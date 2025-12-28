  • Новость часаВС России освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области
    Для государства коррупция – опасный конкурент

    @ Максим Ступов/Ведомости/ТАСС

    28 декабря 2025, 12:10 Мнение

    Для государства коррупция – опасный конкурент

    Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

    Россия перешла к новому этапу борьбы с коррупцией
    Названа причина разногласий между Мерцем и Макроном
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Умерла актриса Брижит Бардо

    Борьба с коррупцией в России не столько вышла на новый уровень, сколько обрела новое качество. И дело не в статистике, хотя ее цифры вполне однозначны: данных за целый год еще, разумеется, нет, но за девять месяцев 2025 года Следственным комитетом возбуждено более 24 тыс. уголовных дел по коррупционным статьям, что на 16% больше прошлогоднего показателя. Число же расследованных коррупционных преступлений превысило данные 2024 года на 22,5%, достигнув почти 26,2 тыс., причем 19 тысяч – по тяжким и особо тяжким составам.

    Наиболее громкими и масштабными стали в уходящем году дела, связанные с армией и высокопоставленными фигурантами в погонах, но даже более значимым является сдвиг, который был сделан в борьбе с коррупцией в судейском сословии – последней профессиональной страте, которая казалась абсолютно неприкосновенной и недосягаемой для правоохранителей.

    Но главное заключается все-таки не в цифрах, а в самой природе происходящего. Качественные перемены в подходе государства к борьбе с коррупцией ощущают практически все, но не всегда получается рационально осознать, что же, собственно, изменилось. А эти перемены стоят того, чтобы их осознать и о них поговорить.

    Особенности жизни позднего советского периода и 90-х годов привели к тому, что коррупция в России проросла сквозь весь государственный аппарат, пронизав его снизу и до самого верха. Встав во главе страны, Владимир Путин начал борьбу с ней практически сразу, вот только задача перед ним стояла не только титанического масштаба, но и невероятной сложности. Вопреки мнению сторонников простых решений, невозможно было сразу запустить тотальные чистки на всех уровнях просто потому, что это с неизбежностью повлекло бы разрушение государственного аппарата и утрату управляемости страной – именно потому, что на тот момент коррупция являлась составной частью госмашины.

    Поэтому борьба с коррупцией была начата с низов и с казавшимися незначительными шагов, с низового класса служащих – с тысяч и тысяч чиновников, привыкших извлекать выгоду на своих не очень высоких, но вполне теплых местах. Эффект проявился весьма быстро, хотя многие его тогда и не осознали: просто среднестатистический гражданин стал при взаимодействии с органами власти все реже и реже сталкиваться с трудностями и вымогательством бюрократов. А уж когда в конце нулевых начала развиваться цифровизация госуслуг, процесс и вовсе пошел стремительно, придя к нынешнему результату, которым страна может по праву гордиться.

    Однако категорически неверно было бы сказать, что нулевые были отмечены в России только низовой борьбой с коррупцией. Именно в тот период руководство страны вело тяжелейшую и очень опасную войну с главной и высшей угрозой – олигархией, которая к тому моменту настолько успешно коррумпировала госаппарат, что была на грани взятия его под контроль в целом. Эту борьбу критики зачастую обвиняли в половинчатости: государство преследовало и лишало власти олигархов, но при этом как будто не замечало целые управленческие сегменты, коррумпированные ими. Причина была всё та же: такой подход позволил переключить лояльность скомпрометированных чиновников от олигархов на руководство страны, предотвратить попытки мятежа внутри системы и сохранить ее управляемость.

    Когда с олигархией, как и зачисткой низовой коррупции, было покончено, пришло время поднимать уровень и градус борьбы. И процесс пошел: от начальников департаментов до региональных министров, а там постепенно дело дошло до губернаторов, федеральных министров и других лиц, входящих в верхнюю страту современной российской табели о рангах. Именно под этим трендом прошли все 2010-е – ну и под жалобы недовольной общественности, убежденной, что речь все равно идет о единичных делах. Мол, все эти громкие посадки коррупционеров – чистая показуха, исключение из правил, каждое из которых санкционировано чуть ли не лично Путиным, а безнаказанными остаются сотни и сотни высокопоставленных воров.

    Что ж, теперь, спустя еще несколько лет, подобная критика выглядит все глупее и смешнее. Борьба с коррупцией развернулась широким фронтом, отправляя на скамью подсудимых сотни влиятельнейших фигур, которые были уверены в железобетонности своих «крыш». Процессы идут сплошняком, но, что характерно, имя президента России практически перестало звучать в приложении к тем или иным высокопоставленным фигурантам. Как будто ситуация теперь развивается сама собой – без активного участия Путина.

    Это действительно так – и это как раз то самое качественное изменение в борьбе с коррупцией, которое произошло в стране.

    В ситуации, когда коррупция проросла сквозь всю государственную машину, главной целью является не столько полное избавление от этого зла, сколько достижение критической точки зачистки, когда система сама начинает избавляться от коррупции и ее носителей – не потому, что Путин и узкая группа его соратников последовательно проводит такой курс, а потому, что укрепившаяся государственная машина во всей ее целостности осознает угрозу себе.

    Для суверенного государства коррупция – опасный конкурент, препятствующий достижению поставленных целей и вредящий. А уж в ситуации, в которой находится сейчас Россия – жесткого противостояния с Западом вплоть до полномасштабного военного конфликта, – коррупция и вовсе несет в себе смертельные угрозы. Нападение украинских боевиков на Курскую область служит тому постоянным трагическим напоминанием.

    Спустя четверть века планомерной, хотя зачастую казавшейся мизерной и почти незаметной борьбы с коррупцией, российское государство достигло стадии, когда процесс набрал такие обороты, что его теперь не требуется дополнительно подталкивать.

    К сожалению, практика показывает, что полностью искоренить коррупцию невозможно. Человек слаб, склонен поддаваться искушению, и даже угроза высшей меры наказания зачастую его не останавливает. В этой ситуации наилучшим решением является не кристально честный человек на той или иной должности (к сожалению, способов гарантировать это просто нет), а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.

    И вот как раз тут сосредоточено главное: 2025 год доказал, что в России не только достигнуты значительные успехи в борьбе с коррупцией как таковой, но строится – уже построена – именно такая государственная машина.

    Минобороны показало кадры с военными группировки «Запад» в Купянске
    Маск заявил о произошедшем «великом замещении» в Европе
    Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2»
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    Львенка в тяжелом состоянии забрали у блогера в «Москва-Сити» (видео)
    Стало известно о двух выступлениях Долиной в канун Нового года
    Мясников осудил поведение «антистатиночников» в праздники

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

