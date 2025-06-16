В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
В Турции предупредили о росте цен на нефть при закрытии Ормузского пролива
Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран закроет Ормузский пролив, передает турецкая проправительственная газета Hurriyet.
Такое развитие событий рассматривается после недавних атак Израиля на Иран, о чем сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Исмаил Коусари. По его словам, этот вопрос обсуждается на фоне роста напряженности в регионе, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что через Ормузский пролив проходит 20% мировых поставок нефти, а также 80% торговли нефтью и сжиженным природным газом Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. В случае закрытия пролива, по прогнозу, цены на нефть могут достичь 120-130 долларов за баррель.
Газета также указывает, что нынешний конфликт между Израилем и Ираном, вероятно, продлится еще некоторое время. Влияние войны на мировую экономику будет зависеть от продолжительности и масштаба дальнейших атак. Если же противостояние завершится в течение двух недель, экономические последствия, по мнению экспертов, останутся ограниченными.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы, а далее суда выходят в Аравийское море и Индийский океан. По данным издания, через этот участок проходит от 10% до 20% всей мировой нефти и до 20% всего сжиженного природного газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана рассматривают закрытие Ормузского пролива из-за ударов Израиля, что может повлиять на мировой рынок нефти.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае выполнения угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь 110-130 долларов за баррель.
Иран уведомил власти Британии, США и Франции о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.
Глава Минобороны Израиля пообещал «сжечь Тегеран» в ответ на возможные ракетные удары.