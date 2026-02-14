  • Новость часаПВО уничтожила 20 украинских дронов над Россией за ночь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российский Центробанк начал год с сюрприза
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    Стубб на Мюнхенской конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте»
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине
    Мерц признал преимущество России над ЕС
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    Дмитриев назвал спор Маска и Хоффмана «спором доноров»
    Суд арестовал экс-директора «Калашникова» по делу о хищениях
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    18 комментариев
    14 февраля 2026, 10:58 • Новости дня

    WSJ: Глава оргкомитета ОИ-2028 продал бизнес из-за связи с Максвелл

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман принял решение выставить свою компанию Wasserman Group, специализирующуюся на спортивном маркетинге и управлении талантами, на продажу на фоне его упоминания в недавно рассекреченных правительственных документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на поступившее в её распоряжение письмо.

    Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман выставил на продажу свою компанию Wasserman Group. Такое решение он принял на фоне упоминания его имени в недавно рассекреченных правительственных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Вассерман, по данным издания, не обвиняется в противоправных действиях, однако в 2003 году он обменивался электронными письмами с Гислейн Максвелл – её позже обвинили в пособничестве Эпштейну при вербовке и насилии. Сам Вассерман прокомментировал: «Я глубоко сожалею о переписке с Максвелл, которая состоялась задолго до того, как стали известны ее ужасные преступления».

    Несмотря на то что оргкомитет Олимпиады единогласно поддержал его на посту председателя, некоторые чиновники Лос-Анджелеса призвали Вассермана покинуть должность. По словам Вассермана, он чувствует, что стал отвлекающим от работы компании фактором, поэтому начал процесс продажи Wasserman Group и сосредоточится на подготовке Игр.

    Повседневное управление агентством теперь перейдет к давнему руководителю Майку Уоттсу. Wasserman Group занимается спортивным маркетингом и представляет интересы известных спортсменов, а также актеров, таких как Адам Сэндлер и Брэд Питт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имя бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра упоминалось в материалах дела Джеффри Эпштейна в связи с оргией.

    Ведущий юрист банка Goldman Sachs вынужден покинуть свой пост из-за связей с Эпштейном.

    Экс-генсека Совета Европы лишили дипломатического иммунитета по той же причине.

    11 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде

    Тарасова: Выступление Гуменника на Олимпиаде изуродовали, заставив сменить музыку

    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    По словам Тарасовой, новая музыка была совершенно другого плана – вальс, к которому Гуменник не успел привыкнуть за два дня, передает РИА «Новости». Она отметила, что ранее фигурист целый год катался под другую музыку, идеально подобранную для него.

    Тарасова подчеркнула, что на лице спортсмена было видно растерянность, когда зазвучала новая мелодия, и он как будто ожидал услышать другую композицию. По ее словам, Гуменник обычно не ошибается на каскаде, который является его сильной стороной, но в этот раз допустил ошибку из-за сложившейся ситуации.

    Тренер добавила, что участие Гуменника и всей команды России в Олимпийских играх было испорчено из-за подобных решений организаторов.

    «Они изуродовали участие Пети и всех нас в Олимпийских играх», – подчеркнула Тарасова.

    Напомним, российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпиаде на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер».

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе.

    Гуменник оказался на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде.

    Комментарии (25)
    11 февраля 2026, 22:33 • Новости дня
    На Олимпиаде появился новый тренд: фигуристы инсценируют смерть
    На Олимпиаде появился новый тренд: фигуристы инсценируют смерть
    @ NEIL HALL/EPA/ТАСС

    На зимних Олимпийских играх в Милане в соревнованиях по танцам на льду неожиданно обозначилась яркая художественная тенденция: все больше дуэтов завершают свои программы сценами символической смерти. Фигуристы «умирают» на льду, инсценируют убийства, самоубийства и трагические развязки известных сюжетов – от «Ромео и Джульетты» до «Крестного отца».

    Американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, пробившиеся в олимпийскую команду США, в этом сезоне дважды «погибли» в своих постановках, пишет The Washington Post. Сначала в программе по мотивам «Собора Парижской Богоматери» Каррейра изображала гибель Эсмеральды, безжизненно повисая на колене партнера. После неудачного приема программы дуэт вернулся к более ранней постановке под музыку из фильма «Парфюмер: История одного убийцы» – и вновь финал завершился ее символической смертью.

    «Раньше у нас всегда были счастливые программы», – призналась Каррейра. Однако именно мрачная драматургия помогла дуэту квалифицироваться на Игры, где они идут 11-ми.

    По данным The Washington Post, из 20 пар, вышедших в финал олимпийского турнира, как минимум шесть включили в свои произвольные танцы элементы, связанные со смертью. Для сравнения: на Олимпиаде-2022 ни одна из шести лучших пар не завершала выступление подобной сценой.

    Американцы Уна и Гейдж Браун выбрали для программы «Крестного отца». От идеи изображать выстрелы они отказались как от слишком комичной, в итоге остановившись на «чистом» жесте – Уна проводит пальцем по горлу партнера, после чего его голова безвольно опускается. Правда, на Олимпиаду дуэт не отобрался.

    Вице-лидеры турнира Мэдисон Чок и Эван Бейтс в своей постановке обыгрывают образ матадора и быка. В финале Бейтс лежит на льду, а партнерша возвышается над ним с победным взглядом. Однако Чок настаивает: «Я не убиваю Эвана. Это скорее укрощение зверя». По ее словам, она «не может убить собственного мужа».

    Французская пара Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо подошла к теме иначе: в их интерпретации смерть предшествует выходу на лед – образ ангела задает тон всей композиции.

    Исторически мода на трагические финалы уже возникала. После череды «гибелей» в программах начала 1990-х Международный союз конькобежцев даже запретил фигуристам полностью ложиться на лед во время выступления. Тем не менее постановщики продолжили искать символические способы показать смерть – например, через детали костюма или пантомиму.

    Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье в этом сезоне обратились к истории Винсента Ван Гога, завершив программу намеком на самоубийство художника. Американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник в «Ромео и Джульетте» заканчивают танец сценой двойного самоубийства.

    Тренеры считают, что трагические сюжеты позволяют подчеркнуть драматизм и эмоциональную глубину, а также выделиться на фоне традиционных «счастливых» программ. Некоторые спортсмены говорят и о стремлении к эскапизму: в неспокойное время зрителям предлагают сильные, контрастные эмоции.

    Газета отмечает, что пока одни видят в этом художественный поиск, другие – чрезмерную мрачность. «Но факт остается: в Милане танцы на льду стали ареной не только спортивной борьбы, но и символических «смертей», которые все чаще становятся эффектной точкой олимпийских программ», – подчеркивает WP.

    Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    Комментарии (5)
    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    Комментарии (2)
    12 февраля 2026, 16:25 • Новости дня
    Финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил
    Финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил
    @ PJ/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игорь Медвед отстранен от участия в Олимпиаде-2026 после инцидента с алкоголем, сообщил Олимпийский комитет Финляндии.

    Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игоря Медведа лишили аккредитации на Олимпийских играх-2026 из-за нарушения командных правил, связанных с употреблением алкоголя, сообщает «Фонтанка». Решение было принято Олимпийским комитетом Финляндии, и специалист в тот же день покинул олимпийскую деревню. На его место назначен Лассе Мойланен, которому будет помогать тренер женской сборной Осси-Пекка Валта.

    В официальном заявлении комитета отмечается, что руководство восприняло инцидент крайне серьезно и оперативно отреагировало на нарушение дисциплины. Медвед возглавил финскую команду летом 2024 года и стал одним из немногих иностранцев на этом посту.

    Сам Медвед уже прокомментировал ситуацию, обратившись к спортсменам, руководству и болельщикам: «Я допустил ошибку и искренне прошу прощения», – заявил тренер, добавив, что надеется на дальнейший успех команды без его участия. Подробности инцидента не раскрываются.

    Сборная Финляндии продолжит выступления на Играх без Медведа. В ближайшей программе остаются мужские соревнования на большом трамплине 14 февраля, женские соревнования 15 февраля и мужской командный турнир 16 февраля. Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлится до 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпиаде-2026. Организаторы признали его шлем нарушающим Олимпийскую хартию.

    Комментарии (8)
    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    Комментарии (11)
    13 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    МОК не выявил нарушений в использовании атлетом из Италии флага России на шлеме
    МОК не выявил нарушений в использовании атлетом из Италии флага России на шлеме
    @ Cal Sport Media/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что не видит нарушений в действиях итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера, который нанес флаг России на свой шлем.

    Она подчеркнула: «Он говорил о флаге, который был на шлеме спортсмена, который соревновался на шести играх, это был не российский спортсмен, а спортсмен, который нанес флаги всех Игр, на которых он выступал. Это были маленькие флаги всех стран, в которых он соревновался. Я не вижу здесь нарушения», передает РИА «Новости».

    Ковентри также рассказала, что фигурист после соревнований показал фотографию своих родителей в так называемом уголке слез и поцелуев, и это не было воспринято как нарушение. По ее словам, спортсменам предложили аналогично показать шлем в микст-зоне или на пресс-конференции, подчеркнув, что для нее было важно поговорить с Фишналлером лично.

    Она добавила, что спортсмены имеют право выражать свои взгляды, однако сама площадка соревнований должна оставаться свободной от подобных проявлений. Ковентри отметила, что правила остаются обязательными для всех, и иногда даже при желании невозможно добиться участия спортсмена, если они не соблюдаются.

    Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс напомнил, что в некоторых случаях организация обращается к национальным олимпийским комитетам для решения спорных ситуаций, если вмешательство самой МОК не требуется.

    Ранее итальянский сноубордист Роланд Фишналлер появился на Олимпиаде с российским флагом на шлеме.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    МОК отстранил украинца Гераскевича от участия в Олимпиаде из-за шлема

    МОК запретил украинцу Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 из-за шлема

    Tекст: Мария Иванова

    Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026, поскольку его шлем признан нарушающим Олимпийскую хартию, самого спортсмена лишили аккредитации.

    Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за шлема, который нарушает Олимпийскую хартию, передает РИА «Новости». МОК также лишил спортсмена аккредитации и не допустил его к соревнованиям.

    В заявлении организации отмечается: »Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года из-за отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. Скелетонист с Украины, которому дали последнюю возможность, не сможет сегодня утром принять участие в соревнованиях».

    В МОК пояснили, что неоднократно обсуждали этот вопрос с Гераскевичем, в том числе на личных встречах. Последняя встреча прошла утром с участием президента МОК Кирсти Ковентри, однако спортсмен не согласился на компромиссные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил запрет на использование украинским скелетонистом шлема с фотографиями погибших спортсменов.

    Ранее МОК обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Комментарии (3)
    13 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Костюм Гуменника попал в число самых заметных на Олимпиаде

    Итальянский Vogue включил костюм Гуменника в топ Олимпиады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Образ российского фигуриста Петра Гуменника, украшенный каскадом красных цветов, был отмечен итальянским Vogue как один из самых заметных на Олимпиаде.

    Образ российского фигуриста Петра Гуменника вошел в список самых ярких на Олимпиаде 2026 года по версии итальянского журнала Vogue, пишет ТАСС. Гуменник выступил в короткой программе в прозрачной блузке с пышными рукавами, украшенной красными цветами. Этот наряд стал отсылкой к модному цветочному тренду последних показов.

    Фигуристу 23 года, он является чемпионом России, также имеет серебряные и бронзовые медали национальных первенств, а еще дважды становился победителем финалов Гран-при России. В короткой программе на Олимпиаде Гуменник набрал 86,72 балла и занял 12-е место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за смены музыки организаторами.

    До этого Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на фоне трудностей с согласованием композиции из фильма «Парфюмер».

    Напомним, фигурист примет участие в произвольной программе в пятницу, 13 февраля, под 13-м стартовым номером в 23.13 по московскому времени.


    Комментарии (2)
    13 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    На Олимпиаде закончились бесплатные презервативы

    В Олимпийской деревне за три дня закончились все бесплатные презервативы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бесплатные презервативы, предоставленные для спортсменов в Кортина-д'Ампеццо, закончились всего за три дня, что вызвало удивление среди участников, отмечают итальянские СМИ.

    Бесплатные презервативы, которые были предоставлены спортсменам в Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо в Италии, закончились всего за три дня, сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Stampa. Один из спортсменов поделился с изданием: «Запасы были исчерпаны всего за три дня. Нам обещали, что привезут еще, но когда именно – неизвестно».

    Всего для участников соревнований организаторы подготовили около 10 тыс. презервативов. Этот показатель значительно меньше, чем на Олимпиаде-2024 в Париже, где атлетам предоставили примерно 300 тыс. средств контрацепции.

    Между тем, организаторы Олимпиады в Рио-де-Жанейро предоставили спортсменам 450 тыс. презервативов, среди которых 100 тыс. предназначались для женщин.

    А украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что не смогла выиграть медаль на Олимпийских играх в Японии из-за отсутствия секса перед решающими поединками.

    Комментарии (4)
    14 февраля 2026, 09:57 • Новости дня
    Казахстанец Шайдоров взял золото Олимпиады по фигурному катанию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийский турнир по фигурному катанию завершился неожиданной победой Михаила Шайдорова, исполнившего пять четверных прыжков в произвольной программе.

    Сенсационный исход олимпийского турнира по фигурному катанию среди мужчин зафиксировал RT. Казахстанец Михаил Шайдоров, идеально исполнивший произвольную программу с пятью четверными прыжками, стал чемпионом, обойдя главного фаворита, американца Илью Малинина. Малинин провалил четыре прыжка и занял лишь восьмое место, несмотря на ожидания победы.

    Японские фигуристы Юма Кагияма и Сюн Сато завоевали серебро и бронзу соответственно, а российский спортсмен Петр Гуменник замкнул шестерку лучших с выдающимся прокатом и пятью квадами. Однако, после пересмотра прыжков у Гуменника сняли 11 баллов, а вторая оценка оказалась минимальной – это вызвало волну негодования даже на иностранных форумах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Петр Гуменник изменил музыку для короткой программы на Олимпиаде в Милане.

    Мать Гуменника рассказала о благополучном решении проблемы с подбором музыкального сопровождения для его выступления.

    Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал возникшие сложности с музыкой у Гуменника.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 07:03 • Новости дня
    Словакия разгромила Финляндию в хоккейном матче на Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии словацкая сборная победила финских соперников с серьезным отрывом.

    Матч закончился со счетом 4:1 в пользу Словакии, передает RT.

    Главным героем противостояния стал Юрай Слафковски, оформивший дубль в ворота оппонентов. Также результативными действиями в составе победителей отметились Далибор Дворски и Адам Ружичка. У проигравших единственную шайбу забросил Ээли Толванен.

    Сборная Финляндии приехала на турнир в статусе действующего обладателя олимпийского золота. В решающем матче Игр 2022 года финские хоккеисты обыграли команду России.

    Напомним, в январе тестовая игра на новой хоккейной арене предстоящей Олимпиады-2026 прерывалась из-за серьезной проблемы с ледовым покрытием – во льду образовалась дыра.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    Провалившей допинг-тест биатлонистке Пасслер разрешили выступить на Олимпиаде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) восстановило в правах биатлонистку Ребекку Пасслер после временного отстранения по обвинению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации биатлона Италии.

    Итальянское антидопинговое агентство NADO Italia восстановило биатлонистку Ребекку Пасслер в правах после временного отстранения, передает РИА «Новости».

    Ранее спортсменка была отстранена после обнаружения в ее допинг-пробе летрозола и метанола. Летрозол применяется для снижения уровня эстрогена, который может повышаться при приеме анаболических стероидов.

    Пасслер обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить ее к участию в домашней Олимпиаде, ссылаясь на отсутствие умысла и халатности. Однако CAS заявил, что не обладает юрисдикцией по этому делу, так как спортсменка могла изначально обжаловать вердикт в арбитраже NADO Italia до 12 февраля.

    В итоге агентство учло доводы Пасслер о неумышленном приеме запрещенного вещества. Теперь биатлонистка сможет выступать на Олимпийских играх и присоединится к сборной с 16 февраля.

    «Это были очень трудные дни. Я всегда верила в себя. Благодарю всех, кто мне помогал – от юристов и федерации до семьи и друзей. Теперь я наконец-то могу полностью сосредоточиться на биатлоне», – заявила Пасслер.

    Пасслер 24 года. Она семь раз выигрывала медали юниорских и молодежных чемпионатов мира, в том числе золото в эстафете, а также дважды брала бронзу в эстафете на этапах Кубка мира. В нынешнем сезоне Кубка мира она занимает 33-е место в общем зачете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских биатлонистов Слепцовой и Устюгова.

    CAS лишил Татьяну Томашову серебряной медали Олимпиады 2012 года в Лондоне в беге на 1500 метров.

    CAS сохранил бронзовые медали российским фигуристам на Играх в Китае.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Сборная Канады на Олимпиаде разгромила соперников из Чехии

    Tекст: Катерина Туманова

    В матче первого тура группового этапа мужского олимпийского хоккейного турнира, который состоялся в Милане, национальная сборная Канады не оставили соперникам из Чехии шансов даже на гол престижа – матч закончился со счетом 5:0.

    Примечательно, что крупную победу канадцев разделил 38-летний ветеран Сидни Кросби, устремившийся к третьему золоту Олимпиады в карьере, передает РИА «Новости».

    «Кленовые» прибыли в Италию с убойным составом. Причем это касается не только игроков, где каждая тройка нападения выглядит очень грозно, но и тренерского штаба во главе с Джоном Купером», – отмечает агентство.

    В составе канадской сборной шайбы забросили Маклин Селебрини на 20-й минуте игры, Марк Стоун – на 27-ой, Бо Хорват атаковал ворота соперников на 38-й минуте, Натан Маккиннон - на 48-й и Ник Сузуки отправил победную, пятую, шайбу на 54-й минуте матча.

    Сборные команды Канады и Чехии играют в группе A с командами из Швейцарии и Франции. Сегодняшний победитель – Канада поборется за победу со швейцарцами, которые обыграли французов со счетом 4:0.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил. Россиянка Плешкова стала 19-й в супергиганте горнолыжников на ОИ. Словакия разгромила Финляндию в хоккейном матче на Олимпиаде.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 15:07 • Новости дня
    Норвежец Клэбо повторил рекорд по числу золотых наград на зимних ОИ

    Норвежский лыжник Клэбо повторил рекорд по числу золотых наград зимних ОИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом, выиграв гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии, тем самым он повторил рекорд на числу высших титулов на зимних Играх.

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпийских играх в Италии, став восьмикратным олимпийским чемпионом.

    По информации РИА «Новости», он повторил рекорд по количеству побед на Олимпиадах, сравнявшись с Марит Бьерген, Бьерном Дали и Уле-Эйнаром Бьорндаленом. «Я очень горжусь этим достижением и благодарен команде за поддержку», – заявил Клебо после финиша.

    На проходящих в Италии Играх Клебо уже завоевал золото в спринте и скиатлоне, а ранее выиграл три золотые медали на Играх 2018 года в Пхенчхане и две – на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Клебо также пятнадцатикратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира и пятикратный победитель многодневки «Тур де Ски».

    Соревнования по лыжным гонкам продолжатся: 15 февраля состоится мужская эстафета 4х7,5 км, 16 февраля – мужской спринт, а 21 февраля мужчины завершат программу масс-стартом на 50 км. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля, в них участвуют 13 российских спортсменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог бы завоевать все шесть золотых медалей чемпионата мира при участии российских спортсменов.

    Ранее Клебо одержал победу во всех гонках чемпионата мира в Тронхейме, впервые в истории выиграв все старты одного турнира. Спортсмен также повторил рекорд Елены Вяльбе по числу побед на чемпионатах мира по лыжным гонкам.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    В Италии тележурналисты анонсировали забастовку из-за скандала на ОИ

    Итальянские журналисты анонсировали забастовку после скандала с трансляцией ОИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Журналисты итальянского телеканала Rai объявили забастовку подписей, выражая протест против руководства после ошибок в трансляции открытия Олимпиады.

    Журналисты итальянской государственной телекомпании Rai в пятницу выйдут на акцию протеста из-за скандала с освещением открытия Олимпийских игр, сообщает РИА «Новости».

    Поводом для протеста стали многочисленные ошибки директора спортивного вещания Rai Паоло Петрекки во время прямого эфира, в частности, он перепутал президента МОК Кирсти Ковентри с дочерью президента Италии Серджо Маттареллы, не узнал известных спортсменок и спутал актрису Матильду Де Анджелис с популярной певицей Мэрайей Кэри.

    Профсоюз журналистов Usigrai подчеркнул, что в пятницу пройдет так называемая «забастовка подписей» – в этот день материалы на телеканалах Rai и их цифровых платформах выйдут без указания авторства. Такой шаг выбран в знак несогласия с руководством компании и ради защиты профессиональной репутации редакций.

    Журналисты отметили, что не намерены нарушать обязательства общественного вещателя перед своей аудиторией и гарантируют выпуск новостей и информационных программ в полном объеме. В заявлении профсоюза говорится: «Мы объявляем о забастовке подписей, которая продлится весь день в пятницу, 13 февраля, и для всех новостных программ RAI и в интернете».

    В завершение каждой программы продолжительностью не менее пяти минут будет зачитано и опубликовано заявление профсоюза с объяснением причин протеста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Италии после официального старта Олимпиады на железнодорожной линии между Болоньей и Венецией произошли акты саботажа, связанные с протестами против проведения Игр.

    А в Милане, где проходят часть олимпийских соревнований, протесты против Олимпиады переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 09:43 • Новости дня
    Непряева объяснила слова о нелюбви российских болельщиков

    Непряева заявила, что слова о хейте болельщиков вызвали волну поддержки

    Tекст: Мария Иванова

    Российская лыжница Дарья Непряева отметила, что слова о негативе в ее адрес вызвали волну обеспокоенных сообщений, хотя она чувствует достаточную поддержку на трибунах и в Европе.

    Дарья Непряева рассказала, что ее слова о нелюбви российских болельщиков были восприняты слишком драматично, сообщает ТАСС.

    По словам лыжницы, после ее комментариев о хейте в адрес спортсменов ей стали писать сообщения с поддержкой, некоторые даже выражали беспокойство за ее состояние. «Мне стали так писать, как будто я умирать собралась. На самом деле, мы тогда просто общались, не было такого, что я жаловалась. Я получаю огромное количество поддержки», – поделилась Непряева.

    Она подчеркнула, что комментарии недоброжелателей никак не влияют на ее психологическое состояние, а поддержки на стартах и от болельщиков ей хватает. По ощущениям спортсменки, в Европе публика иногда даже более позитивно реагирует на ее выступления, чем на родине.

    Непряева объяснила, что ее недавние высказывания касались лишь небольшой части аудитории, которая оставляет негативные отзывы, и она не придает этому большого значения. Спортсменка отметила, что трезво оценивает ситуацию и чувствует себя хорошо, а негативные мнения отдельных людей не мешают ей выступать на соревнованиях.

    Ранее российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что на Олимпиаде сталкивается с завистью и критикой со стороны коллег и болельщиков.

    Между тем тренер Юрий Сорин дал неудовлетворительную оценку спринтам Непряевой и Коростелева.

    А бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер призвал не пускать российских спортсменов на Олимпиаду.

    Комментарии (0)
    Главное
    Посол Корчунов заявил об усилении психоза «войны с Россией» на Западе
    Макрон заявил о решении создать «прямой канал связи с Россией»
    Экс-советник Пентагона признал военное поражение Украины
    Постпред США при НАТО сообщил об отправке 600 F-35 в Европу
    Bloomberg сообщил о переговорах Британии с Европой по танкерам России
    Рубио заявил о провале концепции мира без границ
    Казахстанец Шайдоров взял золото Олимпиады по фигурному катанию

    Российский Центробанк начал год с сюрприза

    ЦБ неожиданно снизил ставку на первом же заседании года, хотя многие ждали этого ближе к концу весны, тем более, что в январе рост НДС и ЖКУ вызвал всплеск инфляции. Почему же Банк России так легко пошел на смягчение своей политики, и что произойдет следом с кредитами и вкладами? Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет Кубе пережить экономическую блокаду США

    Россия продолжит поддерживать Кубу, в том числе материально – на этой неделе стало известно об отправке союзнику очередной партии нефти. В Москве рассчитывают урегулировать вопросы экономической блокады через диалог с США, но не исключают и более жестких сценариев: российские эксперты обсуждают возможность военного сопровождения танкеров. Зачем Москве Гавана, чем еще Россия могла бы помочь кубинцам и какие риски несет сотрудничество с островом под санкциями? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На переговорах по Украине прорыв, считают в США

      Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации