Врачи обследовали 93 человека после смерти ребенка от менингококка в Татарстане

Минздрав: В Татарстане врачи обследовали 93 человека из-за случая менингококка

Tекст: Тимур Шайдуллин

«На данный момент с участием специалистов, прибывших из Казани, обследовано 93 человека», – заявил Гумаров на совещании в администрации района. Он уточнил, что в непосредственном контакте с девочкой находились 109 человек, передает РИА «Новости».

Девочка отдыхала в лагере имени Губина, где находились 195 детей. В воскресенье она обратилась в медпункт с жалобами на головную боль и температурой 39,4 градуса. Вечером родители забрали ребенка, а в понедельник девочку госпитализировали, но она умерла.

По предварительным данным, причиной стала молниеносная форма менингококковой инфекции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки от менингококковой инфекции после возвращения из детского оздоровительного лагеря в Бугульме.

Позже стало известно, что врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения заболевания.

В мае также от менингококковой инфекции в Приморском крае скончался 10-летний мальчик.