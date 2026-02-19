Травмы при обрушении кровли на заводе «Моторинвест» получили восемь человек

Tекст: Денис Тельманов

По данным, опубликованным в Telegram-канале губернатора Игоря Артамонова, поисково-спасательные работы на предприятии «Моторинвест» завершены. МЧС подтвердило, что под завалами больше никого не обнаружено.

«Поисково-спасательные работы завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет. Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы восемь человек: четверо – в тяжелом состоянии, четверо – [в состоянии] средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», – отметил губернатор.

Власти региона продолжают контролировать ситуацию на месте происшествия, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснинском районе Липецкой области произошло обрушение кровли цеха автозавода «Моторинвест».

Спасатели уже извлекли из-под завалов пять человек, их состояние уточняется. После обрушения крыши на предприятии были спасены шесть человек.

Причиной обрушения кровли могло стать необычно большое количество выпавшего снега. Липецкий автозавод принял решение оказать материальную поддержку пострадавшим сотрудникам.