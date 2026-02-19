МИД отказался комментировать переговоры по Украине в Женеве

Грушко заявил, что комментарии по переговорам в Женеве навредят делу

Грушко отметил, что Россия сосредоточена на переговорном процессе, и комментировать нечего.

По его словам, переговорный процесс ведется в достаточно открытом ключе», но никакие комментарии по существу дискуссии делаться не будут, потому что это будет вредить делу, передает ТАСС.

Грушко заявил, что Россия относится к этим переговорам со всей серьезностью, и больше других заинтересована в установлении прочного мира на Украине и достижении задач СВО либо военным, либо »предпочтительно политико-дипломатическим» способом.

Также он отметил, что европейские информационные и политические пляски вокруг этих переговоров, никакого значения в этом случае не имеют.

Грушко подчеркнул, что Европа хочет, чтобы украинский конфликт продолжался как можно дольше, а ее действия исключают конструктивный вклад в урегулирование.

«На сегодняшний день реального конструктивного вклада европейцев не просматривается, потому что их позиция это исключает», – указал замминистра.

По его словам, действия европейцев не способствуют восстановлению мира на Украине. Грушко указал, что ЕС оказывает и экономическую, и финансовую, и военную поддержку киевскому режиму.

»Никто не говорит о том, что формула мира должна предусматривать надежные гарантии безопасности Российской Федерации. Это ключевое условие любого решения на Украине», – заявил Грушко.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине, до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.

