Военкоры назвали одну из целей удара «Геранями» по Киеву

«Военкоры Русской Весны»: Одной из целей ударов по Киеву был завод «Антонов»

Tекст: Вера Басилая

Военкоры опубликовали видео удара дронами «Герань» по Киеву, указав среди целей завод «Антонов». На этом предприятии производятся беспилотники, которые используются для налетов на территорию России, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Атака оказалась одной из крупнейших по масштабам с начала спецоперации на Украине. Она длилась более шести часов, в ней задействовали ударные беспилотники и баллистические ракеты.

Украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что система ПВО Киева в этот раз проявила себя крайне пассивно. По его словам, работа средств противовоздушной обороны выглядела «очень вяло».

Ранее ВС России нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине. В результате атаки были поражены производственные мощности предприятия, где изготавливали военную технику для ВСУ.

МИД России заявил, что Россия ответит на атаку украинских БПЛА по российским регионам ударами по военным целям.