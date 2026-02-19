Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Кремль отказался раскрывать детали переговоров по Украине в Женеве
Песков заявил о невозможности публичного обсуждения итогов переговоров по Украине
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет дополнять оценку итогов переговоров по Украине, данную ранее главой российской делегации Владимиром Мединским.
По словам Пескова, Кремлю пока нечего добавить к характеристике трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, которую ранее дал главный переговорщик российской стороны Владимир Мединский, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что данная оценка остается актуальной и исчерпывающей на данный момент.
Говоря о деталях, Песков отметил, что переговоры находятся на такой стадии, когда не предполагается их публичное обсуждение.
«Нет, мы не хотим вдаваться в подробности, не будем этого делать», – подчеркнул Песков.
По словам пресс-секретаря, встреча Мединского с украинской делегацией в Женеве стала одним из форматов переговоров, однако по содержанию этих контактов российская сторона не планирует делиться информацией. Он добавил, что переговоры велись в разных форматах, но подробности останутся закрытыми.
Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.
Мединский подтвердил, что провел встречу с представителями украинской стороны в Женеве.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия сосредоточена на переговорном процессе и что комментарии относительно переговоров по Украине могут навредить делу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.