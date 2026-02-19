Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
МИД назвал некорректным заявление США об их роли в переговорах с Украиной
Заявлять, что только США удалось организовать переговоры между Россией и Украиной, некорректно с точки зрения дипломатической практики, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Заявления США о том, что только им удалось усадить Россию и Украину за стол переговоров, некорректны, передает РИА «Новости». Мария Захарова подчеркнула, что подобная терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии.
«Заявлять о том, что только США удалось «усадить Россию и Украину за стол переговоров», как минимум некорректно. Да и сама терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии», – сказала она.
Поводом для комментария стало высказывание американского госсекретаря Марко Рубио. Он ранее отметил, что США находятся в уникальном положении, будучи единственной страной, которая смогла усадить за стол переговоров Россию и Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет дополнять оценку итогов переговоров по Украине, озвученную помощником президента Владимиром Мединским.
Песков отметил, что сроки следующей встречи по переговорам с США и Украиной пока не определены.
Помощник президента России Владимир Мединский уточнил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве были тяжелыми и деловыми.