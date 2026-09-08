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Складские помещения загорелись в трех районах Киева после ночных взрывов
Мэр Киева Кличко сообщил о крупных пожарах на городских складах
В трех районах украинской столицы зафиксированы крупные пожары на территории складских помещений после ночных сообщений о серии взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Кличко сообщил о возгораниях в Голосеевском, Дарницком и Подольском районах города, передает РИА «Новости».
«Произошли пожары в складских помещениях», – заявил градоначальник в своем Telegram-канале. Дополнительных подробностей о причинах и масштабах происшествия он не привел.
Накануне ночью местные средства массовой информации передавали сообщения о серии взрывов на территории Киева. Информация о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании складов в Святошинском и Дарницком районах города. Огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров.
Месяцем ранее российские войска нанесли ракетный удар по целям в Голосеевском районе.