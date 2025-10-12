Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.15 комментариев
Депутат Рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды
Украинский депутат Андрей Ильенко выступил с инициативой не сажать дезертиров в тюрьму, а направлять их в штурмовую пехоту.
Дезертиров на Украине предлагают направлять в штурмовые отряды вместо заключения, передает РИА «Новости». Как сообщили агентству в российских силовых структурах, с такой инициативой выступил депутат Андрей Ильенко, который также является офицером нацбата «Свобода».
По словам источника, Ильенко предложил не отправлять дезертиров сразу в тюрьму, а дать им шанс вернуться в ряды ВСУ, но только при условии службы в штурмовой пехоте. «Все они отправятся служить в штурмовую пехоту, то есть на верную смерть», – заявил собеседник агентства, подчеркивая суть инициативы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за девять месяцев 2025 года ряды ВСУ покинули более 150 тыс. человек. Добровольно вернулись служить только около 31,5 тыс. дезертиров и самовольно ушедших.