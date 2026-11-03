В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.3 комментария
Россия установила исторический рекорд по вылову тихоокеанской сельди
Добыча тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке превысила 612 тыс. тонн
Добыча тихоокеанской сельди в России с начала текущего года превысила 612 тыс. тонн, что стало абсолютным историческим рекордом за всю историю наблюдений.
С начала 2026 года вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке превысил 612 тыс. тонн, пишет ТАСС со ссылкой на Рыбный союз. «Промысел тихоокеанской сельди установил абсолютный исторический рекорд – добыча превысила 612 тыс. тонн», – сообщили в организации.
В Рыбном союзе подчеркнули, что с 1935 по 2025 год ежегодный вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке колебался от 4 тыс. до 606 тыс. тонн. Текущий показатель оставил позади прежний исторический максимум 1969 года. Кроме того, объем добычи уже в 2,7 раза превысил среднегодовой вылов за всю 90-летнюю историю наблюдений, составляющий 228 тыс. тонн. По итогам года ожидается установление нового исторического максимума.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил об аномально низком улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке.
В сентябре вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о росте вылова сельди на фоне снижения добычи иваси.
В январе глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о рекордной добыче тихоокеанской сельди.