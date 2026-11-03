Суд в Воронеже арестовал подростка за разбой и насилие над детьми

Воронежский суд заключил под стражу 14-летнего подростка за насилие над детьми

Tекст: Дарья Григоренко

Воронежский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел жалобы представителей малолетних потерпевших и представление прокурора. Суд постановил арестовать 14-летнего подростка, уточнила объединенная пресс-служба судов региона в Max.

В 2026 году несовершеннолетний на протяжении нескольких месяцев вымогал деньги у детей с применением насилия и угроз. Подросток также обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и разбое с использованием предметов в качестве оружия.

Следствие установило, что подросток совершал противоправные действия и в отношении педагогов, а родители и учителя утратили контроль за его поведением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Липецкой области 16-летний подросток поджег полицейскую машину за 4 тыс. рублей по указанию неизвестных кураторов из Telegram.

В июле правоохранители задержали 17-летнего юношу за поджог оборудования на одном из участков Свердловской магистрали.

В том же месяце во Владимирской области задержали жителя Новосибирской области по подозрению в использовании незаконного терминала пропуска трафика для мошенников.