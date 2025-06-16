В Турции предупредили о росте цен на нефть при закрытии Ормузского пролива

Tекст: Ольга Иванова

Такое развитие событий рассматривается после недавних атак Израиля на Иран, о чем сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Исмаил Коусари. По его словам, этот вопрос обсуждается на фоне роста напряженности в регионе, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что через Ормузский пролив проходит 20% мировых поставок нефти, а также 80% торговли нефтью и сжиженным природным газом Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. В случае закрытия пролива, по прогнозу, цены на нефть могут достичь 120-130 долларов за баррель.

Газета также указывает, что нынешний конфликт между Израилем и Ираном, вероятно, продлится еще некоторое время. Влияние войны на мировую экономику будет зависеть от продолжительности и масштаба дальнейших атак. Если же противостояние завершится в течение двух недель, экономические последствия, по мнению экспертов, останутся ограниченными.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы, а далее суда выходят в Аравийское море и Индийский океан. По данным издания, через этот участок проходит от 10% до 20% всей мировой нефти и до 20% всего сжиженного природного газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана рассматривают закрытие Ормузского пролива из-за ударов Израиля, что может повлиять на мировой рынок нефти.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае выполнения угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь 110-130 долларов за баррель.

Иран уведомил власти Британии, США и Франции о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

Глава Минобороны Израиля пообещал «сжечь Тегеран» в ответ на возможные ракетные удары.