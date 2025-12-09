Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.13 комментариев
Конгрессвумен Луна потребовала прекратить помощь Украине из-за гонений на церковь
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала прекратить выделение Украине денежных средств из-за рейдов на церкви и задержаний священников.
Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна призвала прекратить финансовую помощь Украине, передает ТАСС.
Она заявила, что на Украине регулярно проходят рейды на церкви, задерживаются священнослужители и подвергаются гонениям отдельные христианские конфессии.
В своей публикации в соцсети Луна подчеркнула: «Если правительство сажает в тюрьмы христиан, почему мы все еще отправляем ему сотни миллионов долларов без надзора? Прекратите финансирование. Потребуйте подотчетности».
Луна также раскритиковала планы США выделить 400 млн долларов Украине и напомнила, что президент Владимир Зеленский, по ее словам, игнорирует предложения Дональда Трампа по мирным соглашениям.
Она заявила, что украинские власти, по ее мнению, замешаны в коррупции и отмывании денег, поэтому, по ее словам, выделять средства Украине из оборонного бюджета недопустимо.
Проект военного бюджета США предусматривает, что в 2026 и 2027 годах Украина должна получать по 400 млн долларов ежегодно. Вопрос о продолжении военной и финансовой поддержки Киева вызывает все больше споров среди американских законодателей.
На Украине после госпереворота 2014 года участились преследования Украинской православной церкви, напоминает агентство. Власти на местах лишают церковь аренды земли под храмами, сторонники ПЦУ силой захватывают храмы, а священнослужителей обвиняют в госизмене.
В августе Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск о полном запрете УПЦ и передаче ее имущества государству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ООН выразили тревогу по поводу ограничения свободы вероисповедания для Украинской православной церкви на Украине.
Сторонники Православной церкви Украины захватили силой храм Украинской православной церкви в селе Миньковцы Ровненской области.
В Киеве начались первые слушания по иску о запрете канонической Украинской православной церкви и передаче ее имущества государству.