киева. Информация о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании складов в Святошинском и Дарницком районах города. Огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров.

Месяцем ранее российские войска нанесли ракетный удар по целям в Голосеевском районе.