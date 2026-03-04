Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.0 комментариев
Власти Ирана объявили о трехдневной церемонии прощания с Хаменеи
IRNA: Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана продлится три дня
Траурные мероприятия в память о погибшем верховном лидере исламской республики начнутся вечером в среду и продлятся трое суток.
Глава исламского координационного совета Мохсен Махмуди раскрыл детали предстоящей траурной процессии, передает РИА «Новости».
«В 10 часов вечера на молитвенной площади имени имама Хомейни народ сможет попрощаться со священным телом погибшего вождя уммы», – приводит агентство слова чиновника.
Церемония продлится три дня. Ранее США и Израиль нанесли удары по иранской территории, что привело к гибели Али Хаменеи и разрушениям в Тегеране. Иранские силы осуществляют ответные атаки по израильским объектам и базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
В исламской республике объявлен траур продолжительностью 40 дней. Президент Владимир Путин назвал произошедшее циничным нарушением международных норм, а МИД России призвал к немедленному прекращению боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера исламской революции Али Хаменеи. Агентство Fars передало информацию о планах похоронить аятоллу в его родном городе Мешхед.