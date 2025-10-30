В Киеве начался суд по иску о запрете УПЦ и передаче имущества церкви государству

Tекст: Вера Басилая

По словам Чекмана, первое заседание суда по иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) с требованием запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) началось в Киеве, передает ТАСС.

Процесс ранее должен был начаться еще 30 сентября, однако был отложен по причине болезни судьи.

Иск предусматривает запрет УПЦ на территории Украины, а также передачу ее имущества, средств и активов государству. Основанием для иска послужил закон, инициированный Владимиром Зеленским.

ГСУЭСС 27 августа официально признала УПЦ аффилированной с Русской православной церковью, что и дало старт судебному разбирательству. С конца мая 2023 года украинские власти начали проверку на наличие связей между УПЦ и РПЦ.

УПЦ, в свою очередь, подала встречный иск, в котором требует признать противоправным решение о признании ее аффилированной с РПЦ и отменить соответствующий приказ. Глава ГСУЭСС Виктор Еленский в своих заявлениях высказывал мнение, что процесс будет проходить без затягивания.

Ранее эксперты ООН выразили тревогу из-за ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

Госслужба Украины по этнополитике требует через суд изъять все имущество Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви, кроме культового, в пользу государства.

Украинская православная церковь подала встречные иски против властей Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия властей Украины приведут к использованию храмов канонической Украинской православной церкви как бань и саун.