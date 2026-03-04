  • Новость часаQatar Energy объявила форс-мажор из-за остановки производства СПГ
    Украина сделала попытку превратить Средиземное море в Ормузский пролив
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    У журналиста Карлсона украли 378 тыс. банок снюса
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников
    Путин назвал некомплект кадров серьезной проблемой МВД
    Глава МВД оценил некомплект сотрудников ППС
    Колокольцев: Выявляемость схем незаконной миграции выросла на треть
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 17:46 • Новости дня

    ОБСЕ проигнорировала планы по ядерному оружию для Киева

    ОБСЕ проигнорировала сообщения о планах по ядерному оружию для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники Форума ОБСЕ не отреагировали на данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия Лондоном и Парижем, прозвучавшие на заседании, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Участники Форума ОБСЕ проигнорировали информацию российской Службы внешней разведки о предполагаемых планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия, сообщила РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    По ее словам, на прошлом пленарном заседании российская сторона предоставила соответствующие данные, предупреждая об угрозах изменения безъядерного статуса Украины.

    Жданова напомнила о недавнем интервью Владимира Зеленского Sky News, где украинский лидер заявил, что не прочь получить оружие массового уничтожения для борьбы против России. По мнению дипломата, это заявление саморазоблачает киевские власти и западных покровителей, поскольку подтверждает их стремления нарушить действующие ограничения.

    «Здесь, на ФСОБ, наше заявление не захотели принять всерьез. А как теперь быть с признанием Зеленского? Он не ведает, что говорит? Или не ведает, что творит? Любой ответ явно не в пользу подопечного западных кураторов. Он говорит и делает ровно то, что ему сказано», – заявила Жданова на 1129-м заседании форума в среду. Она подчеркнула, что игнорирование этих фактов ставит под сомнение искренность западных участников в вопросах безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения передать ядерное оружие Киеву нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие на Украину.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.


    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    4 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    @ ГУР министерства обороны Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали использовать новую крылатую ракету воздушного базирования, созданную на основе противокорабельного боеприпаса Х-35, сообщают американские СМИ.

    Анализ обломков подтвердил использование нового боеприпаса, пишет The War Zone.

    Ракета служит экономичной альтернативой имеющимся стратегическим вооружениям и лучше подходит для выполнения текущих боевых задач.

    Боеприпас оснащен складными крыльями размахом около трех метров и боевой частью весом примерно 800 килограммов. Он приводится в движение компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Дальность полета составляет не менее 1,5 тыс. километров.

    Эксперты отмечают конструктивное сходство новинки с противокорабельной ракетой Х-35 разработки КБ «Звезда». Некоторые компоненты, включая детали пневматической системы, идентичны используемым в авиационной версии Х-35У.

    Аналитики полагают, что снаряд создан как более простое дополнение к ракетам Х-101 и Х-555, которые несут бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

    «Изделие-30 вполне могло быть разработано как более дешевое дополнение к более крупным российским крылатым ракетам воздушного базирования», – заявил старший научный сотрудник IISS Дуглас Барри.

    Это позволяет российской авиации использовать полный потенциал полезной нагрузки бомбардировщиков.

    Ранее сообщалось, что «Изделие 30» обладает дальностью полета не менее 1,5 тыс. километров. Западные эксперты связывали падение эффективности украинской ПВО с применением Россией новых модификаций боеприпасов. Военные ВСУ ранее находили обломки экспериментальных реактивных аппаратов схемы «летающее крыло».

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 11:45 • Новости дня
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море, при этом все члены экипажа были благополучно спасены, сообщает Министерство транспорта России.

    Атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море была совершена украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта, сообщает в Telegram-канале Минтранс России.

    В ведомстве отметили, что инцидент произошел в международных водах.

    По информации Минтранса, благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Сейчас жизни моряков ничего не угрожает, дополнительные детали о состоянии судна уточняются.

    Минтранс квалифицировал нападение как акт международного терроризма и назвал его грубейшим нарушением норм морского права. В ведомстве подчеркнули, что атака стала возможной «при попустительстве властей ЕС» и не должна остаться без внимания международного сообщества.

    Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о пожаре на российском СПГ-танкере «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    До этого беспилотный летательный аппарат атаковал российский танкер Midvolga 2 в акватории Черного моря.

    Турецкое управление мореходства заявило о нападении на танкер Virat в 35 милях от побережья.

    4 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт Анпилогов: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организатором атаки украинскими безэкипажными катерами на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море могли быть Британия или Франция. У них больше технических возможностей для таких операций. При этом подобные инциденты ведут к росту стоимости газа и для самих европейских потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «В отличие от применения пилотируемых самолетов или экипажных катеров, атака беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», – объяснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций, как это было с «Северными потоками». Очевидно, что тот теракт было невозможно осуществить только с зафрахтованной украинскими спецслужбами яхты «Андромеда» без помощи судов со специальным оборудованием. На мой взгляд, в ситуации с «Арктик Метагаз» мы видим концептуально схожую картину», – продолжил он.

    «У Украины нет флота, необходимого для проведения атак морскими беспилотниками. Использование же торговых судов сопряжено с гораздо большим риском неудачи и техническими нюансами – их радарное оборудование более слабое, а каналы связи не предназначены для таких операций», – отметил спикер.

    «Для защищенного проведения такого рода операций нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания. Таким образом, думаю, организатором атаки является одна из стран НАТО, прежде всего – Британия или Франция. Второй очередью подозреваемых я бы назвал Германию или Польшу, у них тоже есть достаточно серьезная школа морских диверсантов», – указал он.

    «Украине же, вероятно, снова была отведена роль исполнителя. При этом нельзя исключать, что европейские кураторы специально подсветили украинскую причастность к атаке, чтобы снять с себя обвинения в международном морском терроризме. Киев же находится в состоянии конфликта с Москвой, и такие его действия, по замыслу Брюсселя, должны быть обоснованы в глазах мирового сообщества», – пояснил эксперт.

    «Евросоюз и европейские члены НАТО добиваются роста рисков для всех участников цепочки перемещения российского СПГ по миру. Брюссель хочет сократить экспорт газа из России и вынудить покупателей отказываться от контрактов с Москвой», – объяснил аналитик.

    «При этом Европа бьет сама по себе. Газовый и нефтяной рынки глобальны. Российские поставки являются их неотъемлемой частью и не могут рассматриваться в отрыве от других составляющих вроде блокады Ормузского пролива или сокращения добычи Катаром. Поэтому любые инциденты с российским нефтеналивным или газовым флотом неизменно будут двигать цены вверх. И эта тенденция коснется в том числе европейских потребителей», – указал он.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар

    Россия отказалась отдавать Японии белого медведя в обмен на капибар

    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар
    @ Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Барнаульского зоопарка и член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев исключил возможность обмена белого медведя на капибар с японским зоопарком.

    Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев исключил возможность передачи животного из-за недружественной политики Токио, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация напоминает отзыв панд Китаем, поэтому дефицитных водосвинковых придется искать в других странах.

    «Наш белый медведь и знаменитая китайская панда – это не просто животные, это политика. Вы, наверное, слышали, когда Китай потребовал вернуть всех панд из Японии из-за недружественных действий со стороны руководства Японии по отношению к Китаю», – подчеркнул Писарев.

    Он подчеркнул, что белый медведь является национальным достоянием, и Россия не отдаст его Японии, несмотря на дефицит капибар в российских зоопарках. Писарев добавил, что российские зоопарки помогут коллегам по Евразийской ассоциации зоопарков и аквариумов, но диктовать условия России невозможно. По его словам, капибар можно получить из других стран.

    Руководитель Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев также раскритиковал предложение обменять дальневосточного леопарда на грызунов. Он сравнил такую сделку с попыткой выменять золото на кусок мыла, отметив особую ценность редких хищников.

    Ранее японский зоопарк Токусима выразил желание обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда. Японская сторона испытывает потребность в хищнике для размножения после смерти медведя Гого, ранее привезенного из Перми.

    В России фиксируется дефицит капибар, поскольку зоопарки по всей стране хотят приобрести этих животных из-за их растущей популярности.

    4 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    США запустили МБР Minuteman III

    США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

    США запустили МБР Minuteman III
    @ Staff Sgt. Joshua LeRoi/U.S. Space Force/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США.

    Плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III был осуществлен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ракета не имела боевого оснащения и была оборудована двумя испытательными возвращаемыми аппаратами.

    Командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй заявила: «Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США».

    В ходе испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определенной цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные результаты будут использоваться для оценки точности и надежности системы Minuteman III, а также для дальнейшего совершенствования американских стратегических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме пообещали начать диалог с Россией о новом договоре, который должен заменить ДСНВ. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать вопросы по ДСНВ с Москвой. Эксперт-американист отметил, что Вашингтон до сих пор не определился с позицией по будущему стратегических соглашений.

    4 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    @ IMAGO/Bergmann,Guido/BPA/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о невозможности заключения договоренностей по украинскому конфликту без непосредственного вовлечения стран Евросоюза в переговорный процесс.

    Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон подчеркнул, что любые решения по урегулированию кризиса должны приниматься коллективно, передает ТАСС.

    «Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», – сказал он.

    Политик отметил, что лично озвучил эту принципиальную позицию в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

    Мерц также выразил уверенность, что американский лидер теперь лучше осознает ставки в текущей ситуации и понимает мнение союзников из Старого Света.

    В начале февраля Мерц заявлял о готовности Европы обсуждать урегулирование конфликта с Россией по согласованным каналам.

    СМИ сообщали, что Мерц во время своего визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику.

    4 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

    Трамп заявил о готовности использовать испанские базы вопреки запрету Мадрида

    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В разгар эскалации войны с Ираном президент США Дональд Трамп обрушился на союзников в Европе, заявив о готовности задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

    Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

    «Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

    Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

    Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    4 марта 2026, 05:52 • Новости дня
    Японский зоопарк предложил России капибар в обмен на белого медведя
    Японский зоопарк предложил России капибар в обмен на белого медведя
    @ Jurgen & Christine Sohns/ imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Зоопарк Токусима выразил желание обменять часть своих многочисленных капибар на белого медведя для размножения или на амурского леопарда.

    Как передает РИА «Новости», заместитель директора зоопарка Токусима Нариоми Китамура заявил, что учреждение готово обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда.

    Токусима занимает одно из первых мест в Японии по количеству этих животных на фоне дефицита капибар в России.

    «Мы хотели бы обменяться нашими капибарами на другое животное. Номер один – это полярный медведь. Дело в том, что у нас есть белая медведица, но она одна. Нам нужен самец для размножения», – сказал Китамура.

    В зоопарке рассказали, что ранее планировали получить самца белого медведя из Йокогамы, однако животное по кличке Гого, родившееся в Перми, умерло во время подготовки к транспортировке. Кроме того, представители Токусимы выразили интерес к амурскому леопарду.

    Капибары появились в Токусиме в 2007 году, а к 2016 году их численность достигла 35 особей. К 2021 году количество капибар в зоопарке выросло до 90 благодаря естественному размножению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость капибар в российских зоопарках выросла до 2 млн рублей из-за высокого спроса и дефицита неродственных животных.

    В России фиксируется дефицит капибар, поскольку зоопарки по всей стране хотят приобрести этих животных из-за их растущей популярности.

    4 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Спецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана в Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецборт МЧС России с 117 гражданами, покинувшими Иран, вылетел из Азербайджана в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В ведомстве отметили: «Самолет Ил-76 вылетел в Москву с людьми, покинувшими территорию Ирана через наземные пункты пропуска. На территорию Российской Федерации прибудут 117 человек, в том числе 54 ребёнка», передает РИА «Новости».

    Пассажиров сопровождает команда врачей отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. Все они готовы оказать эвакуированным необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

    Во вторник МЧС сообщало, что спецборт вылетел в Азербайджан за россиянами.

    Ранее замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить детальный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта, включая меры поддержки пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временное закрытие воздушного пространства Ирана привело к сбоям в авиасообщении между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной сложившейся ситуации стали ограничения из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.

    4 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    @ Bernhard Freisen/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В руководстве Евросоюза отреагировали на слова американского лидера о прекращении коммерческих связей с Мадридом из-за отказа предоставить военные базы.

    Заместитель председателя Еврокомиссии Тереза Рибера опровергла способность Дональда Трампа реализовать угрозу по разрыву связей с Мадридом, пишет Politico.

    «Невозможно заниматься коммерческим возмездием или деловыми отношениями в индивидуальном порядке. Торговые переговоры всех 27 государств – членов Европейского союза являются ответственностью комиссии, их невозможно разделить или фрагментировать», – сказала она.

    Ранее Трамп пообещал остановить торговлю с Испанией после того, как Мадрид запретил США использовать совместно эксплуатируемые военные базы на испанской территории для атаки на Иран. Американский политик заявил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Вашингтон «разрывает всю торговлю» и не хочет иметь ничего общего с испанцами.

    Рибера назвала попытки Вашингтона выделить отдельные страны ЕС тревожными, однако выразила сомнение в реалистичности угроз. По ее словам, американское федеральное правительство знает, как устроены коммерческие отношения Евросоюза, и не заинтересовано в их разрыве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пригрозил Испании полной торговой блокадой.

    Правительство в Мадриде не разрешило американским силам использовать свои военные базы для ударов по Ирану.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера ранее заявила о разрушении доверительных отношений между Вашингтоном и Брюсселем.

    4 марта 2026, 15:06 • Новости дня
    Кабмин Словакии одобрил прекращение соглашения об энергопомощи Украине
    Кабмин Словакии одобрил прекращение соглашения об энергопомощи Украине
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии, включая действия компании SEPS.

    Кабинет министров Словакии на заседании в среду одобрил расторжение соглашения с Украиной о помощи аварийными поставками электроэнергии, передает РИА «Новости».

    Согласно опубликованным на сайте правительства документам, речь идет о договоре между словацким оператором системы передачи электроэнергии SEPS и украинской компанией Ukrenergo.

    В постановлении говорится: «Правительство… рекомендует министру финансов принять шаги в отношении компании SEPS для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и компанией Ukrenergo об аварийных поставках электроэнергии». Таким образом, Словакия официально запускает процедуру расторжения энергетического сотрудничества с соседней страной по данному направлению.

    Ранее соглашение предусматривало возможность быстро направлять электроэнергию на Украину в экстренных случаях. Причины разрыва соглашения в документах не уточняются. Решение вступит в силу после выполнения всех необходимых процедур на уровне операторов и министерств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны киевских властей из-за закупок российской нефти.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о договоренности с Робертом Фицо по созданию совместной комиссии для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

    4 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал МВД жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии и религиозной вражды.

    По его словам, важно не только реагировать на подобные инциденты, но и активно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в российском обществе, передает ТАСС.

    «Задача МВД – жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», – подчеркнул Путин на заседании коллегии МВД.

    Ранее Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    4 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Мерц стерпел нападки Трампа на лидеров Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Во время встречи в Овальном кабинете Фридрих Мерц молча выслушал угрозы Трампа ввести торговое эмбарго против Испании и критику премьера Британии, отмечают СМИ.

    Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете вел себя подчеркнуто почтительно, пишет Politico.

    Политик промолчал, когда президент США угрожал Испании торговой блокадой и жестко критиковал премьера Британии.

    Трамп заявил, что «это не Уинстон Черчилль», говоря о Кире Стармере, и выразил недовольство позицией Лондона по острову Диего-Гарсия. В отношении Мадрида прозвучали угрозы разорвать торговые связи из-за отказа повышать военные расходы и осуждения ударов по Ирану.

    Мерц лишь одобрительно усмехнулся на слова Трампа о разрушительных атаках на Тегеран. Позже канцлер объяснил свое поведение нежеланием вступать в публичный конфликт, утверждая, что за закрытыми дверями он вступился за британского коллегу.

    Глава правительства Германии также сообщил, что продемонстрировал Трампу карту боевых действий на Украине. По его словам, это помогло американскому президенту лучше понять риски возможных территориальных уступок и позицию Европы.

    Ранее Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида.

    Отмечалось, что решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    3 марта 2026, 22:36 • Новости дня
    Мобилизованный закарпатский венгр попросил Орбана забрать его из плена

    Tекст: Вера Басилая

    Закарпатский венгр Альберт Роман, находящийся в российском плену, обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой вернуть его на родину, отметив хорошее обращение российских военных.

    Принудительно мобилизованный на Украине закарпатский венгр Альберт Роман, попавший в плен к российским военным, записал видеообращение к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и министру иностранных дел Петеру Сийярто с просьбой вернуть его в Венгрию, передает РИА «Новости».

    «Меня зовут Альберт Роман. Я родился 22 августа 1978 года в Унгваре. Я гражданин Украины и Венгрии, имею двойное гражданство. Я хотел бы попросить Виктора Орбана и Петера Сийярто позаботиться обо мне, я оказался в российском плену», – заявил пленный.

    По словам Романа, его насильно мобилизовали сотрудники украинского военкомата, несмотря на наличие у него менингита, старых переломов и 11 сотрясений мозга. Он рассказал, что на фронте получил ранения и две недели оставался без помощи, вынужденный пить собственную мочу из-за отсутствия воды.

    Роман подчеркнул, что украинские власти не оказали ему поддержки и не эвакуировали, несмотря на его просьбы. В то же время российские военные, по его словам, оказали ему медицинскую помощь и обработали раны. Роман обратился к Орбану с просьбой забрать его домой в Венгрию.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что украинцы массово пытаются покинуть страну, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая, по его словам, превратилась в «охоту на людей». За последний год власти Венгрии сообщили о гибели двух закарпатских венгров, мобилизованных на Украине.

    МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров.

    Венгерские власти запретили въезд в страну гражданам Украины, которых сочли причастными к силовой мобилизации после гибели закарпатских венгров.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал насильственную мобилизацию с избиениями и смертями на Украине позорным явлением для Европы XXI века.

    Кабмин Словакии одобрил прекращение соглашения об энергопомощи Украине
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО
    Вагенкнехт: Удары по Ирану вызовут ценовой шок в Германии
    США запустили МБР Minuteman III
    В Иране запустили процесс выбора нового верховного лидера
    Чиновников Подмосковья поймали на крупных взятках за уборку снега
    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана

    Постепенно выясняются подробности того, с помощью каких именно средств разведки США и Израилю удалось нанести обезглавливающий удар, уничтоживший иранское руководство, включая аятоллу Хаменеи. Свою роль сыграла и внедренная агентура, и новейшие технические системы – и само устройство иранского общества. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

