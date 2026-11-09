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Электрослесарь ЗАЭС погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль
При ударе украинского БПЛА погиб электрослесарь Запорожской АЭС
Электрослесарь Запорожской атомной электростанции погиб от удара украинского беспилотника по автомобилю по дороге на работу, сообщили на станции.
Машина сотрудника Запорожской АЭС подверглась атаке дрона по пути на работу, сообщает Запорожская АЭС.
«Сегодня утром по дороге на работу погиб наш коллега – электрослесарь Запорожской АЭС. От полученных травм он скончался на месте», – заявили в пресс-службе станции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник водитель легкового автомобиля погиб при атаке украинского беспилотника в Энергодаре.
На прошлой неделе удар дрона по гражданской машине привел к гибели двух человек, включая сотрудницу Запорожской АЭС.
В прошлом месяце украинский беспилотник целенаправленно ударил по направлявшемуся на работу сварщику атомной электростанции.