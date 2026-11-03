В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.3 комментария
Сирийская разведка обвинила «Хезболлу» в подготовке подрыва НПЗ в Хомсе
Al-Watan: Спецслужбы Сирии задержали готовивших подрыв НПЗ боевиков «Хезболлы»
Главное управление разведки Сирии совместно с силами внутренней безопасности предотвратило террористическую атаку ливанского движения «Хезболла» на нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс.
Сирийские силовики задержали участников связанной с «Хезболлой» ячейки, которые планировали подорвать нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Al-Watan.
В ходе совместной операции Главного управления разведки и сил внутренней безопасности у боевиков изъяли подготовленные для теракта взрывные устройства.
НПЗ в Хомсе наряду с заводом в Баниясе играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка Сирии нефтепродуктами. В октябре на предприятии завершили ремонт установки первичной переработки нефти проектной мощностью 1 млн тонн сырья в год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Главное управление общей разведки при МВД переходного правительства Сирии сообщило о предотвращении теракта против нефтеперерабатывающего завода в городе Хомс.