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Шойгу посоветовал Молдавии подумать о нижнем белье вместо европейской одежды
Шойгу призвал власти Молдавии вспомнить о нижнем белье на фоне цен на топливо
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сыронизировал над высокими ценами на западные энергоносители на Украине и в Молдавии, посоветовав властям задуматься о нижнем белье при примерке одежды Европы.
Секретарь Совета безопасности отметил парадоксальную ситуацию с ценами на энергоносители в некоторых странах постсоветского пространства. Жизнь в этих государствах остается далекой от западных стандартов, несмотря на закупки европейского топлива, передает ТАСС.
«Во многих странах энергоносители европейские, а жизнь далеко не европейская. Я не беру ту же Молдавию, Украину. Если говорить о Молдавии – примеряя европейскую одежду, было бы неплохо подумать о собственном нижнем белье», – заявил Шойгу.
Соответствующее заявление прозвучало во время общения с прессой на полях XIV ежегодной встречи секретарей Советов безопасности государств СНГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса в республике.
В субботу министр иностранных дел страны Михай Попшой объявил о фактическом запуске процесса объединения Молдавии и Румынии за счет слияния энергетических систем.
Ранее Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.