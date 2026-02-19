Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Axios: ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
После появления нейросети Seedance 2.0 от ByteDance, способной создавать гиперреалистичные видео с известными актёрами, крупнейшие киностудии и ассоциации Голливуда начали борьбу за защиту авторских прав, опасаясь стремительного роста китайских AI-моделей, которые заняли около трети рынка к концу 2025 года, пишет Axios.
Голливудские киностудии Netflix, Paramount, Warner Bros и Disney отправили компании ByteDance предписания о прекращении использования инструмента Seedance, сообщает Axios.
Причиной стала генерация искусственным интеллектом Seedance 2.0 видеоролика с изображением Тома Круза и Брэда Питта, что вызвало тревогу в индустрии. Представители Гильдии актеров SAG-AFTRA и Ассоциации киноиндустрии поддержали претензии, обвинив китайскую платформу в нарушении авторских прав и неправомерном использовании образов.
ByteDance заявляет, что уважает интеллектуальную собственность и внедряет дополнительные меры безопасности в Seedance после юридического давления. Пока неясно, насколько эти меры ограничат функциональность или распространение инструмента. Эксперты отмечают, что правовое давление пока не замедлило рост китайских ИИ-моделей, которые становятся все более популярными на мировом рынке.
По данным OpenRouter, к концу 2025 года китайские open-source модели заняли около трети рынка ИИ, хотя еще в середине 2024 их доля была практически нулевой. Глава Vermillio Дэн Нили отметил, что выход Seedance напоминает недавние запуски DeepSeek и Sora 2, где важен не только уровень технологий, но и контроль за стандартами в сфере авторских прав. Сейчас неясно, смогут ли американские компании сдерживать амбиции Китая в области искусственного интеллекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН приняла резолюцию по вопросам развития искусственного интеллекта по инициативе Таджикистана.
Китай предложил создать новую международную организацию, которая займется регулированием и развитием искусственного интеллекта.
Крестный отец искусственного интеллекта Джеффри Хинтон призвал принять меры для предотвращения возможного уничтожения человечества машинами.