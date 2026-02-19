Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Песков: Даты следующего раунда переговоров по Украине неизвестны
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сроки следующей встречи по переговорам с США и Украиной пока не определены.
Даты проведения следующего раунда переговоров между Россией, США и Украиной в настоящий момент неизвестны, передает ТАСС.
Дмитрий Песков ответил журналистам отрицательно на вопрос о том, есть ли даже примерное понимание по срокам новой встречи. «Нет», – заявил официальный представитель Кремля.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров пройдет в Швейцарии. Глава российской делегации
Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.
Мединский 18 февраля заявил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время.