Tекст: Дмитрий Зубарев

Командиры Вооруженных сил Украины вымогают у солдат деньги за предоставление отпуска и получение положенной заработной платы, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Чтобы уйти в отпуск после выполнения задачи, солдаты вынуждены платить офицерам. И то отпускают всего на несколько дней, иногда даже в рамках одного региона или города. То есть они не могут уехать в родной населенный пункт и вынуждены проводить такой отгул рядом с местом несения службы», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, украинские офицеры удерживают от 5% до 10% от суммы денежного довольствия военнослужащих. Источник пояснил, что для своевременного получения зарплаты и боевых выплат в полном объеме солдатам приходится отдавать командирам определенный процент. В противном случае деньги не поступают на карту, либо саму банковскую карту изымают, а военнослужащего отправляют в так называемый мясной штурм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир 58-й мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныр скрылся с украденными у военнослужащих деньгами.

Пленный боец Александр Войчук рассказал о передаче офицерам зарплатных банковских карт ради отпуска домой.

Другой украинский военнопленный Михаил Челенко заявил о многотысячных взятках за службу в тылу.