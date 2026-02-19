Кремль отказался раскрывать детали переговоров по Украине в Женеве

Песков заявил о невозможности публичного обсуждения итогов переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Кремлю пока нечего добавить к характеристике трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, которую ранее дал главный переговорщик российской стороны Владимир Мединский, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что данная оценка остается актуальной и исчерпывающей на данный момент.

Говоря о деталях, Песков отметил, что переговоры находятся на такой стадии, когда не предполагается их публичное обсуждение.

«Нет, мы не хотим вдаваться в подробности, не будем этого делать», – подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря, встреча Мединского с украинской делегацией в Женеве стала одним из форматов переговоров, однако по содержанию этих контактов российская сторона не планирует делиться информацией. Он добавил, что переговоры велись в разных форматах, но подробности останутся закрытыми.

Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.

Мединский подтвердил, что провел встречу с представителями украинской стороны в Женеве.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия сосредоточена на переговорном процессе и что комментарии относительно переговоров по Украине могут навредить делу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.



