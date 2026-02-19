  • Новость часаОбъявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    США ищут кандидата на роль «кубинского Горбачева»
    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества Украине
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    19 февраля 2026, 15:28 • Новости дня

    В прятавшей сестер из Петербурга квартире во Владимирской области прошли обыски

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во Владимирской области сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире, где ранее нашли сестер, увезённых из Петербурга, и их мать, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал 360, дверь в квартиру долго не открывали, а сама семья отказалась от общения с прессой.

    В одной из комнат обнаружили десятки икон, а также изображения семьи Николая II. Следователи допросили мужчину по имени Варфоломей, который рассказал, что женщина попросила его спрятать себя и дочерей от бывшего мужа. Он встретил их в Москве, после чего отвез во Владимирскую область к своей знакомой.

    Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, младшую сестру передали отцу, а вопрос о дальнейшем месте жительства будет решаться в гражданском порядке. Следствие также отметило, что фактов противоправных действий в отношении детей не выявлено.

    В четверг сообщалось, что найденную во Владимирской области 11-летнюю петербурженку могут передать родным, жизни девочек и их матери ничего не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи обнаружили пропавшую жительницу Петербурга и двух ее дочерей во Владимирской области. Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» расширил географию розыска сестер на 15 регионов России. Бабушка школьниц инициировала поиски внучек после их исчезновения вместе с матерью.

    18 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине Россия проводит специальную военную операцию, если Европа будет готовить войну против России, у такой войны будут иной характер и средства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Войн мы не ищем, войн мы не хотим. Но если наши европейские соседи вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, как они и объявляют, то президент России Владимир Владимирович Путин не раз на эту тему высказывался и напоминал, что на Украине мы ведем специальную военную операцию, а если они хотят войны, то это будет совсем другая война и совсем другими средствами», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Глава МИД выразил надежду, что политический класс Европы сменится, и в европейских странах начнут преобладать силы, заботящиеся о национальных интересах и гражданах. Лавров добавил, что с такими силами у России будет возможность для диалога и договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что Россия готова вести переговоры с европейскими странами, когда в Европе произойдут перемены. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон направлял своего представителя для переговоров, однако эта инициатива не принесла новых результатов.

    Министр также отметил, что Россия знает о планах Европы сохранить армию Украины на уровне, достаточном для ведения войны, и интегрировать украинские вооруженные силы в военные структуры Евросоюза. По его словам, Европа гарантирует безопасность только Украине, а не стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

    «Не вижу, какую роль может сыграть Европа. Европа имела уже несколько возможностей сыграть конструктивную роль», – отметил министр. – «Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. Он заявил, что Европа сейчас находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    18 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Политолог Ткаченко: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Раннее завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве означает, что Киеву нужно принять решение: либо пересматривать переговорную позицию, либо вовсе отказаться от диалога. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми.

    «На переговорах стоял широкий спектр тем – территориальные вопросы, проблемы безопасности, послевоенный статус Украины», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, раннее завершение встречи в среду означает, что Киеву пора определиться – либо пересматривать переговорную позицию, либо отказываться от диалога. На этом фоне политолог обратил внимание на заявление Владимира Мединского о том, что очередной раунд состоится в ближайшее время.

    «Есть ожидание, что Украина все же станет более сговорчивой», – считает Ткаченко. Однако Европа, направившая своих представителей в Женеву в качестве то ли наблюдателей, то ли группы поддержки украинской делегации, вместе с Киевом будет пытаться найти выход из сложившейся ситуации.

    «Да, большого прогресса в Женеве пока не случилось. Но происходящее – очередное подтверждение: Россия на правильной стороне истории и не собирается «скомкать» завершение военной операции ради сделки, как просит Дональд Трамп. Москва выступает за долгосрочное урегулирование и знает, как достичь всех своих целей», – акцентировал эксперт.

    «Западу следует смириться с этой реальностью. Но пока европейские политики сопротивляются. Они продолжат это делать до тех пор, пока окончательно не рухнет украинская государственность и не развалятся ВСУ. Но это рискованная игра, по итогам которой НАТО может не пережить кризис. Та же участь ждет ЕС, который продемонстрировал неэффективность защиты отдельных государств-членов», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что третий раунд переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию, состоявшийся в Женеве 17-18 февраля, был «тяжелым, но деловым». «Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и сегодня около двух часов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Второй день переговоров прошел в закрытом для прессы формате. Представители стран не подписывали какие-либо документы по итогам сегодняшних контактов. Обсуждения в среду возобновлять не планируют. По словам Мединского, «следующая встреча состоится в ближайшее время».

    Напомним, в состав российских переговорщиков также входят замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. США представляют спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, а Украину – руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.


    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    19 февраля 2026, 10:03 • Новости дня
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в акватории порта Бендер-Аббас на фоне усиления американского присутствия на Ближнем Востоке.

    Морские подразделения России, Китая и Ирана отработают координацию и тактическую готовность в стратегически важном районе, передает пишет The War Zone.

    Мероприятия проходят возле южного иранского портового города Бендер-Аббас.

    Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прокомментировал ситуацию в регионе.

    «Исламская Республика Иран на протяжении 47 лет сталкивается с угрозами, шумом, пропагандой и присутствием внерегиональных флотов в Западной Азии», – заявил контр-адмирал.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал учения актуальными в контексте противостояния с Западом. Москва намерена задействовать потенциал БРИКС для создания полноценного стратегического морского измерения.

    Эксперты отмечают, что маневры могут осложнить планы США в отношении Ирана, хотя и не представляют прямой военной угрозы. Присутствие кораблей потенциальных противников создает дополнительные риски для американской авианосной группы Gerald R. Ford.

    Ранее Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений.

    После этого военные США усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за сутки.

    18 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС

    RT: Оборудование ЮУАЭС под списание Киев ремонтировал еще более старыми запчастями

    Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Южно-Украинская АЭС не уведомила МАГАТЭ о технических неисправностях, связанных с истечением срока эксплуатации и отсутствием обслуживания ключевых систем.

    Южно-Украинская АЭС скрыла от МАГАТЭ технические проблемы, которые могут угрожать безопасной эксплуатации станции, сообщает RT. По информации источника, срок эксплуатации ряда распределительных и трансформаторных устройств уже истек, однако их продолжили использовать, ремонтируя комплектующими, снятыми с еще более старого оборудования.

    Собеседник уточнил, что нет подтверждений работоспособности бассейнов аварийного охлаждения реактора, поскольку планового обслуживания этой системы не проводили как минимум четыре года. Это вызывает дополнительные опасения за безопасность эксплуатации станции.

    В июле 2025 года газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку сообщала, что сотрудники СБУ скрыли сбой в работе реактора ЮУАЭС, который мог привести к крупной аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве могут обсуждаться вопросы, связанные с Запорожской АЭС, а также возможность двусторонних контактов с украинскими представителями.

    Венгрия считает Украину врагом из-за попыток Киева ограничить поставки российских энергоносителей. На Украине граждане приобрели домашние аккумуляторы суммарной мощности, сопоставимой с ядерным реактором.

    18 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский подтвердил журналистам, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.

    «Да, с украинской», – сказал он, передает ТАСС. Ранее источник агентства в переговорной группе сообщил, что перед вылетом Мединский провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице InterContinental.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    18 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ

    МОК: Подарочные телефоны запрещено вручать спортсменам определенных стран

    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ
    @ Samsung

    Tекст: Вера Басилая

    Международному олимпийскому комитету (МОК) запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов определенных стран, сообщили в пресс-службе МОК.

    В МОК объяснили, что раздача подарочных телефонов спортсменам из определенных стран, включая Россию, запрещена, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран», – говорится в заявлении МОК.

    В организации подчеркнули, что старались предоставить всем участникам Олимпийских игр возможность получать необходимую информацию, несмотря на ограничения по выдаче устройств.

    Ранее организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не выдали российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны от спонсоров, которые получили другие участники при заселении в Олимпийскую деревню.

    19 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Эксперты: Западные спецслужбы получают доступ к данным Telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные спецслужбы используют административные ресурсы Telegram для получения доступа к личной переписке пользователей, несмотря на любые меры шифрования, временные пароли и прочие инструменты безопасности, заявили в Госдуме.

    Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала в своем Telegram-канале о собственном опыте взаимодействия с американскими спецслужбами.

    Она подчеркнула, что во время ареста в США агенты ФБР демонстрировали ей распечатки личных сообщений, которые она считала защищенными благодаря секретным чатам в Telegram.

    «Это нормальная практика для мировых спецслужб – получать доступ к данным мессенджера через его администрацию, и никакое шифрование, временные пароли и прочие инструменты не спасают, если запрос исходит условно от ФБР или ЦРУ», – заявила Бутина.

    Депутат отметила, что надежда на абсолютную приватность в Telegram может стать уязвимостью, особенно для российских военнослужащих, использующих платформу для связи с близкими. По ее мнению, любая утечка переписки способна привести к фатальным последствиям, так как информация может быть использована для нанесения ударов по координатам. Бутина также указала, что проблема затрагивает не только военных, но и гражданских пользователей, поскольку мошенники могут получать персональные данные россиян через зарубежные серверы.

    Она подчеркнула, что Telegram отказался хранить данные российских пользователей в России, несмотря на требования закона, а значит, информация может быть использована иностранными ведомствами без ведома владельцев. По словам Бутиной, Россия не требует закрытия или продажи Telegram, а лишь настаивает на выполнении законодательства и защите данных граждан. Депутат напомнила о необходимости учитывать национальные интересы и привела в пример успех российской платежной системы, созданной несмотря на изначальный скепсис.

    Член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов заявил, что Telegram предоставляет полные переписки пользователей американским спецслужбам, независимо от использования секретных чатов и других средств защиты, пишут «Известия».

    «Telegram попросту говоря отдает все данные по запросу любого министерства и ведомства США – и на моем примере это было наглядно продемонстрировано», – заявил Ионов. Он уточнил, что материалы его уголовного дела в США содержали переписки из Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремисткой организацией в России), которые были использованы как доказательства.

    Ионов объяснил, что Павел Дуров и офис Telegram тесно общаются с американскими властями, а любые официальные запросы от госструктур США сопровождаются передачей данных в полном объеме. По его словам, подобные случаи встречались и в других судебных делах против россиян в США, где полные истории переписки из Telegram, включая «секретные» чаты, передавались американской стороне.

    Общественник подчеркнул, что никакие «секретные» чаты, шифрование или хранение данных на устройствах пользователей не спасают от предоставления информации по запросу американских властей. Даже коммерческие споры могут стать поводом для получения доступа к сообщениям, добавил он.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме заявил, что подтверждены факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram.

    В Минцифры заявили, что иностранные спецслужбы используют полученные через Telegram данные в боевых действиях против Вооруженных сил России.

    Роскомнадзор заявил об отсутствии новых комментариев по вопросу возможной полной блокировки мессенджера Telegram с 1 апреля. Ведомство планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    18 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова

    Захарова сравнила заявление Макрона о свободе слова с признаниями Пугачевой

    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывания французского президента Эммануэля Макрона о свободе слова, отметив их схожесть с заявлениями певицы Аллы Пугачевой о браке.

    Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о свободе слова. По ее словам, заявления Макрона о том, что «свобода слова – это полная чушь», можно поставить в один ряд с признаниями Аллы Пугачевой о том, что «ее брак с Киркоровым был ненастоящим».

    «Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений», – написала Захарова в Telegram-канале.

    По словам дипломата, первое место делят заявления Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о невыполнении минских соглашений, а второе – рассказ Пугачевой о неискренности брака с Киркоровым.

    Захарова также выразила надежду, что на этом откровения президента Франции не закончатся.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода слова является «полной чушью», теряет смысл, если превращается в инструмент для распространения ненависти.

    19 февраля 2026, 11:51 • Новости дня
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga

    Производитель сообщил о старте продаж Volga в третьем квартале 2026 года

    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые модели бренда Volga появятся в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы производителя.

    Первые автомобили Volga появятся в продаже в третьем квартале 2026 года, передает РИА «Новости». Сообщается, что модели поступят в официальные дилерские центры.

    Пресс-служба компании «Производство легковых автомобилей» уточнила, что на старте модельная линейка будет состоять из трех моделей: двух кроссоверов в сегментах D-SUV и C-SUV, а также седана D-класса. Все автомобили будут выпускаться на заводе в Нижнем Новгороде, ранее принадлежавшем европейским маркам Skoda и Volkswagen. Производство новых моделей начнется во втором квартале 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов.

    Обновленная «Волга» будет выпускаться на мощностях Горьковского автозавода.

    Новые автомобили Volga представили на специализированной выставке.

    19 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Axios: ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    Axios: ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После появления нейросети Seedance 2.0 от ByteDance, способной создавать гиперреалистичные видео с известными актёрами, крупнейшие киностудии и ассоциации Голливуда начали борьбу за защиту авторских прав, опасаясь стремительного роста китайских AI-моделей, которые заняли около трети рынка к концу 2025 года, пишет Axios.

    Голливудские киностудии Netflix, Paramount, Warner Bros и Disney отправили компании ByteDance предписания о прекращении использования инструмента Seedance, сообщает Axios.

    Причиной стала генерация искусственным интеллектом Seedance 2.0 видеоролика с изображением Тома Круза и Брэда Питта, что вызвало тревогу в индустрии. Представители Гильдии актеров SAG-AFTRA и Ассоциации киноиндустрии поддержали претензии, обвинив китайскую платформу в нарушении авторских прав и неправомерном использовании образов.

    ByteDance заявляет, что уважает интеллектуальную собственность и внедряет дополнительные меры безопасности в Seedance после юридического давления. Пока неясно, насколько эти меры ограничат функциональность или распространение инструмента. Эксперты отмечают, что правовое давление пока не замедлило рост китайских ИИ-моделей, которые становятся все более популярными на мировом рынке.

    По данным OpenRouter, к концу 2025 года китайские open-source модели заняли около трети рынка ИИ, хотя еще в середине 2024 их доля была практически нулевой. Глава Vermillio Дэн Нили отметил, что выход Seedance напоминает недавние запуски DeepSeek и Sora 2, где важен не только уровень технологий, но и контроль за стандартами в сфере авторских прав. Сейчас неясно, смогут ли американские компании сдерживать амбиции Китая в области искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН приняла резолюцию по вопросам развития искусственного интеллекта по инициативе Таджикистана.

    Китай предложил создать новую международную организацию, которая займется регулированием и развитием искусственного интеллекта.

    Крестный отец искусственного интеллекта Джеффри Хинтон призвал принять меры для предотвращения возможного уничтожения человечества машинами.

    18 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Пропавшие в Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Местонахождение жительницы Петербурга и ее двух дочерей было установлено, все трое были обнаружены живыми и здоровыми во Владимирской области.

    Следователи установили местонахождение женщины и двух ее дочерей, пропавших в Петербурге, передает ТАСС. Семья была найдена во Владимирской области в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников.

    В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу отметили: «Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и двух ее дочерей, в результате которых последние были обнаружены во Владимирской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две сестры, которых разыскиваkb в Петербурге, ушли вместе с матерью, состоящей в секте «Царская империя». Поиски 11-летней и 18-летней сестер, пропавших в Петербурге, охватили 15 регионов, включая Москву и Московскую область.

    19 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    Министр Колокольцев сообщил о масштабной проблеме с кадрами в МВД

    Колокольцев: Число уволившихся из МВД в 2025 году на 40% превысило поступления

    Министр Колокольцев сообщил о масштабной проблеме с кадрами в МВД
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Количество уволившихся сотрудников МВД в прошлом году превысило число новых поступивших на 40%, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    Количество уволившихся выросло на 7% и достигло 80 тыс. человек, что, по словам министра, говорит о серьезных трудностях с комплектованием личного состава. Колокольцев отметил, что сотрудники ведомства «работают на пределе возможностей, я бы сказал за гранью возможностей», а проблема укомплектованности стала еще масштабнее, чем в предыдущие годы, передает ТАСС.

    Министр также обратил внимание на размер зарплат полицейских. По его словам, доход рядового сотрудника и полномочного первого года службы в Москве не превышает 86 тыс. рублей, что в два раза ниже средней заработной платы по столице. Колокольцев подчеркнул, что подобный разрыв в доходах затрудняет привлечение новых кадров в МВД.

    Кроме того, глава ведомства заявил, что утверждения о чрезмерной загрузке сотрудников дополнительными отчетами не соответствуют действительности. «Когда слышал вот эти вот утверждения, что мы загрузили наших сотрудников какими-то дополнительными отчетами и так далее, это ложь. Такого вообще нет», – заявил Колокольцев, добавив, что МВД уже сократило все возможные внутренние справки, однако полностью отказаться от их написания нельзя.

    Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщил, что в стране за прошедший год существенно уменьшилось число противоправных деяний, включая убийства, уличные грабежи и правонарушения в сфере высоких технологий.

    19 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен осудил публичные высказывания европейских лидеров о ядерном сдерживании, подчеркнув, что подобные обсуждения сейчас особенно неуместны.

    Франкен резко высказался в адрес европейских лидеров, комментируя их заявления о ядерном сдерживании. Франкен, обращаясь к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, сообщил: «Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так разговорчивы. Это неразумно. Пожалуйста, держите рот на замке», передает Politico.

    Спор разгорелся после интервью Мерца, где он отверг идею разработки собственных ядерных сил в Германии, но допустил, что немецкие истребители могли бы нести французское и британское ядерное оружие. Германия и Бельгия участвуют в программе совместного использования американских ядерных боеголовок, их ВВС обучены транспортировать эти заряды.

    Дискуссия об общеевропейском ядерном щите усилилась в преддверии ожидаемой 2 марта речи президента Франции Эммануэля Макрона, который намерен раскрыть роль французских атомных вооружений в обеспечении безопасности Европы.

    Франкен также прокомментировал негативную оценку Мерцем будущего проекта истребителя шестого поколения FCAS, который разрабатывают Германия, Франция и Испания. По словам бельгийского министра, Мерц фактически подписал приговор программе, и Бельгия как наблюдатель пересмотрит свою позицию относительно участия в ней.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула необходимость начать диалог о собственном ядерном сдерживании Европы и указала на риски распространения оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно объявил о намерении поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.

    Срок действия ключевого договора о ядерном сдерживании истек, что может привести к неконтролируемому увеличению числа боезарядов ведущими мировыми державами.

    Франция возглавила февральский «Рейтинг недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД. Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место.

    18 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Подростка из Кривого Рога отправили в детдом после мобилизации отца
    Подростка из Кривого Рога отправили в детдом после мобилизации отца
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    14-летний подросток из Кривого Рога оказался в детдоме после того, как его единственного опекуна мобилизовали и удерживали без связи в подвале военкомата.

    В Кривом Роге четырнадцатилетнего подростка отправили в детский дом после того, как его отец был мобилизован, сообщает местное издание «Свои». По информации знакомых семьи, 43-летний мужчина пришел в военкомат для обновления личных данных, после чего перестал выходить на связь с сыном. Как отмечается, телефон у мужчины изъяли, а самого его держали в подвальном помещении.

    Подросток самостоятельно обратился в полицию, когда отец не вернулся домой. Он остался без попечения взрослых, поскольку его мать раньше покинула семью и уехала из страны, однако прав на ребенка официально не лишалась.

    В среду должно было состояться слушание о признании мужчины отцом-одиночкой, однако представители органов опеки на заседание не пришли. Судебное решение по этому вопросу пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали жителя Киевской области по подозрению в продаже поддельных европейских паспортов и водительских удостоверений мужчинам призывного возраста.

    В Одессе сотрудники территориального центра комплектования задержали местного жителя и нанесли ему травмы прямо в здании военкомата.

    19 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

