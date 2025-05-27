Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?0 комментариев
Минобороны раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине
Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников, сообщило Минобороны.
Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.
В районе Орджоникидзе расчет комплекса «Искандер М» уничтожил радиолокационную станцию «AN/MPQ-65», боевую машину управления и две пусковые установки ЗРК Patriot.
23 мая российские военные нанесли групповой ракетный удар по складу с военным имуществом в порту Одесса, уничтожив около 100 контейнеров с комплектующими для беспилотников и боеприпасами.
В ходе дальнейших атак поражены объекты на аэродромах Кисличеватая и Канатово, а также склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.
24 мая массированный удар пришелся по оборонному предприятию, выпускающему ракетное оружие и беспилотники, центрам радиотехнической разведки и авиации СБУ в Киевской области, позициям «Patriot» и пунктам временной дислокации украинских подразделений.
26 мая российские войска атаковали инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, уничтожили склады боеприпасов двух механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, а также пункты управления и временной дислокации ССО Украины в Одесской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России с 17 по 23 мая нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов.
Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.