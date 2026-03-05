Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.15 комментариев
При атаке дронов ВСУ три человека пострадали в Саратовской области
Во время атаки дронов ВСУ в ночь на четверг в Саратовской области пострадали три человека, а также были повреждены гражданские объекты, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов. <...>По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь», – написал он.
Бусаргин уточнил, что специалисты незамедлительно реагируют на поступающие вызовы, все профильные службы работают на местах.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Саратова вечером среды были введены временные ограничения полетов. Силы ПВО уничтожили более 45 дронов ВСУ над регионами России за три вечерних часа в среду.