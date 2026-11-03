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    3 ноября 2026, 17:10 • Справки

    Как бесплатно попасть в санаторий: кому положена путёвка и как её получить

    Как бесплатно попасть в санаторий: кому положена путёвка и как её получить
    @ Данил Киселев/ТАСС

    Бесплатное лечение в санатории доступно не только льготникам, но и пациентам после тяжёлых болезней и операций. Кто имеет право на путёвку, куда обращаться, какие документы собрать и как избежать отказа?

    Какие способы бесплатно попасть в санаторий существуют

    Полис обязательного медицинского страхования сам по себе не даёт права на обычную санаторно-курортную путёвку. Через систему ОМС оплачивается медицинская реабилитация, которую можно пройти в том числе в санатории, если у него есть отделение реабилитации, работающее в системе ОМС.

    На практике существует три бесплатных пути в санаторий:

    • медицинская реабилитация по полису ОМС после лечения в больнице (инсульт, инфаркт, операции на сердце и суставах, травмы и другие состояния);

    • бесплатная путёвка от Социального фонда России (СФР) для федеральных льготников – людей с инвалидностью, ветеранов и других категорий, которые не заменили эту льготу денежной выплатой;

    • региональные льготы через органы социальной защиты (например, для неработающих пенсионеров в Москве).

    Необходимо учитывать, что условия, порядок и сроки ожидания в каждом случае различаются.

    Кто может получить путевку на санаторно-курортное лечение

    Право на путёвку через Социальный фонд имеют получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которые не отказались от санаторно-курортной части набора социальных услуг. К ним относятся:

    • люди с инвалидностью I, II и III группы, дети-инвалиды;

    • инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

    • ветераны боевых действий;

    • граждане, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» или «Житель осаждённого Сталинграда»;

    • граждане, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений и других военных объектов в предусмотренных законом условиях, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале войны в портах других государств;

    • члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;

    • граждане, пострадавшие от радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

    Льготник может получать набор услугами или деньгами. С 1 февраля 2026 года денежная замена всего набора составляет 1 825,25 рубля в месяц, из них за санаторную часть – 217,48 рубля. Если вместо путёвки выбраны деньги, путёвка и бесплатный проезд не предоставляются. Изменить выбор можно один раз в год: заявление подаётся до 1 октября, новое правило действует с 1 января.

    Продолжительность лечения по федеральной льготе:

    • 18 дней – для взрослых;

    • 21 день – для детей-инвалидов;

    • от 24 до 42 дней – для людей с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга.

    Кроме того, регионы устанавливают собственные льготные категории, а пациенты после тяжёлых заболеваний и операций могут пройти медицинскую реабилитацию в санатории по полису ОМС.

    Как получить путевку в санаторий бесплатно

    Пенсионерам

    Чтобы понять, как пенсионеру получить путевку в санаторий бесплатно, сначала нужно определить, к какой льготной категории он относится. Сам по себе статус пенсионера не даёт права на бесплатную путёвку на федеральном уровне: необходимо иметь федеральную льготу (например, инвалидность) либо подпадать под региональную.

    Регионы самостоятельно определяют, кому из пенсионеров выдаются путёвки за счёт местного бюджета. За региональной путёвкой обращаются в орган социальной защиты по месту жительства, в МФЦ или на региональный портал госуслуг.

    Например, порядок того, как получить бесплатную путевку в санаторий пенсионеру в Москве, определяет городское законодательство, а путёвки предоставляет Департамент труда и социальной защиты населения. Среди пенсионеров право на них имеют:

    • неработающие пенсионеры (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), не относящиеся к другим льготным категориям;

    • неработающие ветераны труда и ветераны военной службы, в том числе предпенсионного возраста;

    • труженики тыла;

    • «дети войны»;

    • реабилитированные лица, пострадавшие от политических репрессий.

    В Москве бесплатные путёвки также могут предоставляться почётным донорам России и СССР, гражданам, пострадавшим в результате терактов, и отдельным категориям членов семей погибших. Право на льготу зависит от категории гражданина и соблюдения установленных условий. Возможность компенсации проезда к месту лечения и обратно следует уточнять отдельно для каждого основания.

    Порядок действий для москвичей:

    • получить в поликлинике справку по форме №070/у;

    • подать заявление на портале mos.ru, в МФЦ («Мои документы») или в отделе социальной защиты;

    • дождаться очереди и получить путёвку;

    • не ранее чем за два месяца до заезда оформить в поликлинике санаторно-курортную карту.

    Если у пенсионера есть право на путёвку сразу по нескольким основаниям, воспользоваться можно только одним из них. Кроме того, после лечения в больнице пенсионер, как и любой застрахованный, может пройти медицинскую реабилитацию в санатории по полису ОМС – направление выдаёт лечащий врач стационара.

    Детям

    Возможность получить бесплатное лечение в санатории зависит от состояния здоровья ребёнка, наличия инвалидности и действующих программ поддержки. Предусмотрено несколько вариантов:

    • Дети-инвалиды могут получить санаторно-курортную путёвку через Социальный фонд России (СФР), если сохранили соответствующую часть набора социальных услуг. Путёвка рассчитана на 21 день. При наличии права на сопровождение для сопровождающего также предусмотрена отдельная путёвка.

    • Дети с хроническими заболеваниями могут получить направление на санаторно-курортное лечение по региональным программам. Условия предоставления помощи и порядок направления зависят от региона.

    • В федеральные детские санатории Минздрава России детей направляют через региональные органы здравоохранения при наличии медицинских показаний и с учётом установленного порядка отбора.

    • После тяжёлых заболеваний, операций и травм ребёнку может потребоваться медицинская реабилитация по ОМС. Её проводят в медицинских организациях, участвующих в системе ОМС, в том числе в санаториях с соответствующими отделениями. Необходимость реабилитации и порядок направления определяют врачи.

    Для ребёнка вместо паспорта предъявляется свидетельство о рождении, а санаторно-курортная карта оформляется по детской форме № 076/у. Перед поездкой стоит уточнить в санатории, принимают ли там детей без сопровождения взрослого.

    Людям с инвалидностью

    Люди с инвалидностью I, II и III групп, а также дети-инвалиды могут получить бесплатную путёвку через СФР, если сохранили санаторно-курортную часть набора социальных услуг, имеют медицинские показания и у них отсутствуют противопоказания к лечению. Путёвки предоставляются в порядке очереди. Инвалиды I группы и дети-инвалиды имеют право на вторую путёвку и бесплатный проезд для сопровождающего.

    Проезд на электричке и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно также бесплатный, талоны оформляются в том же отделении СФР. Если санаторно-курортное лечение предусмотрено индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА), это учитывается при выборе профиля санатория.

    Участникам СВО

    Для участников специальной военной операции, получивших статус ветерана боевых действий и завершивших службу, действует отдельная программа СФР. Лечение и реабилитация проходят в центрах реабилитации Социального фонда.

    Условия программы:

    • путёвку можно получать бесплатно один раз в год;

    • санаторно-курортное лечение длится до 21 дня, медицинская реабилитация – от 21 до 23 дней;

    • с 2026 года к месту лечения выдаются бесплатные электронные билеты на поезд, автобус или самолёт;

    • Герои Российской Федерации и инвалиды I группы получают путёвку вне очереди;

    • с 2026 года участники СВО с I группой инвалидности или нуждающиеся в постоянной помощи могут поехать с сопровождающим, расходы обоих оплачивает СФР.

    Заявление подаётся через Госуслуги, в клиентской службе СФР, в МФЦ или через медицинскую организацию, причём место регистрации значения не имеет. Решение принимается в течение двух рабочих дней. Кроме того, ветеран боевых действий может встать в общую очередь на путёвку в рамках набора социальных услуг.

    Порядок получения бесплатной путевки в санаторий

    Для федеральных льготников через Социальный фонд порядок выглядит так:

    • обратиться к лечащему врачу или терапевту поликлиники по месту прикрепления;

    • лечащий врач определяет наличие показаний и отсутствие противопоказаний;

    • получить справку по форме № 070/у для получения путёвки;

    • подать заявление и справку в СФР;

    • получить уведомление о постановке на учёт;

    • после выделения путёвки получить её в отделении СФР;

    • не ранее чем за два месяца до заезда оформить санаторно-курортную карту по форме № 072/у (для детей – № 076/у).

    Путёвку предоставляют заблаговременно: как правило, не позднее чем за 18 дней до заезда, а для отдельных категорий – не позднее чем за 21 день. Если поездка невозможна, путёвку необходимо вернуть в отделение СФР не позднее чем за 7 дней до начала заезда.

    Для медицинской реабилитации по ОМС направление оформляет лечащий врач с учётом состояния пациента и медицинских показаний. В зависимости от ситуации реабилитацию можно пройти в стационаре, амбулаторно или в дневном стационаре. Если требуется санаторный этап реабилитации, возможность его прохождения зависит от медицинских показаний и наличия соответствующей программы в медицинской организации, работающей в системе ОМС.

    Как встать в очередь на получение путевки

    Заявление на путёвку через Социальный фонд можно подать:

    • через личный кабинет на портале Госуслуг;

    • в клиентской службе отделения СФР;

    • в МФЦ;

    • по почте.

    Подавать заявление лучше заранее: срок ожидания зависит от даты постановки в очередь, медицинского профиля и наличия путёвок. Отделение СФР в течение 10 дней сообщает о постановке на учёт и номере очереди. Проверить продвижение в очереди можно в личном кабинете на Госуслугах или по телефону единого контакт-центра СФР 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

    Региональные путёвки оформляются в органах соцзащиты или МФЦ, в Москве – также через mos.ru. Сроки ожидания зависят от региона, профиля лечения и сезона: летом очередь, как правило, длиннее.

    Изменить форму получения набора социальных услуг (вернуть путёвку вместо денег или наоборот) можно один раз в год. Заявление подаётся до 1 октября, изменения вступают в силу с 1 января следующего года. Срок подачи заявления на 2027 год истёк 1 октября 2026 года.

    Документы для отдыха в санатории по ОМС

    Документы для получения путёвки или реабилитации

    1. Путёвка через СФР для федеральных льготников

    Для подачи заявления обычно нужны:

    • паспорт гражданина РФ (для ребёнка – свидетельство о рождении);

    • СНИЛС;

    • справка для получения путёвки по форме № 070/у;

    • документ, подтверждающий право на льготу, если необходимые сведения отсутствуют у СФР;

    • для сопровождающего – документ, удостоверяющий личность.

    2. Региональная льготная путёвка

    Перечень документов зависит от региона и основания предоставления льготы. Обычно требуются паспорт, документы, подтверждающие право на льготу, и справка по форме № 070/у.

    3. Медицинская реабилитация по ОМС

    Направление оформляет медицинская организация. Необходимые документы и обследования определяет лечащий врач с учётом состояния пациента и порядка направления на реабилитацию.

    Перед поездкой на санаторно-курортное лечение обычно также оформляют санаторно-курортную карту: № 072/у для взрослых и № 076/у для детей. Справка по форме № 070/у действительна 12 месяцев. Перед поездкой в санаторий понадобятся:

    • путёвка;

    • санаторно-курортная карта по форме № 072/у (для детей – № 076/у);

    • паспорт и полис ОМС;

    • для льготников – талоны или проездные документы для бесплатного проезда.

    Где посмотреть список санаториев по ОМС

    Источники актуальной информации о санаториях:

    • сайт Социального фонда России – перечень санаторно-курортных организаций, с которыми региональные отделения заключили контракты на текущий год;

    • сайт территориального фонда ОМС региона – реестр медицинских организаций, работающих в системе ОМС, включая санатории с отделениями реабилитации;

    • сайт регионального министерства или департамента здравоохранения – перечень санаториев для медицинской реабилитации и детских санаториев;

    • для Москвы – портал mos.ru и сайт Департамента труда и социальной защиты населения.

    Необходимо учитывать, что для федеральных льготников санатории подбираются по профилю заболевания из числа организаций, прошедших конкурсный отбор. Выбрать конкретный санаторий самостоятельно получается не всегда, однако пожелания можно указать в заявлении.

    Почему могут отказать в путевке

    Основные причины отказа:

    • гражданин не относится к льготной категории или отказался от санаторно-курортной части НСУ в пользу денежной выплаты;

    • нет медицинских показаний для санаторно-курортного лечения;

    • выявлены медицинские противопоказания к санаторно-курортному лечению, предусмотренные действующими медицинскими требованиями;

    • срок действия справки № 070/у истёк;

    • представлен неполный пакет документов или в них есть ошибки;

    • путёвка по этому же основанию уже предоставлялась в текущем году.

    Отсутствие свободных путёвок не является основанием для отказа: заявитель остаётся в очереди. Отказ можно обжаловать в вышестоящем отделении СФР, органе соцзащиты или в суде. Если врач отказал в выдаче справки № 070/у без объяснения причин, рекомендуется обратиться к заведующему отделением, главному врачу или в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС.

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