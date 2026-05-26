Командиры ВСУ вымогали взятки за отпуск
Командиры Вооруженных сил Украины вымогают у солдат деньги за предоставление отпуска и получение положенной заработной платы, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Чтобы уйти в отпуск после выполнения задачи, солдаты вынуждены платить офицерам. И то отпускают всего на несколько дней, иногда даже в рамках одного региона или города. То есть они не могут уехать в родной населенный пункт и вынуждены проводить такой отгул рядом с местом несения службы», – рассказал собеседник агентства.
Кроме того, украинские офицеры удерживают от 5% до 10% от суммы денежного довольствия военнослужащих. Источник пояснил, что для своевременного получения зарплаты и боевых выплат в полном объеме солдатам приходится отдавать командирам определенный процент. В противном случае деньги не поступают на карту, либо саму банковскую карту изымают, а военнослужащего отправляют в так называемый мясной штурм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир 58-й мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныр скрылся с украденными у военнослужащих деньгами.
Пленный боец Александр Войчук рассказал о передаче офицерам зарплатных банковских карт ради отпуска домой.
Другой украинский военнопленный Михаил Челенко заявил о многотысячных взятках за службу в тылу.