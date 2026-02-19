Россиянам объяснили, как безопасно использовать cookie-файлы

Эксперт Репко объяснил, как отказ от cookie-файлов влияет на функционал сайтов

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, cookie-файлы необходимы для идентификации пользователя и сохранения персонализированных настроек, например, для автоматического входа в аккаунт или сохранения товаров в корзине, передает Газета.Ru.

Эксперт отметил, что для безопасности данных в cookie нужно посещать только доверенные сайты, использующие защищенный протокол HTTPS, а предупреждения браузеров о незащищенном соединении не стоит игнорировать. В противном случае злоумышленники могут перехватить cookie-файлы, которые иногда содержат логины и пароли.

Репко подчеркнул, что cookie-файлы считаются персональными данными по Федеральному закону № 152-ФЗ, поэтому организации обязаны запрашивать согласие на их обработку. Отказ от обработки cookie может ограничить некоторые функции сайта, но не является основанием для запрета доступа к ресурсу.

В качестве компромисса можно использовать режим инкогнито, при котором cookie-файлы автоматически удаляются после завершения сессии. Эксперт также советует использовать официальные расширения для автоматического управления cookie, устанавливая их только из доверенных источников, например, из интернет-магазина Chrome.

Принятие cookie – это всегда вопрос выбора между удобством и конфиденциальностью. Пользователь сам определяет приоритеты, и никто не вправе навязывать ему решение, подчеркнул Максим Репко.

