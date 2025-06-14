14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.2 комментария
Глава Минобороны Израиля пообещал «сжечь Тегеран» в ответ на ракетные удары
Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что «Тегеран сгорит» в случае продолжения атак ракетами.
Кац пригрозил последствиями, если Иран не прекратит обстрелы баллистическими ракетами, передает РИА Новости.
Он заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи превращает жителей своей страны в заложников и реализует такой сценарий, при котором иранцы, в том числе жители Тегерана, «заплатят высокую цену» за вред, нанесенный гражданам Израиля.
Кац подчеркнул, что в случае продолжения ракетных атак по территории Израиля Тегеран будет уничтожен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ночной авиаудар израильских ВВС по позициям ПВО в районе Тегерана сопровождался взрывом на территории аэропорта Мехрабад, где повреждений инфраструктуры не зафиксировали. В субботу взрывы прогремели в Тебризе, Хорремабаде и Керманшахе на западе и северо-западе Ирана.