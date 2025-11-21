Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.0 комментариев
Пленный заявил о взятках и махинациях с зарплатами в ВСУ
Украинские командиры разрешают своим подчиненным уходить домой, если те отдают им свои зарплатные банковские карты, рассказал взятый в плен военнослужащий из 42-й бригады ВСУ Александр Войчук.
По его словам, украинские командиры позволяют военнослужащим возвращаться домой при условии передачи им зарплатных банковских карт, передает ТАСС.
Войчук также сообщил, что сотрудники территориальных центров комплектования могут «отпустить» человека, если тот заплатит откуп в размере 2 тыс. долларов. По его словам, такие схемы позволяют некоторым уклоняться от службы на Украине.
Пленный уточнил, что попал в плен на Красноармейском направлении, когда его подразделение только прибыло на позиции. Его задержали российские военнослужащие группировки «Центр» примерно через 10 минут после прибытия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров Вооруженных сил Украины в штурмовые отряды.
Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из рядов ВСУ с начала года.
Бойцы ремонтных батальонов ВСУ решили массово оставить армию из-за отправки на передовую.