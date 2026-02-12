  • Новость часаПожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    12 комментариев
    12 февраля 2026, 07:03

    Словакия разгромила Финляндию в хоккейном матче на Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии словацкая сборная победила финских соперников с серьезным отрывом.

    Матч закончился со счетом 4:1 в пользу Словакии, передает RT.

    Главным героем противостояния стал Юрай Слафковски, оформивший дубль в ворота оппонентов. Также результативными действиями в составе победителей отметились Далибор Дворски и Адам Ружичка. У проигравших единственную шайбу забросил Ээли Толванен.

    Сборная Финляндии приехала на турнир в статусе действующего обладателя олимпийского золота. В решающем матче Игр 2022 года финские хоккеисты обыграли команду России.

    Напомним, в январе тестовая игра на новой хоккейной арене предстоящей Олимпиады-2026 прерывалась из-за серьезной проблемы с ледовым покрытием – во льду образовалась дыра.

    10 февраля 2026, 22:02
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущий ледовой арены на Олимпийских играх в Милане несмотря на запрет представил российского фигуриста Петра Гуменника как действующего чемпиона России.

    Это произошло перед началом короткой программы в мужском одиночном катании вопреки запрету МОК, передает ТАСС.

    Российскому спортсмену сейчас 23 года, и он действительно носит титул лучшего фигуриста своей страны.

    Российские атлеты выступают на Играх в Милане в нейтральном статусе. Им запрещено публично демонстрировать любую связь с Россией.

    За исполнение проката Петр Гуменник получил оценку в 86,72 балла.

    Ранее Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, он застрял в автобусе.

    Комментарии (4)
    11 февраля 2026, 20:48
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    По словам Тарасовой, новая музыка была совершенно другого плана – вальс, к которому Гуменник не успел привыкнуть за два дня, передает РИА «Новости». Она отметила, что ранее фигурист целый год катался под другую музыку, идеально подобранную для него.

    Тарасова подчеркнула, что на лице спортсмена было видно растерянность, когда зазвучала новая мелодия, и он как будто ожидал услышать другую композицию. По ее словам, Гуменник обычно не ошибается на каскаде, который является его сильной стороной, но в этот раз допустил ошибку из-за сложившейся ситуации.

    Тренер добавила, что участие Гуменника и всей команды России в Олимпийских играх было испорчено из-за подобных решений организаторов.

    «Они изуродовали участие Пети и всех нас в Олимпийских играх», – подчеркнула Тарасова.

    Напомним, российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпиаде на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер».

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе.

    Гуменник оказался на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде.

    Комментарии (23)
    11 февраля 2026, 13:10
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 12:03
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, назвав его негодяем.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.

    По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.

    Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.

    «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.

    Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.

    Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    Комментарии (9)
    9 февраля 2026, 19:59
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Комментарии (8)
    11 февраля 2026, 22:33
    @ NEIL HALL/EPA/ТАСС

    На зимних Олимпийских играх в Милане в соревнованиях по танцам на льду неожиданно обозначилась яркая художественная тенденция: все больше дуэтов завершают свои программы сценами символической смерти. Фигуристы «умирают» на льду, инсценируют убийства, самоубийства и трагические развязки известных сюжетов – от «Ромео и Джульетты» до «Крестного отца».

    Американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, пробившиеся в олимпийскую команду США, в этом сезоне дважды «погибли» в своих постановках, пишет The Washington Post. Сначала в программе по мотивам «Собора Парижской Богоматери» Каррейра изображала гибель Эсмеральды, безжизненно повисая на колене партнера. После неудачного приема программы дуэт вернулся к более ранней постановке под музыку из фильма «Парфюмер: История одного убийцы» – и вновь финал завершился ее символической смертью.

    «Раньше у нас всегда были счастливые программы», – призналась Каррейра. Однако именно мрачная драматургия помогла дуэту квалифицироваться на Игры, где они идут 11-ми.

    По данным The Washington Post, из 20 пар, вышедших в финал олимпийского турнира, как минимум шесть включили в свои произвольные танцы элементы, связанные со смертью. Для сравнения: на Олимпиаде-2022 ни одна из шести лучших пар не завершала выступление подобной сценой.

    Американцы Уна и Гейдж Браун выбрали для программы «Крестного отца». От идеи изображать выстрелы они отказались как от слишком комичной, в итоге остановившись на «чистом» жесте – Уна проводит пальцем по горлу партнера, после чего его голова безвольно опускается. Правда, на Олимпиаду дуэт не отобрался.

    Вице-лидеры турнира Мэдисон Чок и Эван Бейтс в своей постановке обыгрывают образ матадора и быка. В финале Бейтс лежит на льду, а партнерша возвышается над ним с победным взглядом. Однако Чок настаивает: «Я не убиваю Эвана. Это скорее укрощение зверя». По ее словам, она «не может убить собственного мужа».

    Французская пара Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо подошла к теме иначе: в их интерпретации смерть предшествует выходу на лед – образ ангела задает тон всей композиции.

    Исторически мода на трагические финалы уже возникала. После череды «гибелей» в программах начала 1990-х Международный союз конькобежцев даже запретил фигуристам полностью ложиться на лед во время выступления. Тем не менее постановщики продолжили искать символические способы показать смерть – например, через детали костюма или пантомиму.

    Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье в этом сезоне обратились к истории Винсента Ван Гога, завершив программу намеком на самоубийство художника. Американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник в «Ромео и Джульетте» заканчивают танец сценой двойного самоубийства.

    Тренеры считают, что трагические сюжеты позволяют подчеркнуть драматизм и эмоциональную глубину, а также выделиться на фоне традиционных «счастливых» программ. Некоторые спортсмены говорят и о стремлении к эскапизму: в неспокойное время зрителям предлагают сильные, контрастные эмоции.

    Газета отмечает, что пока одни видят в этом художественный поиск, другие – чрезмерную мрачность. «Но факт остается: в Милане танцы на льду стали ареной не только спортивной борьбы, но и символических «смертей», которые все чаще становятся эффектной точкой олимпийских программ», – подчеркивает WP.

    Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    Комментарии (3)
    11 февраля 2026, 14:21
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    Комментарии (10)
    9 февраля 2026, 11:21
    AP: Трамп назвал оппозиционных олимпийцев США «реальными неудачниками»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские спортсмены столкнулись с волной негатива после высказываний о политике США на Играх в Милане, включая резкую реакцию Дональда Трампа, пишет AP.

    Американские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх в Милане, столкнулись с волной критики в интернете после того, как высказались против политики администрации Трампа, сообщает AP.

    Сам Дональд Трамп заявил, что из-за таких высказываний болеть за сборную США становится труднее. «Хесс, настоящий неудачник, говорит, что не представляет свою страну на нынешней Олимпиаде. Если так, ему не следовало пытаться попасть в сборную, и жаль, что он туда попал», – написал Трамп в Truth Social, комментируя слова лыжника Хантера Хесса.

    Репортеры на пресс-конференции спросили спортсменов, как они относятся к усилению миграционного контроля при Трампе. Хесс отметил, что испытывает смешанные чувства, поскольку не согласен с происходящим, и подчеркнул, что выступает на Играх ради всех, кто помог ему попасть на Олимпиаду. По его словам, ношение американского флага не означает автоматической поддержки всего, что происходит в стране.

    С критикой Хесса выступили не только политики, но и известные деятели, включая YouTuber’а и боксера Джейка Пола, который написал в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Если не хочешь представлять эту страну – живи где-нибудь еще». К негативной кампании подключились бывший игрок NFL Бретт Фавр, актер Роб Шнайдер и конгрессмен Байрон Дональдс. Фигуристка Эмбер Гленн призналась, что представительницы ЛГБТК+ (признано экстремистским и запрещено в России) сталкиваются с трудностями в период администрации Трампа, а после пресс-конференции стала получать угрозы и оскорбления и была вынуждена ограничить свое присутствие в соцсетях.

    Американский олимпийский комитет сообщил, что осведомлен о росте количества оскорбительных сообщений спортсменам и работает над удалением вредоносного контента, а также информирует правоохранительные органы о серьезных угрозах. Представители комитета подчеркнули, что поддерживают спортсменов и заботятся об их безопасности на соревнованиях и вне их.

    За пределами США, в том числе в Италии, проходят протесты против действий иммиграционной службы ICE и внешней политики Вашингтона. Во время церемонии открытия спортсмены сборной США получили аплодисменты, однако появление вице-президента Джей Ди Вэнса и его супруги на экранах сопровождалось свистом и освистыванием со стороны зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зрители Олимпиады осудили спортсменов США за политические комментарии.

    Американка Линдси Вонн получила перелом ноги и перенесла операцию во время Олимпийских игр.

    Между тем власти Италии признали диверсии у железной дороги терактом и связали их с Олимпиадой.

    Комментарии (3)
    9 февраля 2026, 14:53
    Tекст: Валерия Городецкая

    Исключение российских спортсменов и деятелей культуры по политическим причинам является ошибкой, заявил сенатор от итальянской партии «Лига» Мануэл Вескови.

    По его мнению, спорт и культура должны оставаться вне политических разногласий и нести функцию объединения, независимо от происходящих военных конфликтов, передает РИА «Новости».

    «Я верю, что есть сферы – и спорт, безусловно, одна из них, – где есть момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какие-либо отстранения», – сказал Вескови в ответ на просьбу прокомментировать неучастие россиян в Олимпиаде под национальным флагом.

    Он подчеркнул, что спортсмены и артисты не должны страдать из-за политической ситуации и лишаться возможности участвовать в международных мероприятиях.

    В субботу президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 21:52
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Телекомментатор Дмитрий Губерниев жестко ответил бывшему чешскому вратарю Доминику Гашеку после высказываний того о российском нападающем Никите Кучерове.

    «Если из-за Кучерова погибают люди, то Гашек – это позор человечества», – сказал Губерниев, пишет портал «ВсеПроСпорт».

    Ранее чешский ветеран ответил на слова Никиты Кучерова о неучастии сборной России в Играх. Гашек написал, что благодаря решению Международной федерации хоккея на льду (IIHF) форвард избежит угрызений совести из-за выступления за национальную команду.

    Сам Кучеров прежде выразил мнение, что без россиян Олимпиада не станет турниром лучших против лучших. Сборная России пропускает соревнования в Италии, хотя в них впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ.

    Ранее Гашек предлагал российскому хоккеисту Александру Могильному публично осудить спецоперацию на Украине перед церемонией в Зале хоккейной славы.

    Комментарии (9)
    11 февраля 2026, 01:16
    Фигурист Гуменник оказался на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде

    Tекст: Антон Антонов

    Российский фигурист Петр Гуменник завершил короткую программу на Олимпиаде в Италии на 12-й позиции, сообщают информационные агентства.

    Гуменник выступил под первым номером в короткой программе и получил 86,72 балла. Россиянин обеспечил себе выход в произвольную программу, куда проходят 24 лучших спортсмена, и выйдет в предпоследней разминке, передает ТАСС.

    Лидером после короткой программы стал фигурист из США Илья Малинин, который набрал 108,16 балла. Второе место занимает японский спортсмен Юма Кагияма с результатом 103,07 балла. Третью строчку занимает француз Адам Сяо Хим Фа, набравший 102,55 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий ледовой арены Олимпийских игр в Милане представил Гуменника как действующего чемпиона России несмотря на запрет. Болельщики пронесли российский флаг на трибуны олимпийской арены. Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер».

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 21:54
    Умер бывший хоккеист «Спартака» и «Динамо» Федоров
    Умер бывший хоккеист «Спартака» и «Динамо» Федоров
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Известный российский нападающий Артем Федоров, выступавший за ведущие клубы КХЛ и побеждавший на Универсиаде, скоропостижно скончался на 33-м году жизни

    О трагическом событии сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Сочи», за который спортсмен выступал в сезоне-2022/23, передает ТАСС.

    Причины смерти молодого хоккеиста на данный момент не разглашаются.

    За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Федоров защищал цвета не только московских «Спартака» и «Динамо», но и уфимского «Салавата Юлаева», а также петербургского СКА. В регулярных чемпионатах и сериях плей-офф нападающий выходил на лед 376 раз.

    Ранее в возрасте 94 лет умер канадский хоккеист Гленн Холл, он был рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:12
    Оргкомитет Олимпиады в Италии начал изучать проблему с качеством медалей

    Tекст: Денис Тельманов

    Операционный директор Олимпийских игр сообщил о начале проверки после жалоб спортсменов на хрупкость медалей, врученных на соревнованиях в Италии.

    Оргкомитет зимней Олимпиады в Италии пытается выяснить, почему некоторые олимпийские медали оказались поврежденными, передает РИА «Новости».

    Операционный директор Игр Андреа Франчизи заявил, что организаторы знают о возникшей ситуации и уже занимаются ее изучением.

    По его словам, «все должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент».

    Ранее некоторые участники Олимпиады пожаловались на излишнюю хрупкость наград, что вызвало обеспокоенность у организаторов.

    Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оргкомитет Олимпиады в Париже решал проблемы с транспортом и зоной отдыха на Играх. Американский скейтбордист Найджа Хьюстон тогда заявил, что его олимпийская медаль имеет дефекты в виде пятен, сколов и царапин.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 08:01
    Губерниев: У Коростелева было мало шансов побороться за медаль

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский лыжник Савелий Коростелев имел мало шансов на олимпийскую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Италии, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

    «Коростелев – молодец, ввязался в гонку. Конечно, чуть проигрывал на подъемах, но на финише показал максимум», – сказал Губерниев РИА «Новости».

    Он добавил, что взятое атлетом четвертое место – это очень достойный результат.

    Журналист добавил, что объективных шансов на медаль было немного, но лыжник сделал все возможное. Сейчас Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров.

    Напомним, российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии четвертым, уступив Йоханнесу Клебо 3,6 секунды.

    Судьи отклонили протест российской стороны на результат скиатлона. Российская делегация пыталась оспорить действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по их мнению, срезал часть дистанции на последнем повороте.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 14:05
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе запрет для украинца Владислава Гераскевича на шлем с изображением погибших коллег, но разрешил черную повязку.

    Международный олимпийский комитет подтвердил запрет украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать на Олимпиаде в Италии шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов, передает ТАСС.

    Как сообщил директор МОК Марк Адамс, решение объяснили спортсмену на неформальной встрече. По словам Адамса, «мы сказали, что шлем противоречит рекомендациям. И после встречи мы повторили, что рекомендации действуют. Мы разрешили ему надеть в качестве исключения черную повязку, чтобы почтить память коллег и друзей». Гераскевич ранее заявлял, что МОК отказал ему в использовании такого шлема.

    Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на Олимпиаде в Италии.

    Напомним, что еще в 2022 году на зимней Олимпиаде в Пекине Гераскевич выходил после третьего заезда по скелетону с плакатом «Нет войне на Украине», и тогда МОК не стал наказывать спортсмена.

    А вот итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на домашней Олимпиаде с российским флагом на шлеме.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 01:35
    Свищев упрекнул оргкомитет Олимпиады в экономии и разгильдяйстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что оргкомитет Олимпийских игр в Милане сэкономил на подготовке соревнований или проявил разгильдяйство, особенно в контексте замечаний некоторых спортсменов о недолговечности наградных медалей.

    «Оргкомитет Олимпиады сэкономил или проявил разгильдяйство. Жаль, что спортсмены выкладывают не медали, а то, как они разваливаются и крошатся. Для любого медалиста это память на всю жизнь. Награда, ради которой он боролся всю жизнь. И когда она разваливается в руках, воспоминания получаются смазанными. Обидно за спортсменов, которые получили такие медали», – заявил Свищев РИА «Новости».

    Проблема с качеством олимпийских наград ранее стала поводом для обсуждений среди спортсменов. Американская фигуристка Алиса Лю пожаловалась, что ее золотая медаль оторвалась от ленты, а серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части. Операционный директор Олимпиады Андреа Франчизи сообщил, что оргкомитет изучает причины повреждений и работает над их устранением.

    Свищев провел параллели с Олимпиадой в Сочи, подчеркнув, что в России медали утверждали с особым вниманием к деталям, а процесс был тщательно организован.

    «Сейчас я не понимаю, почему такого низкого качества символика Олимпиады. Не хочу злорадствовать, но, я извиняюсь, там все через заднее место. И свет отключается во время соревнований, и музыка, и лед проваливается. Как-то не пошло, к сожалению. Думаю, это не последние истории, что-то еще там будет», – добавил он.

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр 2026 года состоялась 6 февраля в Милане. В соревнованиях примут участие 13 спортсменов из России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года были прерваны из-за пропавшего освещения на стадионе в Кортина-д'Ампеццо. Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне.

    Комментарии (0)
    Евросоюз испугался критической зависимости от США

    Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от американских платежных систем. Брюссель уже давно мог бы создать собственных конкурентов Visa и Masterсard, действующих по всему миру, ведь евро – резервная валюта. Однако он не сделал это. Почему ЕС бездействовал и оказался так уязвим? Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Почему Макрон захотел говорить с Россией

    Москва и Париж возобновили контакты на техническом уровне. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, эту же линию должны поддержать другие страны Европы. Тем не менее в экспертном сообществе сомневаются в искренности главы Пятой республики. Почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

