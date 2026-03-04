Один человек погиб при обрушении от снега крыши цеха в Тульской области

Один человек погиб при обрушении от снега крыши завода в Тульской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кровля одного из цехов на предприятии по производству металлоконструкций в Тульской области обрушилась на площади 1 200 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Инцидент произошел в городе Узловая на улице Заводская, где в момент ЧП в цеху находились 42 человека. По данным ведомства, 40 сотрудников смогли самостоятельно покинуть помещение, один человек погиб, еще одного ищут под завалами.

В МЧС уточнили, что причиной обрушения стала тяжесть скопившегося на крыше снега и льда. В министерстве отметили: «Обрушение произошло под тяжестью скопившегося снега и льда. На месте идут поисково-спасательные работы с привлечением кинологических расчетов».

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщили в СК РФ по региону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в городе Фурманов Ивановской области обрушилась крыша больницы из-за большого количества снега, при этом никто не погиб и не пострадал.

До этого в Краснинском районе Липецкой области по аналогичной причине обрушилась кровля цеха автозавода «Моторинвест», тогда восемь человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

И в тот же день в Подмосковье кровля склада овощебазы в Подольске дважды рухнула от снега, один человек получил травмы, но отказался от госпитализации.



