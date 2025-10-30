  • Новость часаАнпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    Почему россияне недоедают рыбы
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    Во Франции одобрили законопроект о согласии на секс
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    Трамп заявил о возможной масштабной сделке с Китаем по нефти и газу с Аляски
    Китай и США согласовали годовую заморозку торговых ограничений
    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии
    Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    10 комментариев
    30 октября 2025, 12:13 • Новости дня

    В Киеве начался суд по иску о запрете УПЦ

    В Киеве начался суд по иску о запрете УПЦ и передаче имущества церкви государству

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Украины начались первые слушания по иску о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и передачи ее имущества государству, сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.

    По словам Чекмана, первое заседание суда по иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) с требованием запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) началось в Киеве, передает ТАСС.

    Процесс ранее должен был начаться еще 30 сентября, однако был отложен по причине болезни судьи.

    Иск предусматривает запрет УПЦ на территории Украины, а также передачу ее имущества, средств и активов государству. Основанием для иска послужил закон, инициированный Владимиром Зеленским.

    ГСУЭСС 27 августа официально признала УПЦ аффилированной с Русской православной церковью, что и дало старт судебному разбирательству. С конца мая 2023 года украинские власти начали проверку на наличие связей между УПЦ и РПЦ.

    УПЦ, в свою очередь, подала встречный иск, в котором требует признать противоправным решение о признании ее аффилированной с РПЦ и отменить соответствующий приказ. Глава ГСУЭСС Виктор Еленский в своих заявлениях высказывал мнение, что процесс будет проходить без затягивания.

    Ранее эксперты ООН выразили тревогу из-за ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

    Госслужба Украины по этнополитике требует через суд изъять все имущество Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви, кроме культового, в пользу государства.

    Украинская православная церковь подала встречные иски против властей Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия властей Украины приведут к использованию храмов канонической Украинской православной церкви как бань и саун.

    30 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    @ Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На большей части подконтрольной киевскому режиму территории наблюдаются аварийные отключения света, об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

    В большинстве регионов страны ввели аварийные отключения подачи электричества, восстановление начнется тогда, когда это позволит ситуация с безопасностью, указали в компании, передает РИА «Новости».

    При этом в «Укрэнерго» не указали, в каких конкретно регионах отключили свет. В местных телеканалах сообщили, что свет пропал в украинской столице.

    Вечером в среду украинские СМИ сообщали, что часть Киева осталась без теплоснабжения из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Также с перебоями в подаче электричества столкнулись жители Львова.

    Комментарии (12)
    29 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Комбриг ВСУ Дзерин пил шампанское во Львове во время гибели своих солдат в «мясных штурмах»
    Комбриг ВСУ Дзерин пил шампанское во Львове во время гибели своих солдат в «мясных штурмах»
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир 157 отдельной механизированной бригады ВСУ Михаил Дзерин проводил время за распитием шампанского во Львове, несмотря на тяжелое положение его личного состава на линии боевого столкновения, сообщили в российских силовых структурах.

    «Комбриг 157 бригады, идейный бандеровец Дзерин Михаил Федорович, бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в «мясных штурмах» в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», – сообщил источник РИА «Новости».

    Он напомнил, что недавно подразделения 157 бригады ВСУ потерпели тяжелое поражение в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области.

    Ранее один из командиров Вооруженных сил Украины пригрозил расстрелом своим солдатам в случае их отказа вернуться на ранее занимаемые позиции в районе Красноармейска.

    В марте в Черниговской области суд признал командира ВСУ виновным в убийстве подчиненного мобилизованного солдата. По информации из материалов Черниговского райсуда, он регулярно оказывал физическое воздействие на солдата, обвиняя его в неспособности выполнять служебные обязанности и отсутствии желания служить.

    В январе на Украине сообщили о массовом дезертирстве бойцов157-й бригады ВСУ.

    Комментарии (4)
    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские формирования оказались окружены и полностью заблокированы в городах Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР, заявил президент России Владимир Путин.

    «В двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокирован, в окружении», – сказал глава государства во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске. Сообщалось, что около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Напомним, на стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    Комментарии (7)
    30 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на четверг ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки и хранения ударных БПЛА дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 479 беспилотников, 633 ЗРК, 25 753 танка и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 303 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.

    За день до этого ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    А до этого ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Военкор: Главком ВСУ Сырский выехал в район боевых действий
    Военкор: Главком ВСУ Сырский выехал в район боевых действий
    @ Viktor Koshmal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский главнокомандующий Александр Сырский отправился к линии фронта, он якобы заявил Владимиру Зеленскому, что вернет контроль на Красноармейском (Покровском) направлении.

    Сырский пообещал Зеленскому деблокировать украинские подразделения в Димитрове и вернуть полный контроль над соединениями на Красноармейском (Покровском) направлении, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Котенка.

    Военный корреспондент отметил, что этот выезд может дать шанс нанести удар по штабу генерала.

    Ранее Сырский заявлял, что свыше 17 натовских государств решили вместе закупать американское вооружение для Украины по новой инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

    Также он сообщал, что для ВСУ на фронте складывается тяжелая обстановка.

    Комментарии (4)
    30 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг якобы похищенных украинских детей

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова сотрудничать с США по вопросу воссоединения детей с Украины и России с семьями, но вместо этого наблюдает кампанию лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей, заявило посольство России в США.

    Москва выразила готовность к сотрудничеству с США по вопросам воссоединения детей и семей из России и с Украины, передает ТАСС.

    Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором подчеркнуло стремление к добросовестному взаимодействию с целью объединения родственников по обе стороны конфликта при условии подтверждения каждого случая.

    Российские дипломаты обратили внимание на то, что вместо реального диалога наблюдается «кампания лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей». В посольстве уточнили, что представленный Украиной список не превышает 339 детей. В посольстве подчеркнули, что Москва готова рассматривать каждый конкретный случай, если предоставлены соответствующие доказательства.

    Российская сторона также прокомментировала инициативу американских сенаторов Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Брайана Шаца (демократ от штата Гавайи) о проведении слушаний по заявлениям о похищении Россией украинских детей. Дипломаты назвали эту инициативу очередной провокацией, призванной скрыть, по их мнению, преступления неонацистского режима в Киеве в отношении мирных жителей Донбасса.

    «Любое участие России в подобных предвзятых слушаниях исключено», – заявили в диппредставительстве.

    Как пишет газета The Hill, сенаторы Грэм и Шац рассматривают возможность пригласить российского посла Александра Дарчиева выступить на слушаниях по этой теме в американском Конгрессе. Окончательная дата мероприятия пока не объявлена.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине якобы «похищенных» детей.

    Между тем, свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на территории Германии.

    На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.

    Комментарии (2)
    29 октября 2025, 14:02 • Новости дня
    Медведчук: Зеленский может спасти жизнь военным в котлах Красноармейска и Купянска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский упустил шанс уйти из Донбасса с достоинством, а теперь украинские военные оказываются в окружении.

    Ситуация с новыми котлами в Донбассе стала для украинского руководства крайне болезненной. Виктор Медведчук отметил в своей статье, что недавний визит Владимира Зеленского в Вашингтон и его попытки получить поддержку Запада успехом не увенчались. По мнению политика, Зеленский оказался «профаном» в военном деле, неспособным разумно реагировать на происходящее.

    Медведчук подчеркнул, что у украинского президента была возможность уйти из Донбасса с достоинством и начать переговоры о мире, однако он отказался от этого шага. Теперь, считает лидер движения, Зеленский вынужден отдавать оставшиеся территории Донбасса с позором и неоправданными жертвами среди военных.

    «Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие. Это даст огромный импульс переговорному процессу, а попавшие в плен вернутся домой к своим семьям и родным», – заявил Медведчук в ходе выступления.

    Кроме того, политик раскритиковал украинское командование за коррупцию и некомпетентность, а Зеленского обвинил в опасных личных амбициях, сравнив его с Гитлером.

    «Он, как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость. Но именно эти качества делают его необычайно опасным для украинских граждан, человек с такими качествами может принести украинскому народу только новые жертвы и страдания», – написал политик.

    Медведчук призвал военнослужащих ВСУ задуматься о своих жизнях и воспользоваться предложением президента России Владимира Путина сложить оружие.

    Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сталкиваются с трудностями в Красноармейске и ближайших районах на фоне ожесточенных боев и проблем с логистикой.

    Военный эксперт Андрей Кошкин сказал, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, им следует сдаваться в плен, чтобы спасти себе жизни.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 07:56 • Новости дня
    Telegraph: За два месяца в Польшу выехали 100 тыс. молодых украинцев
    Telegraph: За два месяца в Польшу выехали 100 тыс. молодых украинцев
    @ Christopher Neundorf/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С конца августа примерно 100 тыс. молодых мужчин из Украины в возрасте от 19 до 22 лет выехали в Польшу, пишут британские СМИ.

    С конца августа польская пограничная стража зафиксировала пересечение границы 99 тыс. украинских мужчин от 18 до 22 лет. Основным маршрутом для выезда из Украины остается польское направление, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    С января по конец августа эту границу пересекли 45,3 тыс. мужчин данной возрастной категории.

    Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщал, что с 2022 года на Украине наблюдается массовая миграция молодежи, и за этот период страну покинули около 1,7 млн молодых людей.

    Ранее СМИ сообщали, что с момента смягчения Киевом ограничений на выезд, в Польшу и ФРГ за два месяца приехали почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины.

    Комментарии (3)
    29 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью и Крымом пять БПЛА

    Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Белгородской областью и Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    В течение шести часов системы ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа, четыре из которых были сбиты над Белгородской областью, а один – над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. Как уточнили в оборонном ведомстве, инциденты произошли 29 октября с 15:00 до 21:00 по московскому времени.

    В Минобороны сообщили, что четыре БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым.

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Крымом за утро.

    В Симферополе после атаки БПЛА вспыхнул пожар в топливном хранилище.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 05:40 • Новости дня
    Bild: Украина опасается катастрофической зимы
    Bild: Украина опасается катастрофической зимы
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти опасаются «катастрофической зимы» из-за повреждений системы теплоснабжения, пишет Bild.

    Более половины – 55–60% – газовой инфраструктуры Украины серьезно повреждены в результате ракетных ударов. В Киеве считают, что «предстоящая зима будет самой тяжелой», и опасаются «коллапса энергетической системы», пишет Bild.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине официально стартовал отопительный сезон 2025/26 годов. Газета ВЗГЛЯД рассказала о том, насколько готова Украина к зиме.


    Комментарии (5)
    29 октября 2025, 14:14 • Новости дня
    Вэнс заявил о смене оценки перспектив урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что еще полгода назад не видел возможности завершения конфликта между Россией и Украиной.

    В интервью New York Post Вэнс сообщил, что еще полгода назад считал, что боевые действия могут продолжаться даже через 15 лет, передает РИА «Новости».

    «Если бы спросили меня шесть месяцев назад или около того, я бы сказал, что боевые действия между ними никогда не закончатся... через 15 лет они все бы еще вели боевые действия... если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – отметил Вэнс.

    Он уточнил, что за последний месяц его мнение изменилось, так как в вопросе урегулирования «достигнут невероятный прогресс».

    Ранее президент США Дональд Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы.

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что урегулирование украинского конфликта включает всего несколько элементов: гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 19:30 • Новости дня
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время рабочей поездки по приграничью Белгородской области дрон ВСУ преследовал автомобиль главы района, который загорелся после удара.

    Дрон Вооруженных сил Украины преследовал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Белгородской области, передает ТАСС.

    При движении из Салтыково за машиной следовал вражеский дрон, который настиг авто в населенном пункте Ясные Зори.

    «Сегодня во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом», - говорится в сообщении.

    В результате атаки дрона автомобиль полностью сгорел. Круглякова и водитель автомобиля не пострадали, они покинули транспортное средство перед атакой беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир роты ВСУ Юрий Касьянов заявил, что именно он отдал приказ атаковать беспилотниками флаг на одном из зданий Кремля ночью третьего мая 2023 года. В Сумах был убит журналист Александр Тахтай, который занимался расследованием коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критиковал украинских силовиков. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители Херсона неоднократно предупреждали его о заложенных взрывных устройствах и помогали предотвращать покушения.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 08:43 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал провокацией Киева приглашение его в сенат США

    Посол Дарчиев назвал попытку вызвать его в сенат США провокацией Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в США Александр Дарчиев назвал предложение пригласить его в американский сенат провокацией, связав эту инициативу с действиями киевских властей.

    По словам Дарчиева, инициатива по приглашению его в американский сенат является провокацией, предпринятой по заказу киевского режима, передает РИА «Новости».

    Посол России в США заявил, что за данной инициативой стоит сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России) , известный русофоб и автор законопроекта о признании России «государством-спонсором терроризма» под предлогом «похищения» украинских детей. Такие действия, как отметил посол, нацелены на прикрытие преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины против мирного населения.

    Посол подчеркнул, что Россия неоднократно разъясняла ситуацию с детьми, оказавшимися в зоне боевых действий, способствовала воссоединению семей и предлагала Украине передать конкретные списки. Он отметил, что вместо этого распространяются фейковые данные о 20 тыс. «украденных» малолетних граждан, якобы подвергающихся насильственной русификации.

    Дарчиев уточнил, что в июне с Украины был передан перечень из 339 имен, но около трети из них не подтвердились, так как многие дети никогда не были на территории России, часть уже совершеннолетние и вернулись к своим семьям. По остальным обращениям продолжается работа, сообщил дипломат.

    По мнению посла, информация о десятках и сотнях тысяч «похищенных» детей, которая распространяется в западных СМИ, заведомо ложная и используется в пропагандистской войне против России. Он добавил, что к ответственности прежде всего нужно привлекать самого сенатора Грэма, в отношении которого в России возбуждены уголовные дела за публичные призывы к покушению на президента России и высказывания про «убийства русских».

    Ранее The Hill сообщило, что сенаторы Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) и Брайан Шатц предложили пригласить Дарчиева выступить на слушаниях в сенате.

    Посольство России в США заявило о кампании лжи вокруг информации о якобы похищенных украинских детях.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине этих детей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 19:19 • Новости дня
    Эксперт: Судьба военных ВСУ в Красноармейске и Купянске зависит от решений Зеленского

    Военный эксперт Козюлин: Зеленскому предстоит решить судьбу своих бойцов в Красноармейске и Купянске

    Эксперт: Судьба военных ВСУ в Красноармейске и Купянске зависит от решений Зеленского
    @ Anatolii Stepanov/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда придерживалась принципов гуманизма в рамках СВО. Москва часто предлагает Киеву вывести собственных военных из окружения, но чрезмерная гордость украинского руководства приводит к гибели многих солдат, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин высказался за допуск журналистов к окруженным в Купянске и Красноармейске частям ВСУ.

    «Предложение Владимира Путина допустить журналистов в Купянск и Красноармейск еще раз подтверждает приверженность Москвы принципам гуманизма. В наших силах завершить освобождение городов штурмом, но мы пытаемся сделать это с минимальными потерями обеих сторон», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Фактически, украинское руководство поставлено перед выбором: либо организуйте капитуляцию своих военных, либо готовьтесь к большому числу смертей. Пойти на первое офису Владимира Зеленского мешает банальная гордость и неспособность трезво оценивать положение дел на фронте», – говорит он.

    «Этому потворствуют и западные СМИ, которые наперебой пишут о том, что Россия якобы «привирает» о своих успехах. Мы же предлагаем всем желающим самим убедиться, что реально происходит в Купянске и Красноармейске. Пусть сомневающиеся присылают своих корреспондентов к этим городам – мы к этому готовы», – добавил собеседник.

    «Может быть, этот шаг и приблизит капитуляцию боевиков из ВСУ. В конечном счете, Россия уже выступала с подобными инициативами, например, в «Азовстали» и Курском приграничье. В первом случае Киев пошел на уступки, но во втором решил пойти на отказ. Посмотрим, хватит ли Украине духу не повторять собственных ошибок», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия в районе Купянска и Красноармейска на время, пока там будут представители мировых СМИ. Он уточнил, что данный вопрос уже обсуждался с командующими соответствующих группировок войск. По его мнению, это необходимо, чтобы журналисты «зашли и своими глазами увидели», что там происходит.

    Президент также подчеркнул, что в ходе посещения населенных пунктов корреспондентами принципиально важно не допустить «провокаций» со стороны Украины. «Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», – добавил Путин.

    Напомним, во время недавнего доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце оказался 31 батальон ВСУ.

    Он добавил, что также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии контролируют переправы ВСУ через реку Оскол южнее города. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 23:04 • Новости дня
    Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ в Купянске и Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал сложной ситуацию в Купянске и в Красноармейске.

    Владимир Зеленский признал, что обстановка в Купянске и Красноармейске остается сложной, передает ТАСС. По его словам, ситуация на фронте обсуждалась им с главнокомандующим и начальником генерального штаба.

    «Самая сложная сейчас на покровском (красноармейском) направлении. Ситуация в Купянске остается непростой», – заявил Зеленский.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отметил, что Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, приказав им сложить оружие.

    Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная и военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    Комментарии (0)
    Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское
    Орбан заявил о возможном нападении на венгерский НПЗ с российской нефтью
    Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость»
    За два месяца в Польшу выехали 100 тыс. молодых украинцев
    Берлин отказался раскрыть данные о финансировании грузинских радикалов
    Трамп разрешил Южной Корее построить атомную подлодку в США
    ВЦИОМ узнал о ежедневной усталости россиян

    Почему россияне недоедают рыбы

    Россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом, хотя это влияет на продолжительность жизни, заявил Владимир Путин. И потребовал принять меры. В мясной отрасли России удалось справиться с недоеданием: теперь россияне потребляют даже больше нормы. Как совершить такой же рывок в рыбной отрасли? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Россия научилась создавать военные цунами

    Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство? Подробности

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
