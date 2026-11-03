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Участник программы «Время героев» Порошин получил руководящий пост в Минприроды
Участник программы «Время героев» и кавалер ордена Мужества Андрей Порошин назначен на должность заместителя директора департамента водных ресурсов Минприроды России.
Порошин занял пост заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов – начальника отдела сохранения озера Байкал Министерства природных ресурсов и экологии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Буду отвечать за мероприятия по сохранению уникальной экосистемы озера Байкал и устойчивому социально-экономическому развитию Байкальской природной территории», – рассказал Порошин. Он добавил, что бережное отношение к родной природе и стремление сохранить ее для будущих поколений является истинным патриотизмом.
Наставником Порошина в рамках образовательной программы выступал глава Минприроды Александр Козлов. По словам министра, за время работы в ведомстве ветеран проявил способность глубоко погружаться в природоохранные вопросы и находить системные решения.
Андрей Порошин родился в 1988 году в Красновишерске Пермского края. За проявленный героизм награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова. В феврале прошлого года он стал советником министра природных ресурсов и экологии, а в мае 2026 года окончил первый поток программы «Время героев».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о первых региональных назначениях ветеранов СВО по кадровой программе.
В прошлом году политолог Павел Данилин сообщил об успешном формировании кадрового резерва благодаря платформе «Россия – страна возможностей».
В марте прошлого года программа «Время героев» завершила обучение первой группы участников.