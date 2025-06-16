Нефть подорожала на 1% на фоне сохранения рисков на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть выросли на 1% на фоне сохранения рисков на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.41 росла на 0,92% – до 74,91 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,05%, до 72,04 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что в пятницу котировки подскочили примерно на 7% после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь до открытия торгов начала широкомасштабную операцию «Восстающий лев»: ВВС страны, как заявляется, наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика начала операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле.

В выходные удары продожились, в частности, иранское агентство Tasnim в субботу сообщило, что Израиль нанес серьезные повреждения объектам газового месторождения «Южный Парс». Эскалация может повлиять на добычу и транспортировку нефти в регионе.

«Мы не ждем, что цены на нефть покажут еще один значительный этап роста. Цена Brent закрепилась ниже 80 долларов», – цитирует Bloomberg главу отдела по стратегии сырьевых и углеродных товаров Westpac Banking Corp. Роберта Ренни.

При этом в Турции предупредили о росте цен на нефть при закрытии Ормузского пролива.