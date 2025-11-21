Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские командиры позволяют военнослужащим возвращаться домой при условии передачи им зарплатных банковских карт, передает ТАСС.

Войчук также сообщил, что сотрудники территориальных центров комплектования могут «отпустить» человека, если тот заплатит откуп в размере 2 тыс. долларов. По его словам, такие схемы позволяют некоторым уклоняться от службы на Украине.

Пленный уточнил, что попал в плен на Красноармейском направлении, когда его подразделение только прибыло на позиции. Его задержали российские военнослужащие группировки «Центр» примерно через 10 минут после прибытия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров Вооруженных сил Украины в штурмовые отряды.

Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из рядов ВСУ с начала года.

Бойцы ремонтных батальонов ВСУ решили массово оставить армию из-за отправки на передовую.