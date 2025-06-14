Глава Минобороны Израиля пообещал «сжечь Тегеран» в ответ на ракетные удары

Tекст: Александра Юдина

Кац пригрозил последствиями, если Иран не прекратит обстрелы баллистическими ракетами, передает РИА Новости.

Он заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи превращает жителей своей страны в заложников и реализует такой сценарий, при котором иранцы, в том числе жители Тегерана, «заплатят высокую цену» за вред, нанесенный гражданам Израиля.

Кац подчеркнул, что в случае продолжения ракетных атак по территории Израиля Тегеран будет уничтожен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ночной авиаудар израильских ВВС по позициям ПВО в районе Тегерана сопровождался взрывом на территории аэропорта Мехрабад, где повреждений инфраструктуры не зафиксировали. В субботу взрывы прогремели в Тебризе, Хорремабаде и Керманшахе на западе и северо-западе Ирана.