Депутат Рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды

Tекст: Ольга Иванова

Дезертиров на Украине предлагают направлять в штурмовые отряды вместо заключения, передает РИА «Новости». Как сообщили агентству в российских силовых структурах, с такой инициативой выступил депутат Андрей Ильенко, который также является офицером нацбата «Свобода».

По словам источника, Ильенко предложил не отправлять дезертиров сразу в тюрьму, а дать им шанс вернуться в ряды ВСУ, но только при условии службы в штурмовой пехоте. «Все они отправятся служить в штурмовую пехоту, то есть на верную смерть», – заявил собеседник агентства, подчеркивая суть инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за девять месяцев 2025 года ряды ВСУ покинули более 150 тыс. человек. Добровольно вернулись служить только около 31,5 тыс. дезертиров и самовольно ушедших.

