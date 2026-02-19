Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России
Президент Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения судов квалифицированными кадрами и поддержал инициативу перераспределения вакансий в перегруженные регионы.
Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов заявил, что вопрос комплектования судебного корпуса высококвалифицированными кадрами является одним из ключевых в повестке, передает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что наблюдается нехватка судей и подчеркнул, что поддерживает инициативу председателя Верховного суда Игоря Краснова о перераспределении вакантных должностей.
Путин отметил: «Знаю, что эти вопросы, вопросы комплектования судейского корпуса высококвалифицированными кадрами – одни из ключевых в повестке, в вашей повестке». Он отдельно обратил внимание на предложение перераспределить вакантные должности судей в пользу регионов, где нагрузка на судей максимально высока.
Президент также заявил о необходимости поддерживать высокую планку требований к кандидатам на должности судей. По его словам, подбор кандидатов должен вестись среди наиболее подготовленных юристов, способных эффективно отвечать на современные технологические вызовы и изменения законодательства.
Путин подчеркнул, что Верховному суду и органам судейского сообщества следует сохранять высокие профессиональные стандарты для претендентов на судейские должности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин примет участие в ежегодном совещании судей, где подводят итоги 2025 года. Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.