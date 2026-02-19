Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Названа причина обрушения крыши завода в Липецкой области
В одном из цехов завода «Моторинвест» в Липецкой области рухнула крыша, что, по предварительной версии, связано с большим скоплением снега, отмечают местные власти.
Крыша одного из цехов завода «Моторинвест» в Липецкой области могла обрушиться из-за скопления снега, такую предварительную версию озвучил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте продолжают работать все необходимые службы, а группировка сил и средств постоянно наращивается.
Артамонов отметил: «По предварительной информации, причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. На месте работают все необходимые службы, группировка сил и средств постоянно наращивается. Оперативный штаб координирует действия на месте».
Спасатели уже извлекли из-под завалов пятерых человек, которых сейчас осматривают медики. Данные о состоянии пострадавших уточняются, поисково-спасательные работы не прекращаются.
