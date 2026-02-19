Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов заявил, что вопрос комплектования судебного корпуса высококвалифицированными кадрами является одним из ключевых в повестке, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что наблюдается нехватка судей и подчеркнул, что поддерживает инициативу председателя Верховного суда Игоря Краснова о перераспределении вакантных должностей.

Путин отметил: «Знаю, что эти вопросы, вопросы комплектования судейского корпуса высококвалифицированными кадрами – одни из ключевых в повестке, в вашей повестке». Он отдельно обратил внимание на предложение перераспределить вакантные должности судей в пользу регионов, где нагрузка на судей максимально высока.

Президент также заявил о необходимости поддерживать высокую планку требований к кандидатам на должности судей. По его словам, подбор кандидатов должен вестись среди наиболее подготовленных юристов, способных эффективно отвечать на современные технологические вызовы и изменения законодательства.

Путин подчеркнул, что Верховному суду и органам судейского сообщества следует сохранять высокие профессиональные стандарты для претендентов на судейские должности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин примет участие в ежегодном совещании судей, где подводят итоги 2025 года. Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.