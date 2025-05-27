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    11 комментариев
    27 мая 2025, 11:45 • Новости дня

    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине

    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на массированные атаки украинских беспилотников на российские регионы ВС РФ наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, отметили в Минобороны.

    По инициативе России был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее киевский режим при поддержке некоторых европейских стран продолжает предпринимать провокационные шаги, направленные на срыв переговорного процесса, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В частности, ВС России поразили аэродром Озерное в Житомирской области.

    В ответ на действия киевского режима ВС России нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками – исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.

    Один из ударов пришелся по Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, а также военной инфраструктуре в Криворожской и Николаевской областях.

    23 мая, российские ракеты поразили порт Одессы, уничтожив около 100 контейнеров с компонентами для беспилотников, катеров и боеприпасами. Также были атакованы аэродромы Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской области, а также склады тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

    24 мая удары были нанесены по предприятию, выпускающему ракеты и ударные дроны, а также по центрам радиотехнической разведки и авиации в Киевской области.

    26 мая массированный удар пришелся по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, складам боеприпасов в Харьковской области и ДНР, а также по пунктам управления и временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.

    В Минобороны пообещали, что российские ВС продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на террористические атаки и провокации киевского режима. При этом в оборонном ведомстве еще раз подчеркнули, что удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК.

    Напомним, за минувшую ночь система ПВО сбила 99 украинских беспилотников.

    Накануне средства ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву.

    27 мая 2025, 00:30 • Новости дня
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Население приграничных районов Польши и Литвы испугано заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия против России, люди начали массово покидать места проживания, пишет Bild.

    Как пишет Bild, наиболее тревожная обстановка сложилась в Сувалкском коридоре. Местные жители опасаются, что их регион станет первой целью в случае эскалации конфликта, которая может привести к изоляции стран Прибалтики от остального блока НАТО. Несмотря на то, что власти Литвы и Польши не объявляли официальной эвакуации, в приграничной зоне, по сообщению Bild, замечено усиленное присутствие военных подразделений, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

    Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.

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    26 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Песков объяснил высказывания Трампа эмоциональной перегрузкой
    Песков объяснил высказывания Трампа эмоциональной перегрузкой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о действиях России на Украине обусловлены напряженностью момента и эмоциями.

    Высказывания Трампа об ударах Воздушно-космических сил России по объектам на Украине связаны с «эмоциональной перегрузкой», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, начало переговорного процесса является очень ответственным моментом, что сказывается на эмоциональном фоне всех участников ситуации.

    Песков подчеркнул: «Конечно, это очень ответственный момент (начало переговорного процесса), который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны».

    Напомним, глава американского государства выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине. Он заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России.

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    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    27 мая 2025, 06:22 • Новости дня
    Один из лидеров «Правого сектора» уничтожен в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины уничтожен один из лидеров украинской националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России) Владимир Скляр, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Скляр также был известен под позывным «Череп». Рогов сообщил, что «согласно подтвержденной информации», Скляр был уничтожен в Юнаковке, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сообщалось, что уничтожен один из командиров «Правого сектора» Василий Малкович. В марте стало известно, что ликвидирован лидер «Правого сектора*» во Львовской области Михаил Алексеев.


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    27 мая 2025, 10:05 • Новости дня
    Калюжный прибыл к призывному пункту с бритой головой на черном Gelandewagen
    Калюжный прибыл к призывному пункту с бритой головой на черном Gelandewagen
    @ @rentv_news

    Tекст: Александра Юдина

    Актер и рэпер Глеб Калюжный появился у призывного пункта на черном внедорожнике Gelandewagen в сопровождении родственников и с полностью выбритой головой.

    Артист появился у здания военкомата с выбритой головой, его сопровождали агент, сестра, тетя и бабушка. На месте его встретила толпа журналистов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Калюжный простился с поклонниками и пообещал встретиться с ними вновь. В разговоре с журналистами актер отметил, что от службы в армии ждет новых знакомств и навыков. Он также сообщил, что обучен обращению с оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья актера Глеба Калюжного проводила его в армию военной песней. Калюжный решил пройти срочную службу в армии после завершения съемок в военной драме «Малыш».

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    27 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Сумское направление военных с границы с Молдавией

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины перебросили на Сумское направление Черновицкий погранотряд (31-й погранотряд), который прежде ловил уклонистов на границе с Молдавией.

    Кроме того, связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» сообщает, что российские морпехи «смогли буквально за несколько дней разгромить подразделения элитного 78-го десантно-штурмового полка», Львовской 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 15-го погранотряда – сводного штурмового подразделения погранслужбы Украины.

    Также российские войска «продолжают успешные действия на данном участке фронта, продвинувшись в Водолагах, Юнаковке», в «окрестностях населенных пунктов и приграничных лесополосах».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены четыре боевые группы ВСУ.

    На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено пять единиц вражеской техники. «ВСУшники в темное время суток пытаются самовольно оставить позиции в приграничных лесополосах и скрыться в глубине Сумской области. Вражеские операторы БПЛА наносят огневое поражение по своим «побратимам», пытаясь остановить бегство деморализованных штурмовиков», – говорится в сообщении.

    Указывается, что «за сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)».

    Напомним, российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области. В Юнаковке уничтожен один из лидеров украинской националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России) Владимир Скляр.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении украинских властей назвать 31-й пограничный отряд в честь генерал-хорунжего Александра Пилькевича.

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    27 мая 2025, 03:49 • Новости дня
    WSJ сообщила о нежелании Трампа вводить банковские санкции против России
    WSJ сообщила о нежелании Трампа вводить банковские санкции против России
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США обсуждает возможность введения дополнительных санкций против Москвы, но вряд ли это будут банковские санкции, пишет Wall Street Journal.

    Источники Wall Street Journal заявили, что президент США Дональд Трамп изучает возможность на этой неделе ввести санкции против Москвы. При этом не исключено, что Белый дом откажется ужесточать санкции, передает РБК.

    Президент США также рассматривает вариант выхода из процесса урегулирования конфликта на Украине, если не удастся достичь прорыва в ближайшее время.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Президент Трамп ясно дал понять, что хочет заключить мирное соглашение путем переговоров. Президент Трамп также предусмотрительно оставил все варианты открытыми».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства выразил недовольство действиями России и заявил, что рассматривает вариант ужесточения санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США связаны с напряженностью момента и эмоциями.

    Президент США заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». Как пишет New York Times, Трамп заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    26 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков назвал удары по Украине вынужденными из-за атак Киева
    Песков назвал удары по Украине вынужденными из-за атак Киева
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что шаги президента Путина направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин принимает необходимые решения для обеспечения безопасности страны, передает ТАСС.

    Он отметил, что киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на День Победы, и эти угрозы были слышны всем.

    Песков добавил: «Президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны. Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы. Эти угрозы киевского режима слышали все. И многие лидеры, которые находились здесь, фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанести удары дронами по территории Российской Федерации, по крупным городам и по столице накануне такого важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры. Президент Путин делает что должно для обеспечения безопасности России».

    Он также подчеркнул, что атаки Киева на территорию России продолжаются, поэтому Москва вынуждена отвечать на них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Вооруженные силы России ранее нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине. В ночь на 23 мая российские военные поразили завод ракетного вооружения, центр радиотехнической разведки и позицию ЗРК Patriot на Украине.

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    27 мая 2025, 03:22 • Новости дня
    «Википедия» не удалила фейки о спецоперации на Украине
    «Википедия» не удалила фейки о спецоперации на Украине
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Википедия», которая принадлежит компании Wikimedia Foundation, не удалила 232 противоправных материала, в том числе 133 материала с фейками о специальной военной операции на Украине, сообщил Роскомнадзор.

    В пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что администрация ресурса «занимает антироссийскую позицию» и «игнорирует законные требования Роскомнадзора», передает РИА «Новости».

    «На сегодняшний день неудаленными остаются 232 противоправных материала. Из них 133 содержат фейки о ходе специальной военной операции», – говорится в сообщении.

    В числе неудаленного контента есть экстремистские и террористические публикации, сведения о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия (руфинг, зацепинг), инструкции по изготовлению взрывчатки, а также материалы с суицидальной и наркотической тематикой.

    Wikimedia Foundation неоднократно привлекалась к административной ответственности за отказ удалять запрещенную информацию. В 2024 году российские суды назначили компании штрафов на сумму 9 млн рублей, в 2025 году общая сумма штрафов составила 3,5 млн рублей.

    Ведомство отмечает, что в отношении Wikimedia Foundation действует мера понуждения – поисковые системы информируют пользователей о нарушении российской законодательной базы иностранной компанией. Роскомнадзор подчеркнул, что обладает необходимым инструментарием для «мотивации» зарубежной организации соблюдать российские законы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что западные страны часто используют пропаганду в «Википедия», где статьи переписываются в угоду политической ситуации и особенно на фоне кризиса на Украине.

    Эксперты отмечали, что «Википедия» остается популярным ресурсом, но это не означает допустимости нарушений закона и интернет-энциклопедия может быть заблокирована.

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    26 мая 2025, 22:11 • Новости дня
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    @ Владимир Путин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Москве обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы экономики и энергетики, сообщил источник в МИД Турции.

    «В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая», – сообщил источник РИА «Новости».

    Также «обсуждались двусторонние вопросы в области экономики и энергетики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в ходе переговоров ключевым пунктом стал вопрос урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, с Фиданом в Москве встретился помощник президента России Владимир Мединский.

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    26 мая 2025, 14:29 • Новости дня
    Пенсионера из Гоголевки в Курской области нашли мертвым после издевательств ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Гоголевка Курской области обнаружили тело 74-летнего Александра Гусарова, над которым издевались украинские военные в касках с нацистской символикой.

    Тело пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в нацистских касках, нашли российские военные при зачистке и эвакуации жителей села Гоголевка в конце апреля. Родственники Гусарова рассказали, что его опознали по одежде и чертам лица, хотя внешность была изменена. Отмечается, что смерть наступила примерно в марте, передает RT.

    По словам зятя погибшего, на теле пенсионера обнаружили отверстие от крупнокалиберного оружия. В документах Следственного комитета указано, что причиной смерти стало ранение.

    Родные убеждены, что мужчину убили украинские военные. После опознания тело Гусарова кремировали. Его прах планируют захоронить на родине в Донбассе.

    Ранее в Сети появилось видео, где двое бойцов ВСУ в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером.

    Дочь пострадавшего рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи из-за закрытого въезда в город.

    Французские журналисты пришли в замешательство, увидев кадры украинских боевиков в нацистской амуниции.

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    26 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад пытается выставить Россию виноватой в событиях на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал государственный переворот на Украине в 2014 году кровавым.

    Путин в ходе встречи с российскими деловыми кругами отметил: «Не мы же организовали госпереворот на Украине, все время нам говорили, что должна быть демократия, выборы. Госпереворот совершили – и все, как будто так и надо, кровавый причем. И пошли дальше подавлять там Донбасс и так далее, людей там уничтожать с вертолетов и самолетов, просто нелепо», передает ТАСС.

    Глава государства также заявил: «Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми в этом».

    В среду президент США Дональд Трамп выразил уверенность в победе России на Украине.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц.

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    27 мая 2025, 03:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли контроль над одной из ключевых трасс в Сумы

    Tекст: Антон Антонов

    В результате освобождения российскими военными населенного пункта Беловоды в Сумской области Украины украинские войска потеряли контроль над одной из ключевых трасс, ведущих от границы напрямую в Сумы, сообщили в российских силовых структурах.

    «После отхода ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над одной из дорог, напрямую соединяющей этот участок фронта с Сумами», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Представитель российских силовых структур подчеркнул, что трасса была задействована ВСУ для переброски из Сум украинских военных и снабжения на этом участке фронта.

    Беловоды находятся в 5 км от российской границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают расширять буферную зону у границы с Курской областью.

    Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области. Во время российского штурма Беловод украинские подразделения покинули позиции, оставив раненых и убитых солдат, а часть военнослужащих ВСУ сдалась в плен.

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    26 мая 2025, 22:33 • Новости дня
    Песков сообщил, что на переговорах по Украине зерновую сделку не обсуждают

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках переговоров по Украине возможность возобновления зерновой сделки не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Перед встречей президента России Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Пескову был задан вопрос о том, считает ли Анкара вопрос о зерновой сделке принципиальным. Песков ответил: «Сейчас об этом речи не идет». По его словам, «сейчас другая модальность переговоров», передает РИА «Новости».

    Напомним, срок действия меморандума между Россией и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, который является частью так называемой Черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки), истекает в июле 2025 года. Меморандум был подписан в 2022 году и предусматривал в том числе снятие ограничений на российский экспорт продовольствия и удобрений.

    В июле 2023 года Россия отказалась продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов из-за саботажа договоренностей со стороны Киева и его союзников. Тогда же президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания.

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    27 мая 2025, 00:45 • Новости дня
    Хинштейн выразил соболезнования дочери погибшего пенсионера Григорьева

    Tекст: Антон Антонов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел разговор со Светланой Петренко, дочерью погибшего Александра Григорьева, над которым издевались украинские военные в касках СС.

    «Нет предела нацистской бесчеловечности», – заявил Хинштейн в Telegram.

    Он напомнил, что кадры, на которых «украинские нелюди, надев немецкие каски, глумились над беззащитными стариком», вызвали широкий общественный резонанс. По словам Хинштейна, после публикации видеозаписи судьба Григорьева была неизвестна, близкие надеялись, что он остался жив.

    «На теле мужчины наши военные обнаружили огнестрельные ранения. Бессмысленная, звериная жестокость!» – говорится в сообщении.

    Хинштейн сообщил, что раньше Григорьев жил в Донбассе, но из-за боевых действий дочь забрала его в Курскую область.

    «Созвонился сегодня с дочерью Александра Степановича, выразил самые искренние соболезнования от лица каждого курянина – те кадры никого не могут оставить равнодушными», – рассказал Хинштейн.

    Он выразил уверенность, что «каждый преступник, который творил бесчинства на Курской земле, понесет заслуженное наказание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тело Гусарова обнаружили в селе Гоголевка Курской области. В августе в интернете появилось видео, где двое бойцов ВСУ в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером. Дочь пострадавшего рассказывала, что не смогла вывезти отца из Суджи.

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    26 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    ВСУ бросили раненых при бегстве из Беловод Сумской области

    ВСУ бросили раненых сослуживцев при бегстве из Беловод Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Во время штурма Беловод в Сумской области украинские подразделения покинули позиции, оставив раненых и убитых солдат, часть сдалась в плен, сообщило Министерство обороны.

    По информации Минобороны России, штурмовые группы «крылатой пехоты» атаковали и взяли под контроль населенный пункт, использовав весь арсенал стрелкового вооружения. В результате часть украинских бойцов сложила оружие и была взята в плен, сбежавшие солдаты ВСУ оставили на поле боя раненых сослуживцев, передает ТАСС.

    Помощник начальника разведки бригады с позывным «Дозор» отметил, что подразделения ВСУ закреплялись в жилых домах, превращая их в опорные пункты, пулеметные гнезда, а также позиции для минометов и автоматических гранатометов. Благодаря детальной разведке и точечным ударам российские подразделения уничтожили основные огневые средства противника, после чего начали вытеснять ВСУ из населенного пункта.

    «Дозор» подчеркнул, что одним из ключевых факторов успеха стало отсечение украинских сил от логистики, подвоза боеприпасов, ротации и закрытие воздушного пространства. Российские штурмовые подразделения продолжают зачистку Беловод, занимают позиции и разворачивают оборону.

    Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области.

    Украинские военные, покидая село Отрадное на границе с Днепропетровской областью, оставили тела погибших польских наемников, опознанных по шевронам и флагам.

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    В экономике России наблюдаются признаки переохлаждения, отмечает Минэкономразвития. Пора бы Центробанку снижать ставку, чтобы не довести ситуацию до непоправимой. Тем более что в последние недели инфляция держится довольно низко – на уровне 3-4%. Однако пойдет ли регулятор на это? Где баланс между сдерживанием инфляции и замедлением экономики? Подробности

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    Российские удары перегрузили ПВО Украины и Трампа

    Массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на недавние атаки беспилотников ВСУ, показали готовность и возможность России отстаивать свои интересны и защищать своих граждан. При этом в Кремле критику из Белого дома по поводу российских действий связали с «эмоциональной перегрузкой» на фоне переговорного процесса. Подробности

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    Российские учебники вернут к единству по примеру СССР

    В России намерены унифицировать школьные учебники по всем предметам. Данная мера призвана сформировать в стране единое образовательное пространство. По мнению экспертов, введение общих программ на территории страны гарантирует детям получение необходимых знаний в полном объеме. Как инициатива скажется на системе образования и останется ли в ней место для уникальных авторских методик? Подробности

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    Зеленский перестал обменивать «азовцев»

    Прошедшие несколько дней назад в Стамбуле переговоры между Москвой и Киевом принесли первые существенные результаты: Россия и Украина провели крупнейший за все время СВО обмен пленными. Он примечателен не только количеством обменянных, но и другими особенностями. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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