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Врачи обследовали 93 человека после смерти ребенка от менингококка в Татарстане
Минздрав: В Татарстане врачи обследовали 93 человека из-за случая менингококка
В Татарстане 93 человека из 195, контактировавших с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции в Бугульме, прошли обследование, сообщил заместитель главного врача районной больницы Дамир Гумаров.
«На данный момент с участием специалистов, прибывших из Казани, обследовано 93 человека», – заявил Гумаров на совещании в администрации района. Он уточнил, что в непосредственном контакте с девочкой находились 109 человек, передает РИА «Новости».
Девочка отдыхала в лагере имени Губина, где находились 195 детей. В воскресенье она обратилась в медпункт с жалобами на головную боль и температурой 39,4 градуса. Вечером родители забрали ребенка, а в понедельник девочку госпитализировали, но она умерла.
По предварительным данным, причиной стала молниеносная форма менингококковой инфекции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки от менингококковой инфекции после возвращения из детского оздоровительного лагеря в Бугульме.
Позже стало известно, что врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения заболевания.
В мае также от менингококковой инфекции в Приморском крае скончался 10-летний мальчик.