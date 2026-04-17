Решетников назвал малый и средний бизнес главным драйвером изменений в экономике

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Решетникова, сегодня важно сосредоточить усилия на ряде приоритетных направлений. В первую очередь речь идет о повышении производительности труда, в том числе за счет внедрения современных технологий и искусственного интеллекта, сообщает Минэкономразвития. При этом особая роль отводится региональным командам и центрам «Мой бизнес», которые должны помогать предпринимателям снижать издержки, решать кадровые вопросы и распространять эффективные практики. «Задача – максимальное тиражирование тех методик и тех подходов, которые сейчас есть в бизнесе, возможностей, которые дают нам ИТ, дают нам искусственный интеллект для того, чтобы предпринимателям повысить собственную эффективность», – заявил министр.

Еще одним важным направлением он назвал формирование более сбалансированных отношений между малым и крупным бизнесом, включая взаимодействие с банками, госкорпорациями и маркетплейсами. В частности, на уровне министерства ведется работа по проблеме задержек платежей поставщикам – обсуждаются вопросы ответственности, штрафов и сроков расчетов. Кроме того, принятый закон о платформенной экономике, по словам Решетникова, должен обеспечить единые правила и дополнительные гарантии для участников рынка.

Государственная поддержка предпринимателей также будет продолжена. Среди ключевых инструментов – «зонтичные» поручительства, объем которых увеличен до 266 млрд рублей, а также программы микрофинансирования и гарантийной поддержки. В создаваемых технопарках и бизнес-парках предприниматели смогут на льготных условиях пользоваться инфраструктурой и оборудованием.

Министр поблагодарил региональные команды за работу с бизнесом, подчеркнув их роль в реализации федеральной повестки. «Вы видите реальные барьеры и точки роста. От того, насколько эффективно работает система взаимодействия и коммуникации с бизнесом, напрямую зависит результат нашей общей работы», – резюмировал Максим Решетников.

Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что трансформация экономики напрямую влияет на приоритеты поддержки МСП. По ее словам, ключевыми направлениями становятся развитие технологичных компаний, расширение инфраструктуры поддержки и учет ситуации на рынке труда. «В приоритете – три ключевых направления. Первое – поддержка компаний, которые усиливают свое присутствие в отраслях экономики предложения, внедряют технологические решения, модернизируют структуру занятости и привлекают инвестиции. Второе связано с развитием инфраструктуры поддержки бизнеса. Центры „Мой бизнес“ должны последовательно расширять инструментарий, предоставляя предпринимателям доступ не только к мерам в рамках национального проекта „Эффективная и конкурентная экономика“, но и к возможностям других инициатив, включая проекты в сфере туризма и повышения производительности труда. Третье – необходимость учитывать текущую ситуацию на рынке труда. Дефицит кадров становится одним из долгосрочных вызовов для российской экономики. Эти приоритеты лягут в основу деятельности Центров „Мой бизнес“ в 2026 году», – отметила Татьяна Илюшникова.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в свою очередь подчеркнул необходимость системного подхода к поддержке предпринимательства. «И на региональном, и на федеральном уровне нам необходимо трезво оценить ситуацию и четко определить приоритеты помощи бизнесу. Проблему нельзя решить лишь точечными мерами – здесь нужны системные решения. Да, бюджетная ситуация сегодня непростая, но позитивная динамика очевидна: за последние пять лет количество предпринимателей в Ленинградской области неуклонно растет, а налоговые отчисления от субъектов малого и среднего предпринимательства достигли почти 18 миллиардов рублей», – отметил он.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин обратил внимание на необходимость комплексной поддержки бизнеса на всех этапах его развития. «В первую очередь такая политика должна быть обращена к производственному бизнесу, к тем компаниям, которые способны расширять выпуск, осваивать новые технологии, повышать производительность труда, учить сотрудников современным управленческим решениям и внедрять инструменты ИИ в планирование, сбыт, закупки и работу с клиентом. Поддержка МСП сегодня должна вести предприятие по маршруту развития и помогать ему расти в объеме, занятости, инвестициях и налоговой отдаче, поскольку именно такой бизнес создает для страны новый промышленный результат», – заявил Алексей Говырин.

Представители региональных центров «Мой бизнес» также обозначили перспективные направления развития. В частности, директор центра в Республике Крым Владислав Ганжара выделил креативные индустрии как одно из наиболее динамичных направлений. «Это льготное микрофинансирование, развитие креативного кластера, формируется реестр субъектов креативных индустрий, активно развивается проект „Креативный Крым“, поддерживаются народно-художественные промыслы и реализуется гастрономический проект „В Крыму Есть!“. Продвижению регионального бизнеса способствует и региональный зонтичный бренд „Сделано в Крыму“», – рассказал Владислав Ганжара.