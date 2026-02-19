МИД назвал некорректным заявление США об их роли в переговорах с Украиной

Tекст: Елизавета Шишкова

Заявления США о том, что только им удалось усадить Россию и Украину за стол переговоров, некорректны, передает РИА «Новости». Мария Захарова подчеркнула, что подобная терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии.

«Заявлять о том, что только США удалось «усадить Россию и Украину за стол переговоров», как минимум некорректно. Да и сама терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии», – сказала она.

Поводом для комментария стало высказывание американского госсекретаря Марко Рубио. Он ранее отметил, что США находятся в уникальном положении, будучи единственной страной, которая смогла усадить за стол переговоров Россию и Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет дополнять оценку итогов переговоров по Украине, озвученную помощником президента Владимиром Мединским.

Песков отметил, что сроки следующей встречи по переговорам с США и Украиной пока не определены.

Помощник президента России Владимир Мединский уточнил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве были тяжелыми и деловыми.