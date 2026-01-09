Фетисов выступил против показа Олимпиады-2026 в России

Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.4 комментария
Фетисов выступил против трансляции Олимпиады-2026 в России
Олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказал мнение, что показ соревнований Олимпийских игр 2026 года на федеральных каналах не совсем оправдан, передает РИА «Новости». Фетисов отметил, что сам не планирует смотреть Олимпиаду, поскольку российские спортсмены будут участвовать в ней в нейтральном статусе и ограниченном количестве.
«Я смотреть эту Олимпиаду не буду. Если хотят наши телеканалы ее показывать, то пусть показывают. Если не хотят, то не надо. Транслировать те соревнования, где нас нет, наверное, не совсем правильно. И мне эту Олимпиаду смотреть неинтересно. Мне там делать нечего», – заявил Фетисов.
Напомним, Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля, а российские спортсмены смогут выступить только в нейтральном статусе и в ограниченном составе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский боец ММА Джефф Монсон также заявил, что трансляция зимней Олимпиады в России теряет смысл без допуска российских спортсменов. Напомним, что правами показа Олимпиады владеет американская компания Warner Bros. Discovery.
Ранее Международный олимпийский комитет подтвердил запрет на российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года после инцидента на «Тур де Ски».