    В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    @ Kevin Lamarque/AP/TASS

    19 февраля 2026, 11:42 Мнение

    В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев

    востоковед, директор Центра изучения новой Турции

    Американцы умеют профессионально выдать желаемое за действительное. Именно этот талант в очередной раз был продемонстрирован в ходе визита вице-президент США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан.

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам его визита зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    Отрицать, что визит Вэнса знаменует сдвиг в американской политике в регионе и попытку перехватить инициативу у Москвы, Тегерана и Анкары, бессмысленно. В этом контексте внимание Белого дома к Армении легло на благодатную почву. Местные правящие элиты давно нашли незамысловатый, но удобный способ объяснять народу собственные провалы и упущения ориентацией прошлых администраций на Россию. Так бывает в отношениях, когда один из партнеров психологически не созрел и ищет «проекцию» или крайнего.

    Главным успехом Вэнса в Армении называют подписание с премьером Пашиняном так называемого «Соглашения 123» о сотрудничестве в мирном атоме. Документ гарантирует открытие для американских компаний возможностей на армянском рынке ядерной энергетики. Теперь они смогут поставлять в республику малые модульные реакторы, которые должны заменить обветшавшую Мецаморскую АЭС. При этом американцы предпочитают умалчивать, что опыта эксплуатации вышеуказанных реакторов нет почти нигде в мире, включая США. Иными словами, за общими формулировками документа о продаже технологий, топлива и услуг для Армении скрывается риск техногенной катастрофы.

    Можно обсудить и бизнес-составляющую сделки. По мнению Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), американские мобильные модульные реакторы пока еще очень дороги, а строительство объектов занимает много времени. Но дело даже не в этом. Вэнс объявил, что сделка предусматривает до 9 млрд инвестиций для Еревана при условии сведения им к минимуму сотрудничества по мирному атому с Россией. Но есть нюанс: средства будут предоставляться исключительно на условиях кредита, а большая часть денег достанется, опять же, американским и транснациональным корпорациям.

    К слову сказать, точно так же было и в ходе реализации «контракта века» 1994 года, предусматривавшего освоение нефтегазовых ресурсов примыкавшего к Азербайджану западного Каспия. Возможность Баку располагать своими ресурсами с тех пор настолько же дискуссионна, насколько спорным сейчас представляется утверждение о независимой атомной энергетике Еревана.

    Что же касается продажи Армении американских дронов Shield AI MQ-35A V-BAT вертикального взлета и посадки за 11 млн долларов, то Вэнс прав, говоря о крупной сделке. Никогда раньше американцам не удавалось так успешно, простите, «загонять» Еревану дроны с формулировкой «для укрепления оборонных возможностей Армении», зная, что при реальном столкновении с Азербайджаном они ни на что не повлияют. Трехметровый V-BAT – легкая мишень для современной ПВО. Неслучайно Пентагон не спешит массово заказывать этот аппарат.

    Но особый символизм визиту Вэнса в Ереван придал дипломатический скандал, который многое рассказал о нынешних приоритетах Белого дома на Южном Кавказе. На официальной странице вице-президента разместили, а буквально через час удалили пост с фотографией, на которой Вэнс и его жена Уша возлагают венки в мемориальном комплексе Цицернакаберд. Мемориал посвящен трагическим событиям 1915 года, которые армяне традиционно называют геноцидом армянского народа в Османской империи. Представитель офиса Вэнса извинился за то, что этот пост был сделан «по ошибке» некими не уполномоченными на то «сотрудниками».

    Потому что соболезновать надо аккуратно, чтобы ни в коем случае не обидеть турецких партнеров. Ведь от них так многое зависит в Восточном Средиземноморье, в Африке, наконец, в посредничестве между США и Ираном. И вообще, вдруг громогласно заявленная нормализация армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений сорвется. В таком случае Трамп уже не сможет бравировать завершенными «восемью войнами». Да, с точки зрения пиара логика опасений Белого дома ясна. Но каким волшебным образом Вашингтон при таком подходе представляет себе новый «баланс сил в регионе» всерьез и надолго – загадка.

    Впрочем, отчасти свет на это проливают переговоры Вэнса с Пашиняном. По всей видимости, весь расчет и ставка делаются на реализацию 99-летнего мегапроекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) – 43-километрового транзитного коридора через Армению, который должен соединить Азербайджан с его анклавом – Нахичеванской автономной республикой – и впоследствии с Турцией. Через TRIPP американцы явно рассчитывают зафиксировать свое присутствие на Южном Кавказе за счет связанности региона и проекции силы. В конце концов, охрану коридора должны нести американские ЧВК.

    Между тем из многочисленных недостатков проекта следует сфокусироваться на двух. Во-первых, трансакционный характер TRIPP, подразумевающий обмен уступками, напрочь игнорирует глубокие исторические и этноконфессиональные причины армяно-азербайджанского конфликта. Речь идет о подмене долгосрочной стабильности краткосрочными бизнес-дивидендами.

    Во-вторых, даже с точки зрения экономической выгоды проект не гарантирован от провала. Специалисты по логистике усомнились, сможет ли он реально конкурировать с уже зарекомендовавшими себя маршрутами, в том числе через Грузию. Разумеется, при условии, что никто не станет искусственно перенаправлять грузы под внешним давлением.

    Итоги визита Вэнса в Азербайджан оказались еще менее впечатляющими с точки зрения изменения баланса сил в регионе. Вице-президент США и президент Азербайджана подписали расплывчатую Хартию стратегического партнерства, что стало продолжением подписания Вашингтоном аналогичного по смыслу документа с Ереваном в январе 2025 года. Ключевыми векторами американо-азербайджанского взаимодействия стали региональная торговля и транзит, инвестиции, цифровая инфраструктура, военно-техническое сотрудничество.

    Но всё перечисленное развивалось между странами с 1990-х годов, поскольку Баку, в отличие от Еревана тогда, играл важную роль в региональной политике Вашингтона. Например, Азербайджан был важным логистическим хабом операции «Несокрушимая свобода» – оккупационной афганской миссии США и их союзников в 2001–2021 годах.

    Выходит, что ничего кардинального одним визитом вице-президента Вэнса в Закавказье Вашингтон не изменил. Многое зависит от оптики рассмотрения. Коренные этноконфессиональные и территориальные противоречия между Ереваном и Баку не устранены. Напротив, делая реверансы в сторону Азербайджана и Турции, американцы подчеркивают дисбаланс, закладывают основу для реваншистских настроений в Армении.

    Более того, Западом игнорируется не только конфликтный потенциал между игроками, но и внутренняя протестная динамика. Еще неизвестно, чем завершатся парламентские выборы в Армении летом 2026 года. Одна из последних новостей – прокуратура Армении возбудила уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II – не обнадеживает.

    Не говоря уже о влиянии на процесс региональных игроков, к примеру выступающего категорически против TRIPP Ирана. Только в американской картине мира все складно и непротиворечиво. В этом мировосприятии нет разногласий и у Турции с Азербайджаном, хотя в турецком политическом и экспертном сообществе уже неоднократно высказывались сомнения относительно пресловутого «коридора Трампа».

    Так или иначе, выстраивание долгосрочной стратегии и уж тем более перекройка «баланса сил» в регионе немыслимы без учета интересов и мнения региональных игроков, и России в том числе.

