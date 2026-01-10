Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 был прерван из-за дыры во льду

Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 был остановлен из-за дыры во льду

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первый матч на новой хоккейной олимпийской арене «Санта-Джулия» в Милане был остановлен из-за дыры во льду, передает ТАСС со ссылкой на The Athletic. Остановка произошла во время первого периода полуфинала Кубка Италии между ХК «Кальтерн» и ХК «Варезе», когда дыра образовалась перед одними из ворот. Проблему пытались устранить с помощью лейки с водой, однако встречу пришлось прервать, уточняет «Спорт-Экспресс».

Строительство арены на 16 тыс. зрителей уже сталкивалось с задержками. Тестовые матчи молодежного чемпионата мира были перенесены на другую площадку, а текущими тестовыми мероприятиями стали игры чемпионата и Кубка Италии с 9 по 11 января.

Как отмечает Associated Press, завершить строительство арены намерены за три дня до старта женского хоккейного турнира, который откроется 5 февраля 2026 года. Мужской турнир начнется 11 февраля. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность качеством льда и не исключил, что хоккеисты из НХЛ могут отказаться от участия из-за рисков для здоровья.

Спортивный директор МОК Пьер Дюкрей в ответ пообещал, что арена будет полностью готова к началу соревнований, а хоккеисты из НХЛ точно примут участие в Олимпиаде. Зимние Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля, а участие игроков НХЛ на Олимпиаде – первое с 2014 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России по хоккею на Олимпиаду.

Позже Международный олимпийский комитет установил запрет на использование российского флага на зимней Олимпиаде 2026 года.

Комментируя данные решения, депутат Госдумы и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов выступил против показа Олимпиады-2026 в России, поскольку отечественные спортсмены в турнире не участвуют.