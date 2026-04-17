Трамп велел НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива
Трамп велел НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от предложения помощи от НАТО в Ормузском проливе.
По его словам, представители Североатлантического альянса связались с ним после урегулирования ситуации в регионе, чтобы узнать, не требуется ли Вашингтону поддержка, передает РИА «Новости».
«Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны», – написал глава Белого дома в Truth Social.
Он также вновь назвал альянс «бумажным тигром».
В марте Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в ситуации с Ираном.
Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.